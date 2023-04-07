Израиль собрался призвать на военную службу резервистов ПВО и ВВС

В Израиле призовут на действительную военную службу резервистов, числящихся в войсках противовоздушной обороны и военно-воздушных силах. Соответствующее распоряжение отдал начальник генерального штаба вооруженных сил страны Герци Халеви.
Как сообщается, на военную службу призовут резервистов ПВО, ВВС, а также операторов беспилотных летательных аппаратов. Данное решение, сообщает издание The Times of Israel, принято на фоне обострения обстановки в секторе Газа.
В заявлении начальника генштаба израильских вооруженных сил подчеркивается, что основной упор будет сделан на укреплении сил противовоздушной обороны, в том числе подразделений, отвечающих за предупреждение о воздушном нападении и ликвидации воздушных угроз. Прежде всего, призовут летчиков истребительной авиации, операторов беспилотных летательных аппаратов, специалистов систем противовоздушной обороны.
Начальник израильского генштаба также отдал приказ об укреплении системы обороны центрального командования. Такое решение было принято после сообщения о стрельбе на Западном берегу реки Иордан. Ранее там были убиты две гражданки Израиля. Еще одна женщина получила тяжелое ранение во время обстрела палестинскими боевиками автомобиля, ехавшего по шоссе в районе населенного пункта Хамра. Сейчас израильская полиция занята поисками стрелявших.
Ранее израильская полиция жестко разогнала протестовавших палестинцев в мечети Аль-Акса в Иерусалиме. После этого палестинские группировки активизировали вооруженные вылазки против израильских армии и полиции на различных направлениях.