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Обозреватель из Саудовской Аравии предупредил НАТО о поражении от России в случае продолжения экспансии

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Обозреватель из Саудовской Аравии предупредил НАТО о поражении от России в случае продолжения экспансии

Россия является единственной страной в мире, которая способна уничтожить все страны НАТО. Об этом пишет автор саудовской газеты Okaz Рами аль-Халифа аль-Али.


По мнению саудовского журналиста, Запад зря испытывает Россию на терпение. Североатлантический альянс вряд ли сможет справиться с Россией, а весь мир и так уже увидел цену обещаниям и угрозам НАТО, подчеркивает аль-Халифа аль-Али.

Отметим, что в мае 2022 года Финляндия и Швеция решили присоединиться к Североатлантическому альянсу, обосновав свои решения событиями на Украине. Заявка Финляндии была одобрена всеми членами альянса, а Швеция пока не смогла присоединиться к НАТО из-за позиции Турции.

Решение Швеции вступить в НАТО столкнулось с негативной реакцией Анкары из-за тесных связей скандинавской страны с курдским национально-освободительным движением, к которому в Турции настроены очень негативно. Свою роль сыграла и провокация с сожжением священной книги мусульман Корана, на что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган не смог не отреагировать.

В России пообещали принять контрмеры в ответ на вступление Финляндии в Североатлантический альянс. Из-за этого решения граница России с блоком НАТО заметно увеличится.

В Москве отметили, что решение Хельсинки вступить в НАТО обязательно повлияет на двусторонние отношения. Напомним, что от такого решения финские власти воздерживались даже в годы холодной войны, что позволило им сохранить относительно приемлемые отношения с Советским Союзом.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Karri Huhtanen
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6 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 16:36
    0
    Куда еще расширяться то??? Осталась разве что средняя Азия.
    1. Mitos
      Mitos Сегодня, 16:39
      0
      Весь бывший пост советский блок стран. Да и мало ли кого можно разчленить и в окупацию нато. Блок выполняет экономически и полетичекую волю одного диктата.
  2. Негритенок
    Негритенок Сегодня, 16:39
    0
    А почему саудовская газета? Где болгары, куда делись?
  3. spirit
    spirit Сегодня, 16:52
    -3
    Североатлантический альянс вряд ли сможет справиться с Россией, а весь мир и так уже увидел цену обещаниям и угрозам НАТО,

    Товарищи похоже в наркотическом угаре целый год на верблюде по пустыне катался, и пропустил все события.Такого даже на самых упоротых Российских пропагандистских каналах уже не говорят
    1. Папа Свин
      Папа Свин Сегодня, 17:00
      +1
      Ну да, ситуация с точностью до наоборот)))
  4. АлександрI
    АлександрI Сегодня, 17:10
    -1
    Первый раз весь мир охренел от России, когда мы за два дня оказались под Киевом и второй раз когда, мы же, по пол года берем украинские города)))