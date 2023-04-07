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Пресс-секретарь президента России: Вовлеченность НАТО в украинский кризис не повлияет на результаты спецоперации

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Пресс-секретарь президента России: Вовлеченность НАТО в украинский кризис не повлияет на результаты спецоперации

Глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российского руководства каких-либо сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в вооруженный конфликт на Украине.


Комментируя американскому телеканалу CNN утечку в социальные сети секретных документов с планами НАТО по Украине, Песков подчеркнул, что, несмотря на то, что участие в украинском кризисе Запада усложняет проведение спецоперации, на ее конечный результат вовлеченность США и НАТО не окажет никакого влияния.

Американское издание New York Times ранее сообщало, что военное руководство США проводит расследование утечки в соцсети документов, в которых описывается состояние украинской армии, а также планы действий стран НАТО, направленных на повышение их боеспособности. Это свидетельствует о росте степени вовлеченности стран Запада в украинский конфликт.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия планомерно уничтожает поставленные Украине западные вооружения. Это происходит как на линии боевого соприкосновения, так и в процессе транспортировки.

По словам министра обороны, на Украине за период с начала текущего года было уничтожено 59 гаубиц М-777, 13 САУ Paladin, 14 пусковых установок HIMARS производства США, а также 30 САУ, поставленных украинской армии из Польши, Германии, Франции и Чехии.

Шойгу также подчеркнул, что, несмотря на действия США и НАТО, создающие риски значительного расширения и эскалации вооруженного конфликта на Украине, на исход спецоперации это не повлияет.
Использованы фотографии:
kremlin.ru
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8 комментариев
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  1. Маз
    Маз Сегодня, 18:14
    -1
    но должен признать, что если что-то у нас в армии меняется, то только на уровне офицеров младшего и среднего звена. Дальше — большая часть необучаемых кретинов, от которых нас спасет трибунал, с самыми радикальными решениями.
    Трагедии с десятками погибших не учат этих с дипломами военных училищ и академий.
    Тут не напишешь, что именно подтолкнуло написать эти строки, но те, кто в теме, знают.
    Параллельно с трибуналом для военных, неплохо бы такой же трибунал сделать для "офицеров" особых отделов, которые непонятно зачем существуют и не предотвращают преступные приказы.
    от души хочу поблагодарить Украину. Это несчастная страна сделала для нас очень много.
    Русские, наконец, стали интересоваться своей историей и ценить собственную культуру. Мы сплотились на основе своего великого прошлого и стали ценить настоящее.
    Вспомнили героев и великих людей России, которые всегда были стержнем национального самосознания. Глядя на Украину, мы заново оценили всё величие России и её народа.

    Мы поверили в российскую экономику и стали уважать наш ВПК, который показал всему миру мощь русской технической мысли. Военные действия не лучший повод для этого, но зато самый наглядный способ.

    Благодаря Украине, мы убедились что Россия - это самодостаточное государство, независимое от западных мыслей и технологий.

    Мы расставили правильные акценты внутри страны, поставив национальные интересы и традиции выше глобальных ценностей, навязанных гнилым Западом.

    Россия освободилась от шелухи либеральный демагогии и её героев, которые покинули страну при первых залпах орудий. Общественная жизнь и сознание стали очищаться от нетрадиционных ЛГБТ-взглядов, которые всегда были чужды русскому человеку.

    Спасибо Украине, которая сплотила нас вокруг идеи русского мира и поставила Россию в центр этого мира. И пусть Украина не говорит мне "пожалуйста", это будет неискренне.
    - Лобаев. 99,9% винтовок с точностью 0,5 МОА и дальностью 1500 -2000+ метров поставляются в войска за счет спонсоров, волонтеров и на народные деньги собранные с миру по нитке.
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:14
    -1
    Пора бы Пескова заменить на кого нибудь более серьезного и представительного ..А то эти усы и улыбочки его уже многих в России раздражают тот еще жучара !
    Время сейчас для России трудное и переломное воюем уже конкретно
  3. GRIGORIY76
    GRIGORIY76 Сегодня, 18:19
    +4
    Песок опять пургу несет. Вмешательство уже повлияло, план «киев за три дня, украина за месяц» уже провалился, благодаря западным партнерам Владимира Владимировича. Хотя если они планы кроят после каждой перегрупировочки, жеста доброй воли и деэскалации то да, как можно повлиять на постоянно меняющиеся цели?
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 18:19
    +1
    Песков не желает назвать конечный результат операции?К чему мы должны стремиться?А!Ну конечно,главное напустить туманв
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 18:26
    -1
    Я уже серьёзно ,что произошло с Песковым ?Дошло что за словами надо следить или референта завёл?
  6. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 18:40
    +2
    Так, а куда делись Красные Линии по поводу поставок оружия Западом? На счёт обстрела наших территорий? Терактов? Молча сидеть и ждать значит...Рисуем Красные Линии так, что в Европе смеются и дальше укробандеровцам помогают.. И да, я из тех Кто Верит в Нашу Победу над Нацизмом
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 18:57
      0
      Есть одна только красная линия - после которой будет третья мировая.Попробуем поиграть на западном страхе перед ней,но только не переусердствовать.
    2. БМП-2
      БМП-2 Сегодня, 19:00
      -1
      Ну так Песков по всей видимости говорит о конечном результате, а не о промежуточных, при этом никак не связывая себя какими-то определенными сроками их достижения. Вот с промежуточными результатами - да, конечно, всё совсем не так, как ожидалось и заявлялось ранее.