Советник Офиса президента Украины определил «поддельный» характер опубликованных в интернете документов США о планах контрнаступления ВСУ

Опубликованные в сети интернет документы Пентагона, содержащие сведения о предстоящем украинском контрнаступлении, являются «подделкой». Об этом заявил советник Офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк, опубликовав соответствующий пост в социальной сети.Напомним, что ранее американская газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается о состоянии украинских вооруженных сил и о планах контрнаступления на российские позиции. Издание ссылалось на некую утечку документов из Пентагона. По утверждению американской прессы, перед публикацией данные документы якобы уже появлялись в российских Telegram-каналах.Однако украинская сторона пытается сделать вид, будто бы утечки из структур американского военного ведомства не могло быть. Но сложно скрыть сам факт обеспокоенности украинских военных данной публикацией. Ведь появление сведений, считавшихся секретными, в открытом доступе в интернете говорит о том, что Пентагон не в состоянии контролировать информацию, в том числе и столь важного характера.Как отметил Подоляк, украинские вооруженные силы якобы действительно готовятся к контрнаступлению. Однако планы о том, где и как произойдут контратаки ВСУ, советник Офиса президента Украины раскрывать не стал. Саму утечку информации из американского военного ведомства украинский чиновник определил, как имеющую «поддельный» характер и связал появление этой информации в интернете с «происками российских спецслужб».Между тем, стало известно, что утечку информации обсуждал на заседании ставки верховного главнокомандующего с украинским генералитетом сам президент Украины Владимир Зеленский.