Военное обозрение
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Сегодня в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов

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Сегодня в России отмечается День сотрудников военных комиссариатов

Военные комиссариаты, в обиходе более известные как военкоматы, пожалуй, единственная служба Минобороны России, в которой профессиональных военных сотрудников может оказаться меньше, чем специалистов сугубо гражданских специальностей. Призыв в России обеспечивают тысячи работников: это и врачи, и клерки, занятые документооборотом, и разносчики повесток.


Все они решают довольно сложные и разнообразные задачи, в которые входит выполнение планов по призыву на срочную службу, ведение учета военнообязанных и уволившихся в запас военнослужащих, организация военных сборов резервистов и проведение внеплановых мобилизационных мероприятий. Службы имеют территориальное подчинение и отвечают за военно-мобилизационную деятельность на своем участке.

Профессиональным праздником сотрудников военных комиссариатов 8 апреля стал с 2007 года в соответствии с Указом Президента РФ от 31 мая 2006 года. Примечательно, что этот день совпадает с началом ежегодного весеннего призыва в ряды Вооруженных сил России. Так что для сотрудников военкоматов это и праздничный, и одновременно насыщенный работой день.

Дата эта выбрана неслучайно, впрочем, как и все остальные памятные и праздничные даты в российской армии. Именно 8 апреля 1918 года Декретом Совета Народных Комиссаров «Об учреждении волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатов по военным делам» начали создаваться волостные, уездные, губернские и окружные комиссариаты по военным делам — военкоматы.

В первые годы после выхода Декрета на территории Советской республики было образовано 7 окружных, 39 губернских, 385 уездных и 7 тысяч волостных военных комиссариатов. По данным Минобороны России, на 2022 год в 85 субъектах РФ функционировали 84 военкомата, в состав которых входят более 1,5 тыс. отделов по муниципальным образованиям. Судя по списку комиссариатов на сайте Минобороны, в четырех новых регионах РФ военкоматы пока не созданы.

Впрочем, специальные люди, отвечающие за сбор служивых для укомплектования общегосударственного войска, появились еще в XVI веке при Иване Грозном. Как всегда, существенные реформы в рекрутской службе были проведены при Петре Великом, который создал специальную службу, отвечающую за набор солдат и драгунов в армию.

Конечно, основная задача военных комиссариатов с момента создания рекрутских служб и по сей день состоит в организации призыва военнообязанных в армию. Работа эта становится особо важной и ответственный в периоды, когда государство так или иначе участвует в боевых действиях. Так, за время Великой Отечественной войны военные комиссары СССР призвали в армию более 30 млн человек. Пусть и с некоторыми накладками, но и во время прошлогодней частичной мобилизации военнообязанных для участия в спецоперации военные комиссары российского Минобороны в целом справились неплохо.

Каких-то масштабных и громких начинаний, связанных с этим праздником, к 2023 году в России не сложилось. День военного комиссариата празднуют только сотрудники, да и то ограничиваясь устными поздравлениями и личными инициативами внутри коллектива. Более широкое празднование устраивают в дни круглых дат. Такая, например, была в 2018 году, когда отмечали 100-летие комиссариатов.

Редакция «Военного обозрения» от всей души поздравляет сотрудников, военных и штатских, всех военных комиссариатов России с заслуженным праздником. Ваша лепта в обороноспособность российской армии неоценима, а похвалы заслужены. Хорошего настроения и праздничного стола в этот день, тем более, что в этом году он выпал на субботу.
Использованы фотографии:
Минобороны РФ
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6 комментариев
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  1. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 06:06
    +2
    Всех причастных с профессиональным праздником! Работа очень нужная и ответственная для государства, да и в целом для настоящих мужчин!
    Помню, как будто все было вчера. В далеком 1966 призвали и повезли в Армавир на сборный, на автобусах. Выехали за город, автобусы свернули с трассы к лесочку. Остановились. Сотрудники военкомата всех вывели и давай шмонать laughing . Спиртное, ножи, все отобрали.
    Опять же далекий 1969. Демобилизовался и явился в военкомат в гражданке стать на учет.
    Отправили назад, чтобы явился в форме! laughing .
    Вот так было!!!
    1. ROSS 42
      ROSS 42 Сегодня, 06:41
      +4
      Цитата: ваш вср 66-67
      Вот так было!!!

      А ещё было, что ВВК в военкомате определяла род войск для срочной службы и не давало добро на поступление в военное училище...
      Или в Симферополе встречался седой «старлей», не желающий покидать «горячее место» службы...
      Или работники военкомата забирали в армию единственного кормильца в семье: мать-инвалид и сестра-малолетка...
      Или призывали в армию отца, у которого второй ребёнок родился через неделю после призыва, а мы мытарились с оформлением документов...
      * * *
      За что их поздравлять? За успешную проведённую частичную мобилизацию?
  2. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 06:29
    +1
    Я помню как меня пытались призвать в армию и как я бегал от этого. Честно вам сказать, не хотел идти. Но случилась очень простая вещь - или два года там, или два года здесь. Я выбрал армию и не ошибся. С праздником сотрудников военкоматов. Тяжелая у них работа.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:06
    +1
    Цитата: ROSS 42
    ВВК в военкомате определяла род войск для срочной службы и не давало добро на поступление в военное училище...
    Не знаю таких случаев, чтобы ВВК препятствовало поступлению в военное училище если годен по здоровью. Просто требования по здоровью для училища были строже чем для срочной службы. Желание поступить в военное училище наоборот приветствовалось сотрудниками военкоматов, а военно-врачебная комиссия выполняла исключительно свои функции - проверка годности по состоянию здоровью для службы в армии.
    Сотрудников военкоматов с профессиональным праздником!
  4. Ua3qhp
    Ua3qhp Сегодня, 07:07
    0
    Цитата: ваш вср 66-67
    Опять же далекий 1969. Демобилизовался и явился в военкомат в гражданке стать на учет.
    Отправили назад, чтобы явился в форме!

    Абсолютно незаконное требование. Вы на тот момент уже не являлись военнослужащим.
  5. АрхиФил
    АрхиФил Сегодня, 07:34
    +1
    Ну,а если честно? laughing
    Есть повод для поздравлений? bullyРабота не *пыльная*.Да и посетителей хватает.Кормушка.