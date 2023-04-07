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Израиль собрался призвать на военную службу резервистов ПВО и ВВС

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Израиль собрался призвать на военную службу резервистов ПВО и ВВС

В Израиле призовут на действительную военную службу резервистов, числящихся в войсках противовоздушной обороны и военно-воздушных силах. Соответствующее распоряжение отдал начальник генерального штаба вооруженных сил страны Герци Халеви.


Как сообщается, на военную службу призовут резервистов ПВО, ВВС, а также операторов беспилотных летательных аппаратов. Данное решение, сообщает издание The Times of Israel, принято на фоне обострения обстановки в секторе Газа.

В заявлении начальника генштаба израильских вооруженных сил подчеркивается, что основной упор будет сделан на укреплении сил противовоздушной обороны, в том числе подразделений, отвечающих за предупреждение о воздушном нападении и ликвидации воздушных угроз. Прежде всего, призовут летчиков истребительной авиации, операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов систем противовоздушной обороны.

Начальник израильского генштаба также отдал приказ об укреплении системы обороны центрального командования. Такое решение было принято после сообщения о стрельбе на Западном берегу реки Иордан. Ранее там были убиты две гражданки Израиля. Еще одна женщина получила тяжелое ранение во время обстрела палестинскими боевиками автомобиля, ехавшего по шоссе в районе населенного пункта Хамра. Сейчас израильская полиция занята поисками стрелявших.

Ранее израильская полиция жестко разогнала протестовавших палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. После этого палестинские группировки активизировали вооруженные вылазки против израильских армии и полиции на различных направлениях.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Oren Rozen
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6 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 17:35
    0
    Как то вовремя эта атака, сначала кипишь среди военных Израиля по поводу реформ, а тут хоп атака и будьте патриотами, чешите служить потому как Израиль в опастности не?!
    1. Баберметис
      Баберметис Сегодня, 17:49
      0
      Цитата: Ропот 55
      Как то вовремя эта атака, сначала кипишь среди военных Израиля по поводу реформ, а тут хоп атака и будьте патриотами, чешите служить потому как Израиль в опастности не?!


      По всей видимости развед. общество давненько подозревало о скором арабском кипише, с предыдущей военной операции прошло около полутора лет. А с Хамас заключают "перемирие" на именно такой срок, на больше им религия не позволяет.

      У меня такое подозрение что недавние массовые демонстрации, забастовки и отказ резервистов это не что иное как попытка шантажировать израильское правительство, что бы оно видоизменилось и вместо правого с религиозными партиями стало правительством национального единства.
    2. Владимир_2У
      Владимир_2У Сегодня, 17:50
      0
      Вообще не понимаю, там же Галкин, что они его на выручку не призовут?
  2. фа2998
    фа2998 Сегодня, 17:36
    +1
    Израилю приходится играть на опережение.Ну нет у него "глубоких" тылов.Не может он отступить до Москвы,или сейчас за Днепр.Такими темпами они в море окажутся.Значит разведка выявила опасность-будут парировать! hi
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 17:42
      +1
      фа2998 hi, у Израиля разведка на все 100500 отработанна особенно
      агентурная(уж не знаю покупают или идеологически обрабатывают) но факт не успеет Иран в Сирию чего серьезного привезти так сразу ракетно бомбовый удар, не успеет серьезный персонаж Тегерана начать работать как его либо ликвидируют либо пытаются. А тут залп не слабый и не упредили.
  3. MonaxZ
    MonaxZ Сегодня, 17:55
    0
    Слепакова с Галкиным пусть не забудут призвать и т.д.