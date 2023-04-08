Сегодня в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов

Военные комиссариаты, в обиходе более известные как военкоматы, пожалуй, единственная служба Минобороны России, в которой профессиональных военных сотрудников может оказаться меньше, чем специалистов сугубо гражданских специальностей. Призыв в России обеспечивают тысячи работников: это и врачи, и клерки, занятые документооборотом, и разносчики повесток.Все они решают довольно сложные и разнообразные задачи, в которые входит выполнение планов по призыву на срочную службу, ведение учета военнообязанных и уволившихся в запас военнослужащих, организация военных сборов резервистов и проведение внеплановых мобилизационных мероприятий. Службы имеют территориальное подчинение и отвечают за военно-мобилизационную деятельность на своем участке.Профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов 8 апреля стал с 2007 года в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Примечательно, что этот день совпадает с началом ежегодного весеннего призыва в ряды Вооруженных сил России. Так что для сотрудников военкоматов это и праздничный, и одновременно насыщенный работой день.Дата эта выбрана неслучайно, впрочем, как и все остальные памятные и праздничные даты в российской армии. Именно 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» начали создаваться волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы.В первые годы после выхода Декрета на территории Советской республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. По данным Минобороны России, на 2022 год в 85 субъектах РФ функционировали 84 военкомата, в состав которых входят более 1,5 тыс. отделов по муниципальным образованиям. Судя по списку комиссариатов на сайте Минобороны, в четырех новых регионах РФ военкоматы пока не созданы.Впрочем, специальные люди, отвечающие за сбор служивых для укомплектования общегосударственного войска, появились еще в XVI веке при Иване Грозном. Как всегда, существенные реформы в рекрутской службе были проведены при Петре Великом, который создал специальную службу, отвечающую за набор солдат и драгунов в армию.Конечно, основная задача военных комиссариатов с момента создания рекрутских служб и по сей день состоит в организации призыва военнообязанных в армию. Работа эта становится особо важной и ответственный в периоды, когда государство так или иначе участвует в боевых действиях. Так, за время Великой Отечественной войны военные комиссары СССР призвали в армию более 30 млн человек. Пусть и с некоторыми накладками, но и во время прошлогодней частичной мобилизации военнообязанных для участия в спецоперации военные комиссары российского Минобороны в целом справились неплохо.Каких-то масштабных и громких начинаний, связанных с этим праздником, к 2023 году в России не сложилось. День военного комиссариата празднуют только сотрудники, да и то ограничиваясь устными поздравлениями и личными инициативами внутри коллектива. Более широкое празднование устраивают в дни круглых дат. Такая, например, была в 2018 году, когда отмечали 100-летие комиссариатов.Редакция «Военного обозрения» от всей души поздравляет сотрудников, военных и штатских, всех военных комиссариатов России с заслуженным праздником. Ваша лепта в обороноспособность российской армии неоценима, а похвалы заслужены. Хорошего настроения и праздничного стола в этот день, тем более, что в этом году он выпал на субботу.