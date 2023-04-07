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Сопредседатель Международного бюро мира допустил возможность размещения Финляндией ядерного оружия США на своей территории

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Сопредседатель Международного бюро мира допустил возможность размещения Финляндией ядерного оружия США на своей территории

Ситуация в мире еще не достигла пика эскалации, однако вступление в НАТО Финляндии, а также возможное, хотя и отрицаемое властями этой страны, размещение на финской территории американского ядерного оружия могут приблизить мир к точке невозврата.


Как сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Международного бюро мира Райнер Брауна, после вступления Финляндии в НАТО, протяженность новой границы между Россией и альянсом составляет около 1300 километров. Вся эта граница несомненно будет укреплена в военном смысле с обеих сторон. Также не исключено и размещение американского ядерного оружия, несмотря на то, что финские власти пока что отрицают вероятность этого.

Эксперт напомнил, что ядерные боеголовки уже размещены на территории не только основных глобальных игроков, но и таких членов НАТО и союзников США, как Германия, Италия, Канада, Бельгия, Нидерланды и Турция.

Пик эскалации напряжения еще не пройден, и постоянно совершаются шаги, ведущие к ухудшению ситуации. К таковым относится, к примеру, возможная поставка Украине представляющих угрозу для людей и окружающей среды снарядов с обедненным ураном и размещение в ответ на это российского тактического ядерного оружия на территории Белоруссии.

По мнению Брауна, эти обстоятельства могут приблизить мир к глобальному ядерному конфликту. Эксперт полагает, что единственный выход из создавшейся ситуации заключается в проведении мирных переговоров по украинскому кризису.
Использованы фотографии:
Wikipedia/U.S. Air Force photo/Staff Sgt. Aaron Allmon
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28 комментариев
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  1. marchcat
    marchcat Сегодня, 16:44
    +6
    Международное бюро мира и размещение ядерного оружия - интересно, как в их головах всё это умещается? fool
    1. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 16:55
      -4
      Интересное движение - оно действует в мирное время, а в случае войны (1я и 2я мировые) добровольно приостанавливает свою деятельность. Потом все по новой.

      В целом куча фигни в статье.
      Клише про 1300км границы и пофиг, что 80% из них это леса и болота, где никто не живет. Единственные зоны боевых действий - это направления на Петербург и Мурманск\Архангельск/Северодвинск (атака на Северный флот). Т.е. порядка 300км границы.
      Поставка урановых ломов (Челленджеры уже на Украине) и в ответ на это ТЯО в Белоруссии??? Где логика?
    2. Бородач
      Бородач Сегодня, 17:52
      0
      Цитата: marchcat
      Международное бюро мира и размещение ядерного оружия - интересно, как в их головах всё это умещается? fool

      А чему тут удивляться? Европейский фонд мира финансирует закупку вооружения для Украины. Лауреаты Нобелевской премии мира- через одного маньяки, убийцы, военные преступники, виновные в гибели миллионов людей, такие как Буши, Клинтон, Обама. Чисто случайно Нобелевскую премию мира не присудили Гитлеру. Он был в числе кандидатов. Деньги на Нобелевскую премию мира получены от продажи тротила.
      Запад - империя лжи. Когда они говорят о мире, значит будет война.
  2. mark1
    mark1 Сегодня, 16:51
    +1
    Совсем народоноселение свое не берегут, что так?
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 17:08
      +3
      Цитата: mark1
      Совсем народоноселение свое не берегут, что так?

      Они никогда его не берегли. Поэтому фиников осталось всего-то 5 млн. Исчезающий вид. Пора в красную книгу заносить.
      1. mark1
        mark1 Сегодня, 17:14
        +2
        Да как раз до этого берегли, просто плохо размножались (даже чужих детей стали воровать), а сейчас похоже махнули рукой на все это безнадежное дело.
        1. Aken
          Aken Сегодня, 17:29
          +2
          Просто дошли руки и до фиников.
          Норвегов опустили, шведов смешали с неграми, а финнов решили уморить радиацией.
          1. Василенко Владимир
            Василенко Владимир Сегодня, 17:47
            0
            Цитата: Aken
            а финнов решили уморить радиацией.

            ни фига, они опять в Ленинград приедут нажрутся в дрова и ни какая радиация их не возьмет wassat
      2. Бородач
        Бородач Сегодня, 17:54
        0
        Цитата: Катя_Иванова
        Цитата: mark1
        Совсем народоноселение свое не берегут, что так?

        Они никогда его не берегли. Поэтому фиников осталось всего-то 5 млн. Исчезающий вид. Пора в красную книгу заносить.

        Интересно, а сейчас работают алкогольные туры из Финляндии в Питер? Раньше все финские алкаши ездили бухать в Питер.
    2. Minus
      Minus Сегодня, 17:18
      -5
      Да нет, они просто видят что красные линии превращаются в коричневые черкаши на трусах кремлевской "элиты" . Коррумпированные чиновники, судьи, полиция... ... Никто из них не захочет расстаться с навороченным капиталом.... Отсюда и уверенное игнорирование российских интересов, интересов России как суверенного государства.... Покуда порядка с наказанием коррупционеров не будет, так и будут ноги вытирать об Россию....
      1. Minus
        Minus Сегодня, 17:44
        -2
        Ухты! Сколько тут запутинских охранителей мне минусов наставили)))) ну ничего.... С кремлеботов спросят ещё.... Дай бог конечно страну не потерять.... Только кремлевские ничем не лучше западных .... За Сдача и тех и других поработить население земли. Кремлевские делают вид что за правду.... А на деле..... А на деле под вывеской российских интересов идёт отстаивание своих феодальных прав. Да даже не феодальных, а рабовладельческих....
        1. mark1
          mark1 Сегодня, 17:51
          0
          Цитата: Minus
          Ухты! Сколько тут запутинских охранителей мне минусов наставили))))

          Не грустите, у всех есть свои фанаты, просто ваши в одно время собрались
        2. Василенко Владимир
          Василенко Владимир Сегодня, 17:52
          0
          Цитата: Minus
          ну ничего.... С кремлеботов спросят ещё....

          Василенко Владимир Иванович, 1972 года рождения, КО, Правдинский р-он, Быстрянка, Хутор
          спрашивайте, в отличии от вас я за свои слова ответить не боюсь
          Цитата: Minus
          Дай бог конечно страну не потерять....

          ну так кто вам мешает, добровольцам вроде как препонов не строят
      2. Minus
        Minus Сегодня, 17:48
        -1
        Вся государственная машина работает на сохранение своих интересов, без учёта мнения населения. Сохранить и приумножить свое влияние, отстоять свое место в рабско- капиталистической системе...Предатели в армии и думе, в совете федерации и в правительстве....
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 16:51
    0
    Интересно а Финляндии не надо для этого менять конституцию,фины до такой степени консервативны.Что там конституция говорит.Одно дело транзит ,приехало - уехало,другое дело хранить.
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 16:57
    -2
    Надеюсь у них хватит ума этого не делать . Потому что на этом славная история финнов в случае начала крупной войны может закончиться.
    1. HAM
      HAM Сегодня, 17:45
      0
      При начале крупной войны закончится славная история земной цивилизации......
      1. Василенко Владимир
        Василенко Владимир Сегодня, 17:55
        0
        Цитата: HAM
        закончится славная история земной цивилизации......

        а Вы уверены, что она была славной?!


  5. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 16:57
    +4
    возможность размещения Финляндией ядерного оружия США на своей территории

    Америкосы, приходя на новую территорию, первым делом сразу проталкивают возможность размещения на ней своего ЯО. А учитывая щенячью лояльность "фиников" перед США, вероятность размещения амерского ЯО почти 100 %.
  6. spirit
    spirit Сегодня, 16:58
    -1
    Что же на это скажет "шахматист" год назад бивший себя в грудь и рвя фуфайку рассказывая о подлетном времени ракет из Украины в случае вступления в НАТО?
    Сколько там до Питера будет подлетное время?Гроссмейстер х***"
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 17:12
      0
      Ни чего не изменилось ,у нас уже давно стоит под Питером ракетная бригада Х дивизионного состава Искандеров ,это ход прочитан гроссмейстером. bully26 ракетная бригада первая в России перевооружена на Искандеры ,сколько она может запустить в первом залпе 50 килотонных боеголовок известно только гроссмейстеру.
      1. Андрей из Челябинска
        Андрей из Челябинска Сегодня, 17:28
        +2
        Цитата: tralflot1832
        Ни чего не изменилось

        Да изменилось, и сильно. От Питера до финской границы около 150 км, нанести по СПб удар из финского воздушного пространства - как два байта переслать, подлетное время вообще смешное.
        Цитата: tralflot1832
        это ход прочитан гроссмейстером

        Жертва фигуры на ровном месте - арест 300 млрд на импортных счетах, это уровень гроссмейстера?:))))
    2. blackGRAIL
      blackGRAIL Сегодня, 17:27
      0
      Из Прибалтики оно меньше, чем из Финляндии. При этом прибалты без всяких сомнений пойдут на запуск ракет со своей территории, а вот финны могут и того…
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 17:25
    +1
    Сопредседатель Международного бюро мира допустил возможность размещения Финляндией ядерного оружия США на своей территории
    воистину все перевернулось

    И белое станет чёрным,
    Сменяются понятия века,
    И зло будет считаться добрым,
    И индивида назовут «человеком»
    ***
    И этика сменяется, люди,
    Мораль останется в прошлом ...

    интересно дождемся когда на западе публичные дома назовут оплотом нравственности?
  8. vet
    vet Сегодня, 17:33
    -3
    Вступление Финляндии в НАТО по общему мнению запирает Балтийский флот в так называемой "Маркизовой луже". Вот этого хотел Путин, когда с пафосом начинал СВО?
    1. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:41
      +2
      Цитата: vet
      по общему мнению запирает Балтийский флот в так называемой "Маркизовой луже"

      давайте на вещи реально смотреть, балтийский флот от роду был заперт в этой самой луже, и не зря его всегда старались разместить где угодно, но не в Кронштадте
      знаете как расшифровывались аббревиатуры флотов в СССР?
      Цитата: vet
      Вот этого хотел Путин, когда с пафосом начинал СВО?

      бывают ситуации когда не важно получишь ты по морде, или наоборот, просто сложилось все так, что нужно было лезть в драку
      p/s/ а что по вашему нужно было делать?
  9. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 17:48
    0
    Также не исключено и размещение американского ядерного оружия, несмотря на то, что финские власти пока что отрицают вероятность этого.
    Финны отрицают, также как "зарекалась ворона фекалии не клевать", а ведь клюёт. Запад в 1991 году обещал НАТО на восток не распространять, обещал Мауно Койвисто быть нейтральным, а в 1991 году, уже стал приверженцем НАТО. Я всё своими глазами видел и хорошо на своей шкуре это прочувствовал, именно в 1991 году.
  10. pippo
    pippo Сегодня, 17:54
    0
    Нужно заходить на Кубу, латинскую Америку, Мексику вместе с Китаем и другими союзниками и тоже размещать яо.