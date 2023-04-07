Украинские вооруженные силы вряд ли способны организовать успешное контрнаступление на освобожденные Россией территории в ближайшие месяцы. Об этом сообщает американский телеканал NBC News.Американский телеканал усомнился в способности ВСУ провести успешное контрнаступление, анализируя уровень потерь украинских формирований. В первую очередь, ВСУ теряют опытных военнослужащих, отмечает американская пресса. Естественно, что мобилизованными с «гражданки» обычными гражданами нехватку профессиональных военнослужащих покрыть невозможно.Как утверждает NBC News, перспективы украинского наступления выглядят весьма сомнительными. Однако, американский телеканал допускает, что этой весной контрнаступление все же состоится. Стремление провести контрнаступление американская пресса связывает с существующими опасениями киевского режима.Украинские политические лидеры обеспокоены перспективой возможного сокращения количества военной и финансовой помощи со стороны США и Евросоюза в том случае, если ВСУ не будут демонстрировать готовность сражаться и добиваться успехов на поле боя.Сейчас киевские власти, утверждает телеканал, планируют провести наступательную операцию. С ее помощью они хотят продемонстрировать Западу, что украинское государство «жизнеспособно» и четко следует по пути к «победе». Интересно, что телеканал приводит мнение советника Офиса президента Украины Михаила Подоляка, который рассказывает, что «украинцы погибают», и поэтому киевскому режиму приходится заменять опытных солдат.