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На Украине объявлен конкурс на создание беспилотника, способного приземлиться на Красной площади Москвы 9 мая

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На Украине объявлен конкурс на создание беспилотника, способного приземлиться на Красной площади Москвы 9 мая

Украина планирует провести провокацию с беспилотником на 9 мая, в Киеве намерены посадить БПЛА на Красной площади Москвы на День Победы. Как сообщает украинская пресса, киевский банкир Владимир Яценко объявил конкурс на создание дрона, способного достигнуть столицы России, победитель получит большой денежный приз.


Украинский банкир, поле начала СВО вложившийся в создание беспилотников, предложил разработчикам БПЛА собрать беспилотник, способный достичь Москвы и приземлиться на Красной площади, конечно, с помощью военных. Сделать это он должен непременно 9 мая. Компания или конструкторское бюро, осуществившие эту провокацию, получат от Яценко приз в размере 20 млн. гривен, который должен будет пойти на дальнейшее развитие беспилотника-победителя и запуск его в серию.

(...) я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая

- заявил банкир.

Обязательным условием он также установил нанесение на крылья беспилотника какого-нибудь лозунга, "прославляющего" Украину, типа "Героям слава" или что-то другое в этом роде.

По мнению украинских экспертов, вариант с приземлением одного из БПЛА на Красной площади Москвы вполне реален, поскольку некоторые дроны, запущенные с Украины, уже долетали до Подмосковья. В то же время отмечается, что сделать то будет весьма сложно, поскольку российская столица плотно прикрыта ПВО.
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26 комментариев
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  1. al3x
    al3x Сегодня, 17:12
    +7
    78 ракет с геранями на Майдан в честь 9 мая было бы не плохо отправить. Хотя лучше по более важным местам, конечно же.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 17:49
      0
      я официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА, чей самолет, конечно с помощью военных, долетит и приземлится на Красной площади в Москве 9 мая - заявил банкир Яценко.

      Так, обычно мечтают и рассуждают враги России.
      Не отвлекаемся, а продолжаем наращивать нашу военную мощь, и наводим порядок в стране с разными либерастами.
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 17:15
    0
    Вывих мозга да и только. Они не о боевых действиях думают, а о пиаре. Надеюсь не украинский БПЛА приземлится на красной площади, а большая бомба в Киеве на улице Банковой.
    1. сергей32
      сергей32 Сегодня, 17:28
      +3
      А не вывих мозга проводить массовые мероприятия во время ведения боевых действий с противником ежедневно совершающим теракты?
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 17:38
        +2
        Скажите,а парад 7 ноября 1941 года,тоже-"вывих мозга"?А вот,всякие "пиры во время чумы", действительно вывих,да еще какой..
        1. сергей32
          сергей32 Сегодня, 17:55
          0
          У нас что враг у стен Москвы? В прошлом году перед 9 мая больше всего боялся воздушного парада, идеальные цели для диверсанта с ПЗРК, высота скорость минимальные, курс и время известны заранее. Хорошо что отменили.
    2. newtc7
      newtc7 Сегодня, 17:31
      +3
      Цитата: Лешак
      Вывих мозга да и только. Они не о боевых действиях думают, а о пиаре. Надеюсь не украинский БПЛА приземлится на красной площади, а большая бомба в Киеве на улице Банковой.


      Они о боевых действия тоже явно думают раз мы за больше не смогли никуда продвинуться.
      А пиар вещь важная, не самая главная но имеет большое значение, и в пиаре тухлей наших властей никого нет.
    3. Василенко Владимир
      Василенко Владимир Сегодня, 17:32
      +2
      Цитата: Лешак
      Вывих мозга да и только

      а он там был?


      1. северный кавказ
        северный кавказ Сегодня, 17:45
        -2
        Интересно. Если там сейчвс провести опрос. Как там сегодня со свободой? Довольны? А сегодня там свободы выше крыши! Или они не о такой свободе мечтали? Но это неважно. Важно что мечта сбылась! А это главное! Хотели свободы от России и мечтали о несвободе в ЕС! Теперь вот умирают за желание получить несвободу (войти в состав ЕС). Хорошо жили в СССР, но хотят жить плохо в Европе куда они переодчески ныряют. Вот мазохисты! wassat
  3. next322
    next322 Сегодня, 17:15
    +5
    не знаю как насчет майдана,но в москву прилететь реально может.......
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 17:35
      +4
      Да в Москве кажется полно сочувствующих окраине. Как студентов, так и преподавателей ВУЗов. Вспомните начало операции. Так что могут запустить и из Москвы с какого нибудь чердака. Вон Татарского взорвали. Там была ДРГ прибывшая из Киева?
  4. Astra wild2
    Astra wild2 Сегодня, 17:18
    +2
    "приземлитьсЯ на Красной Площади"для воздействия на психику,чтоб посеять панику
  5. не тот
    не тот Сегодня, 17:18
    +3
    Да знает прекрасно,что деньги никому не достанутся ввиду нереальности условий,вот и понты колотит.Я тоже так могу - кто на Марсе на Пасху высадится,тому стотыщпитсот мильенов долларов,мамой клянусь,э..
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 17:24
      +3
      Почему условия нереальные?Вполне может и прилететь.Местные утырки соберут и запустят,из той же Москвы
      1. не тот
        не тот Сегодня, 17:36
        +2
        Почему?
        Потому.
        официально устанавливаю премию украинскому производителю БПЛА
        А за местными утырками пусть многочисленные соответствующие органы смотрят,дабы не допустить.
      2. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 17:47
        0
        dmi.pris 1 hi, думаю что эти "интузиасты" уже зашевелились и дело тут не в деньгах этого деловара, дело в щелчке по носу, тем более эти (цензура) знают что ничего серьезного им за то не будет а информ повод будет громкий.
  6. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 17:22
    +2
    И обязательно в книгу Гиннеса.
    ДУкраина в своей роли.
  7. Москаль 55
    Москаль 55 Сегодня, 17:23
    +3
    Вполне реально. Любой беспилотник, Только стартовать он должен при этом с территории какой-нибудь ВШЭ или журфака. В Москве за последние 35 лет много чего появилось...
  8. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 17:26
    +1
    Цитата: Лешак
    Вывих мозга да и только. Они не о боевых действиях думают, а о пиаре. Надеюсь не украинский БПЛА приземлится на красной площади, а большая бомба в Киеве на улице Банковой.

    Ну так а что ещё ждать от страны где президентом шоумена выбрали, они так и живут по Пелевину из Дженерейшен Пи, такова их реальность fool
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 17:29
    +3
    Проблема в том, что беспилотник вполне может быть запущен и не с территории Украины.
    Подмосковье большое, заброшенных мест - хватает, неадекватных личностей - ещё больше
    Беспилотник ведь - не обязательно Ту-141 или Байрактар
  10. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 17:34
    +2
    киевский банкир Владимир Яценко объявил конкурс на создание
    А что делают московские банкиры для СВО?,,
    1. next322
      next322 Сегодня, 17:49
      +1
      Цитата: Гардамир
      А что делают московские банкиры для СВО?,,

      тоже самое,что и все россолигархи........ничего.....ждуны!
  11. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 17:52
    +1
    Неустойчивая психика и слабость требует понтов.
  12. Андрей Николаевич
    Андрей Николаевич Сегодня, 17:52
    +1
    хуторянства, прогрессирует, со страшной силой.
  13. Bingo
    Bingo Сегодня, 17:53
    +1
    9-го мая на Окраине от праздника будет только салют. Боевыми
  14. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 17:55
    0
    По хорошему, столицу надо переносить в глубину территории, куда нибудь в условный центр. То что сейчас это Москва, чуть ли не у края границ, пережиток прошлого. Нужен новый мегаполис, с учетом современных требования в плане застройки и безопасности. Москва конечно город с многовековой историей, но на мой взгляд, город сильно устарел и не отвечает никаким текущим требованиям.

    А бпла можно запустить хоть в Китай. Дело лишь в возможностях аппарата и системе пво.
    Сомнительно чтобы у Украины были технологии с двигателями аналогично кинжалу или телепортация. laughing