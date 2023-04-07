Пресс-секретарь президента России: Вовлеченность НАТО в украинский кризис не повлияет на результаты спецоперации

Глава пресс-службы президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил об отсутствии у российского руководства каких-либо сомнений в прямой или косвенной вовлеченности США и НАТО в вооруженный конфликт на Украине.Комментируя американскому телеканалу CNN утечку в социальные сети секретных документов с планами НАТО по Украине, Песков подчеркнул, что, несмотря на то, что участие в украинском кризисе Запада усложняет проведение спецоперации, на ее конечный результат вовлеченность США и НАТО не окажет никакого влияния.Американское издание New York Times ранее сообщало, что военное руководство США проводит расследование утечки в соцсети документов, в которых описывается состояние украинской армии, а также планы действий стран НАТО, направленных на повышение их боеспособности. Это свидетельствует о росте степени вовлеченности стран Запада в украинский конфликт.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российская армия планомерно уничтожает поставленные Украине западные вооружения. Это происходит как на линии боевого соприкосновения, так и в процессе транспортировки.По словам министра обороны, на Украине за период с начала текущего года было уничтожено 59 гаубиц М-777, 13 САУ Paladin, 14 пусковых установок HIMARS производства США, а также 30 САУ, поставленных украинской армии из Польши, Германии, Франции и Чехии.Шойгу также подчеркнул, что, несмотря на действия США и НАТО, создающие риски значительного расширения и эскалации вооруженного конфликта на Украине, на исход спецоперации это не повлияет.