«Перекрыть проход кораблям противника»: в Румынии восстанавливают морские якорные мины

НАТО стремится максимально осложнить боевую обстановку на российских рубежах. В центральной части линии соприкосновения РФ с альянсом главным «тараном» выступает накачиваемая оружием Польша, на севере повысить градус угрозы призваны Финляндия и Швеция, на юге – в первую очередь Румыния, вооружённые силы которой в последние годы проходят процесс восстановления и трансформации.
НАТО намерено бороться с активной ролью в Чёрном море российского флота путём массового минирования акватории. Выполнять данную задачу должны в случае обострения обстановки состоящие на вооружении ВМС Румынии 5 тральщиков, построенных в 1980-е годы. Собственно мины должны браться из имеющихся арсеналов, однако, учитывая их состояние, им требуется ремонт.
В этой связи Минобороны Румынии последовательно осуществляет работы по восстановлению боеготовности мин.
ВМС Румынии проводят масштабную кампанию по ремонту и продлению ресурса морских мин типа MMMCA-1. Первые заказы были сделаны в 2022 году, после начала российско-украинского конфликта
- отмечается в издании RNHS.
Как указывается, соответствующие контракты были заключены с предприятием Tohan S.A. в 2022 и в марте 2023 годов.
Эффективность мин в перекрытии прохода кораблям противника в районе собственных вод была наглядно продемонстрирована в ходе конфликта на Украине
- считает автор.
Морская механическая контактная мина с антеннами типа МММСА-1 предназначена для поражения или повреждения надводных кораблей и подводных лодок при погружении до 175 м. Относится к категории якорных мин.