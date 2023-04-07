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«Перекрыть проход кораблям противника»: в Румынии восстанавливают морские якорные мины

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«Перекрыть проход кораблям противника»: в Румынии восстанавливают морские якорные мины

НАТО стремится максимально осложнить боевую обстановку на российских рубежах. В центральной части линии соприкосновения РФ с альянсом главным «тараном» выступает накачиваемая оружием Польша, на севере повысить градус угрозы призваны Финляндия и Швеция, на юге – в первую очередь Румыния, вооружённые силы которой в последние годы проходят процесс восстановления и трансформации.


НАТО намерено бороться с активной ролью в Чёрном море российского флота путём массового минирования акватории. Выполнять данную задачу должны в случае обострения обстановки состоящие на вооружении ВМС Румынии 5 тральщиков, построенных в 1980-е годы. Собственно мины должны браться из имеющихся арсеналов, однако, учитывая их состояние, им требуется ремонт.

В этой связи Минобороны Румынии последовательно осуществляет работы по восстановлению боеготовности мин.

ВМС Румынии проводят масштабную кампанию по ремонту и продлению ресурса морских мин типа MMMCA-1. Первые заказы были сделаны в 2022 году, после начала российско-украинского конфликта

- отмечается в издании RNHS.

Как указывается, соответствующие контракты были заключены с предприятием Tohan S.A. в 2022 и в марте 2023 годов.

Эффективность мин в перекрытии прохода кораблям противника в районе собственных вод была наглядно продемонстрирована в ходе конфликта на Украине

- считает автор.

Морская механическая контактная мина с антеннами типа МММСА-1 предназначена для поражения или повреждения надводных кораблей и подводных лодок при погружении до 175 м. Относится к категории якорных мин.
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8 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 18:02
    0
    Начинайте сейчас, потом выкиньте плам постановок и забудьте об флоте и море. Вам же легче будет, не надо тратится на флот.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 18:12
      +1
      Все опять начинается по исторической спирали ...Боятся они Россию и она им не по зубам! В великий исторический момент живем ,опять мы наш ,мы новый мир построим ,но уже в другом формате !
      А румыны еще за зверства в Одессе ответят в ВОВ ..Зверье и марадеры те еще были
      1. Сергей Дворников
        Сергей Дворников Сегодня, 19:33
        +1
        Точно! И именно сейчас вам патриотам предоставляется возможность бить фашиста и всему миру показать кто на этой планете хозяин!! Но вот только одно но! Ты и тебе подобные являетесь - только теоретическими патриотами и великими воинами - прячущимися за спины солдат и женщин!
  2. Bingo
    Bingo Сегодня, 18:02
    0
    Интересно, а есть какие-либо договоры, учитывающие срыв таких мин с постановок и угрозу судоходству? А то вон одни уже все море за-это-самое, если такое примет массовый характер - может пустить поплавать НАШИ мины в Средиземном море? От берегов Сирии
    А так - нам новость даже в плюс - теперь точно придется тральщики строить, а то так до морковкина заговения бы и толкли воду в ступе
  3. tihonmarine
    tihonmarine Сегодня, 18:10
    +2
    Эффективность мин в перекрытии прохода кораблям противника в районе собственных вод была наглядно продемонстрирована в ходе конфликта на Украине

    Эффективность в том, что эти мины срывает, а потом по воле ветра и волн их разносит по Чёрному морю. Может и сами "напорются".
    1. ДымОк_в_дЫмке
      ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 19:10
      +1
      Цитата: tihonmarine
      Эффективность в том, что эти мины срывает, а потом по воле ветра и волн их разносит по Чёрному морю.

      Ещё хуже когда у политиков мозги с якорей срывает.
      Додумаются ведь для экономии просто в Дунай скидывать, без якорей, - типа "куда-нибудь да вынесет". hi
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 19:26
        0
        Цитата: ДымОк_в_дЫмке

        Ещё хуже когда у политиков мозги с якорей срывает.

        Так там срывать нечего, если в голове один ил.
  4. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 19:28
    0
    Собственно говоря, новость звучит страшно, враждебно.
    Но если внимательно прочитать, разобраться....
    Ставить мины румыны собираются в своих территориальных водах.
    И на здоровье! Якобы "в случае обострения обстановки...".
    А мины то - старьё.
    Да и зачем нам румынские территориальные воды?
    Если что, можно и издалека повлиять.
    Короче всех вокруг НАТОвцы пытаются запугать.
    А показывают свою бестолковость.