Россия является единственной страной в мире, которая способна уничтожить все страны НАТО. Об этом пишет автор саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.По мнению саудовского журналиста, Запад зря испытывает Россию на терпение. Североатлантический альянс вряд ли сможет справиться с Россией, а весь мир и так уже увидел цену обещаниям и угрозам НАТО, подчеркивает аль-Халифа аль-Али.Отметим, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция решили присоединиться к Североатлантическому альянсу, обосновав свои решения событиями на Украине. Заявка Финляндии была одобрена всеми членами альянса, а Швеция пока не смогла присоединиться к НАТО из-за позиции Турции.Решение Швеции вступить в НАТО столкнулось с негативной реакцией Анкары из-за тесных связей скандинавской страны с курдским национально-освободительным движением, к которому в Турции настроены очень негативно. Свою роль сыграла и провокация с сожжением священной книги мусульман Корана, на что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог не отреагировать.В России пообещали принять контрмеры в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Из-за этого решения граница России с блоком НАТО заметно увеличится.В Москве отметили, что решение Хельсинки вступить в НАТО обязательно повлияет на двусторонние отношения. Напомним, что от такого решения финские власти воздерживались даже в годы холодной войны, что позволило им сохранить относительно приемлемые отношения с Советским Союзом.