Последствия помощи: сокращение парков и арсеналов иностранных партнеров Украины

Гранатометы NLAW, переданные Великобританией. Фото Минобороны Украины
Зарубежные страны давно начали помогать киевскому режиму поставками различных вооружений и техники. В начале прошлого года объемы таких поставок резко выросли, а номенклатура изделий расширилась. Вследствие этого к настоящему времени парки техники и складские запасы ряда стран серьезно сократились, и требуется срочное восполнение таких «потерь». При этом необходимость заполнения собственных арсеналов не исключает будущие поставки матчасти на Украину.
Иностранные поставки
Активные поставки иностранных вооружений и техники на Украину стартовали в начале прошлого года. Они начались с отправки «оборонительного вооружения» в виде ПТРК или ПЗРК из отдельных стран. В дальнейшем к такой помощи начали присоединяться другие государства Европы. Номенклатура поставляемых изделий постепенно расширялась, на раннем этапе в основном за счет имущества вспомогательного назначения.
Получая иностранное оружие, украинские формирования продолжали использовать имевшуюся технику советского образца. Однако российские мероприятия по демилитаризации достаточно быстро привели к существенному сокращению наличного парка. Вследствие этого уже весной на Украину отправились первые зарубежные бронемашины. В тот же период начались поставки артиллерийских систем, ствольных и реактивных, включая разрекламированные.
К осени номенклатура поступающих на Украину изделий включала пехотное оружие, автомобильную и легкую бронированную технику, пушки, самоходки, РСЗО и даже танки, а также различные боеприпасы для всех этих систем. Однако такие поставки имели весьма ограниченный эффект. Более того, вновь поступающие изделия регулярно становятся мишенями для российских огневых средств и попадают в список потерь.
Украинская гаубица Д-20 с тягачом за минуту до уничтожения. Фото Минобороны РФ
Учитывая потери киевского режима, в конце прошлого года иностранные партнеры пришли к решению о передаче танков и бронетехники нескольких моделей, в т.ч. современных образцов. Теперь рассматривается возможность поставки боевых самолетов – ввиду критических потерь украинских ВВС.
Международная демилитаризация
Одной из главных целей российской Спецоперации является демилитаризация Украины – принудительное силовое разоружение и вывод из строя военной инфраструктуры. Такая задача успешно решается, и большие успехи в этом деле были сделаны уже в первые недели и месяцы операции. В целом можно говорить, что именно тогда был предопределен итог всей кампании. Киевскому режиму нанесли серьезнейшие потери, оправиться от которых невозможно даже с иностранной помощью.
Впрочем, на Украину начала поступать иностранная матчасть, которую тоже приходится уничтожать или брать в качестве трофеев. Зарубежная помощь в известной мере затягивает процесс обезвреживания киевского режима, однако приводит к любопытным последствиям.
В сложившейся ситуации иностранные партнеры Украины брали вооружения и технику для поставок из наличия своих армий. В лучшем случае речь шла об изделиях с хранения, но нередко их забирали прямо из строевых частей. Поддержка украинских формирований по сути осуществлялась за счет ухудшения собственной обороноспособности. Таким образом, российская демилитаризация Украины привела к частичному разоружению европейских армий.
САУ Krab польского производства. Фото Минобороны Украины
На первых этапах Украине старались передавать изделия и вооружения советского образца, не требующие отдельного обучения. Однако запасы такой матчасти были практически полностью исчерпаны еще в прошлом году. Эти поставки не повлияли на общий ход событий, и зарубежным партнерам пришлось выделять новую помощь, уже в виде более современных изделий натовского образца.
Добровольные потери
Сокращение общей численности иностранных парков и арсеналов имеет любопытные особенности. Так, ряд зарубежных стран уже полностью израсходовал имевшиеся запасы некоторых изделий. В первую очередь, это техника и оружие советского производства. Их начали отправлять раньше всех и в больших количествах, что предопределило скорый конец запасов.
Одним из наиболее активных поставщиков вооружений для Украины стала Польша. В прошлом году она передала почти все имевшиеся 300 танков Т-72 нескольких модификаций, а также пообещала отдать схожие PT-91. Также анонсирована поставка некоторого числа ОБТ Leopard 2. Из 80 имеющихся САУ AHS Krab союзнику отдали 18 ед. Сообщается о возможности передачи всех оставшихся истребителей МиГ-29.
Заметную роль в программе помощи сыграла Германия. Она отправила на Украину несколько тысяч ПЗРК – все запасы изделий старых советских типов. Рассматривается возможность передачи старых танков Leopard 1, в т.ч. всех остающихся в наличии.
Ракетный комплекс Brimstone. Фото Telegram / BMPD
Интерес представляет помощь от Словакии. Она выделила небольшое количество вертолетов старых моделей советского образца. Кроме того, после переговоров она согласилась снять с вооружения единственную свою ЗРС С-300 – в обмен на поставку иностранной системы аналогичного назначения.
Таким образом, запасы старого вооружения советского производства на Украине и в Европе сократились до минимума. При сохранении нынешних тенденций, в ближайшие месяцы они будут полностью израсходованы. Запасы изделий натовских стандартов тоже страдают, но не в такой же степени. Впрочем, и их истощение является лишь вопросом времени.
Попытки восполнения
Одной из предпосылок к формированию нынешней ситуации стали необдуманные решения прошлого. После окончания Холодной войны, на волне оптимизма, европейские государства резко сократили расходы на оборону. Даже страны НАТО перестали выделять на нужды армии рекомендуемые 2% от валового внутреннего продукта. Как следствие, вооруженные силы уменьшились, сократились объемы закупок матчасти для них и упали темпы разработки новых изделий. В вопросах безопасности стали полагаться только на помощь из-за рубежа.
В последние годы европейские правительства постоянно говорили о «российской угрозе» и призывали бороться с нею, но реальные шаги были минимальными и фактически не дали никакого результата. Вследствие этого сейчас Европе и НАТО, желающим помочь киевскому режиму, приходится не просто сокращать складские запасы, но и списывать вооружения из строевых частей.
Впрочем, руководства стран видят и понимают эту проблему, и даже предлагают способы борьбы с нею. Так, Германия и Франция уже объявили о постепенном увеличении военного бюджета до требуемых значений. Аналогичные планы составляются в других странах.
Броневик Mastiff британского производства. Фото Telegram / Dambiev
Государства, имеющие собственную оборонную промышленность, прорабатывают вопросы ее модернизации и запуска или расширения производств. Германия, Великобритания, Франция и т.д. собираются самостоятельно или при помощи иностранных союзников производить необходимые изделия и осуществлять перевооружение.
К примеру, Польша, списав значительную часть своих танков, форсирует приобретение новых. Подписан и готовится к выполнению контракт с США на поставку ОБТ M1A2 одой из последних модификаций. Южная Корея продаст свои K2, а также поможет с локализацией производства на польских предприятиях. Параллельно заказами нагружают собственных разработчиков и производителей вооружений и техники.
Крупные закупки новых вооружений взамен отправленных на Украину планирует армия США. Ей необходимы артиллерийские снаряды, ПТРК, ПЗРК и т.д. Кроме того, американская промышленность получает заказы от европейских стран на производство той или иной продукции военного назначения. К примеру, все та же Польша желает приобрести большое количество современных РСЗО M142.
Очевидные проблемы
Предлагаемые и уже реализуемые планы имеют ряд проблем, которые помешает их полноценному выполнению. В первую очередь, это высокая стоимость любой программы массового производства или закупки техники и вооружений. К примеру, польское правительство планирует потратить на американские танки ок. 3,75 млрд долл. США, для чего пришлось увеличивать и перерабатывать военный бюджет.
РЛС ARTHUR одного из украинских подразделений ПВО. Фото Минобороны Украины
Следует ожидать, что готовая матчасть или ее самостоятельное производство существенно подорожают. Европа осталась без недорогих энергоносителей, что само по себе является большой проблемой. Также нарушаются цепочки поставок и до сих пор сохраняются некоторые проблемы, появившиеся в период пандемии. Все эти факторы могут привести к удорожанию продукции или даже к невозможности ее производства.
При всем этом, иностранные государства планируют и впредь поддерживать киевский режим. Это означает, что им придется одновременно выпускать оружие и технику для себя и для украинских формирований. В результате к уже известным проблемам добавятся некоторые новые. Потребуется увеличить темпы производства, что приведет к росту общих расходов и т.д.
Бесполезные расходы
Таким образом, США, страны НАТО и другие государства, оказывающие поддержку киевскому режиму, самостоятельно создали себе большие проблемы. Они отдали украинским союзникам существенную часть своих вооружений, техники и боеприпасов, в результате чего пострадала их собственная обороноспособность. При этом такие поставки не помогли Украине, и сохраняется необходимость в новых.
Дальнейшая отгрузка оружия с прежними темпами несет прямую угрозу собственным армиям стран-поставщиков. Поэтому им приходится принимать меры и заказывать новые изделия. Однако в текущей экономической и политической ситуации восполнение добровольных «потерь» связано с массой проблем. Если их не удастся решить в полной мере, зарубежные страны тоже ждет демилитаризация или, как минимум, резкий провал в обороноспособности.