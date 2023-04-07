«Перекрыть проход кораблям противника»: в Румынии восстанавливают морские якорные мины

ВМС Румынии проводят масштабную кампанию по ремонту и продлению ресурса морских мин типа MMMCA-1. Первые заказы были сделаны в 2022 году, после начала российско-украинского конфликта

Эффективность мин в перекрытии прохода кораблям противника в районе собственных вод была наглядно продемонстрирована в ходе конфликта на Украине