Украина планирует провести провокацию с беспилотником на 9 мая, в Киеве намерены посадить БПЛА на Красной площади Москвы на День Победы. Как сообщает украинская пресса, киевский банкир Владимир Яценко объявил конкурс на создание дрона, способного достигнуть столицы России, победитель получит большой денежный приз.
Украинский банкир, поле начала СВО вложившийся в создание беспилотников, предложил разработчикам БПЛА собрать беспилотник, способный достичь Москвы и приземлиться на Красной площади, конечно, с помощью военных. Сделать это он должен непременно 9 мая. Компания или конструкторское бюро, осуществившие эту провокацию, получат от Яценко приз в размере 20 млн. гривен, который должен будет пойти на дальнейшее развитие беспилотника-победителя и запуск его в серию.
(...) я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая
- заявил банкир.
Обязательным условием он также установил нанесение на крылья беспилотника какого-нибудь лозунга, "прославляющего" Украину, типа "Героям слава" или что-то другое в этом роде.
По мнению украинских экспертов, вариант с приземлением одного из БПЛА на Красной площади Москвы вполне реален, поскольку некоторые дроны, запущенные с Украины, уже долетали до Подмосковья. В то же время отмечается, что сделать то будет весьма сложно, поскольку российская столица плотно прикрыта ПВО.