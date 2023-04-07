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Названы сроки закладки четвёртого корвета проекта 20385 для Тихоокеанского флота

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Названы сроки закладки четвёртого корвета проекта 20385 для Тихоокеанского флота

Определены сроки закладки четвертого и последнего в заказанной серии корветов проекта 20385 для Тихоокеанского флота, строительство будет вестись на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.


Согласно появившейся информации, закладка четвертого корвета проекта 20385 для ТОФ состоится в июне этого года, точная дата не названа, но церемонию приурочат к Дню кораблестроителя, отмечаемому в России 29 июня. Корабль получит название "Ретивый", освободившееся после того, как построенный для Черноморского флота на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербург одноименный корвет проекта 20380 был переименован в "Меркурий".

Боевой корвет под названием "Ретивый" проекта 20385 - заключительный в серии корветов для Министерства обороны России

- говорится на сайте Амурского ССЗ.

Напомним, что контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 для ТОФ был заключен в декабре 2020 года.

Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.

Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).
Использованы фотографии:
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4 комментария
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  1. zenion
    zenion Сегодня, 16:31
    +1
    Во времена СССР никого не мучили закладками, прокладками и прочими медицинскими словами. Там даже не говорили о том, что куда-то заложенное пошло. Всё было так, как в сказках поставили и получили. Народ должен был работать и веселиться. Кто работал на ура получал бесплатную квартиру со всеми удобствами и платили только за воду, электричество и копейки за вывоз мусора. А потом мусора столько накопили что стал он странной управлять.
  2. Комиссар_Вольф
    Комиссар_Вольф Сегодня, 16:32
    +1
    О кораблях 1-го ранга как и не было слышно ранее.....так и не слышно до сих пор....... Остаётся только Китаю завидовать ,и его монструозно увеличивающемуся флоту по всем классам Боевых Кораблей recourse
    1. Sergey39
      Sergey39 Сегодня, 17:07
      0
      Вы, плохо информированный человек!
      У Нас строится серия из кораблей 1 ранга. Это- фрегат 22350, который несёт на борту гиперзвуковые ракеты Циркон. Два корабля служат на СФ, один сдают флоту во 2 квартале 2023, 7- кораблей в разной стадии постройки. В 2024 произведут закладку двух кораблей 1 ранга фрегат 22350М( увеличенного водоизмещения до 8000т).
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:33
        0
        Цитата: Sergey39
        У Нас строится серия из кораблей 1 ранга. Это- фрегат 22350

        Который был произведен в корабли 1-го ранга от полной безнадеги, потому что фрегат в отечественной "табели о рангах" всегда был явлением сугубо второранговым. Но кап-разам надо где-то служить.
        Увы, "Горшкова" хоть в нулевой ранг переведи, эсминцем он от этого не станет