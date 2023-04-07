Сопредседатель Международного бюро мира допустил возможность размещения Финляндией ядерного оружия США на своей территории

Ситуация в мире еще не достигла пика эскалации, однако вступление в НАТО Финляндии, а также возможное, хотя и отрицаемое властями этой страны, размещение на финской территории американского ядерного оружия могут приблизить мир к точке невозврата.
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Международного бюро мира Райнер Брауна, после вступления Финляндии в НАТО, протяженность новой границы между Россией и альянсом составляет около 1300 километров. Вся эта граница несомненно будет укреплена в военном смысле с обеих сторон. Также не исключено и размещение американского ядерного оружия, несмотря на то, что финские власти пока что отрицают вероятность этого.
Эксперт напомнил, что ядерные боеголовки уже размещены на территории не только основных глобальных игроков, но и таких членов НАТО и союзников США, как Германия, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды и Турция.
Пик эскалации напряжения еще не пройден, и постоянно совершаются шаги, ведущие к ухудшению ситуации. К таковым относится, к примеру, возможная поставка Украине представляющих угрозу для людей и окружающей среды снарядов с обедненным ураном и размещение в ответ на это российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.
По мнению Брауна, эти обстоятельства могут приблизить мир к глобальному ядерному конфликту. Эксперт полагает, что единственный выход из создавшейся ситуации заключается в проведении мирных переговоров по украинскому кризису.