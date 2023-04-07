Пентагон намерен заручиться поддержкой Конгресса США в вопросе оказания более обширной военной помощи Тайваню. Для этого американским законодателям сперва предстоит завершить проверку финансового контроля государственных средств, выделяемых на эти цели.
Стоит отметить, что согласно закону о государственном бюджете на 2023 год, Конгресс одобрил выделение 3 млрд долларов (порядка 242,4 млрд рублей) в качестве ежегодной военной помощи Тайбэю путём открытия специальных счетов, подведомственных Минобороны и Госдепартаменту США. Однако американский законодательный орган ещё не утвердил положение о порядке расходования данных средств на текущий финансовый год, поскольку проект этот находится на стадии разработки.
Глава Пентагона Ллойд Остин, в своём обращении к сенатской комиссии по делам ВС рассказал о том, что оборонное ведомство рассчитывает выделить на начальном этапе 1 млрд $ (более 80 млрд рублей) для отправки оружия Тайваню посредством некого механизма президентского права передачи (PDA), активно использующимся администрацией Байдена для оказания поддержки Украине.
Таким образом, механизм PDA позволит администрации президента Джо Байдена предоставить ВС острова всё необходимое материально-техническое обеспечение (МТО), которое будет поступать из американских арсеналов. Эта мера будет считаться временной с тем, чтобы нивелировать объём портфеля невыполненных экспортных заказов на американское вооружение, оценивающееся в общей сложности в 19 млрд долларов (около 1,5 трлн рублей). Тему увеличения объёма портфеля экспортных оборонных заказов как раз и поднимала на встрече со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти, президент Тайваня Цай Инвэнь.
Однако на практике дела обстоят не столь радужно: несмотря на некоторые подвижки относительно увеличения субсидий для ВС Тайваня по требованию членов комитета по делам Вооружённых сил и иностранным делам от Республиканской партии, Госдепартамент на 2024 финансовый год запросил дополнительные средства в размере лишь 113 млн долларов (более 9 млрд рублей) в рамках программы оказания финансовой военной помощи зарубежным государствам.
Неудивительно, почему руководство Соединённых Штатов так охотно выделяет миллиарды долларов на вооружение острова: всё это как раз вписывается в концепцию их внешней политики, цель которой заключается в сдерживании Китая, в котором Вашингтон видит «угрозу» безопасности.