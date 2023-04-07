Названы сроки закладки четвёртого корвета проекта 20385 для Тихоокеанского флота

Определены сроки закладки четвертого и последнего в заказанной серии корветов проекта 20385 для Тихоокеанского флота, строительство будет вестись на Амурском судостроительном заводе. Об этом сообщается на официальном сайте предприятия.
Согласно появившейся информации, закладка четвертого корвета проекта 20385 для ТОФ состоится в июне этого года, точная дата не названа, но церемонию приурочат к Дню кораблестроителя, отмечаемому в России 29 июня. Корабль получит название "Ретивый", освободившееся после того, как построенный для Черноморского флота на судостроительном предприятии "Северная верфь" в Санкт-Петербург одноименный корвет проекта 20380 был переименован в "Меркурий".
Боевой корвет под названием "Ретивый" проекта 20385 - заключительный в серии корветов для Министерства обороны России
- говорится на сайте Амурского ССЗ.
Напомним, что контракт на постройку двух корветов проекта 20380 и четырех корветов проекта 20385 для ТОФ был заключен в декабре 2020 года.
Проект 20385 – модернизированный проект корвета проект 20380. Основная задача – обнаружение и уничтожение надводных вражеских судов или подводных лодок, организация высадки десанта, охрана прибрежной зоны, сопровождение других кораблей.
Основные характеристики корветов проекта 20385: Водоизмещение - 2200 тонн, длина - 104 м, ширина - 13 м, скорость - до 27 узлов, дальность плавания - 3500 миль, автономность - 15 суток, экипаж - 99 человек. Корабль вооружен комплексом «Калибр-НК», зенитным комплексом «Редут», 100-мм артиллерийской установкой А-190-01, двумя 30-ммх зенитными автоматами АК-630М, противолодочным комплексом «Пакет». На корабле может базироваться вертолет Ка-27ПЛ (Ка-27ПС).