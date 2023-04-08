Марокко в ООН голосует против России, но одновременно подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Марокко была одной из стран, которая не проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую российскую специальную военную операцию. Её воздержание, вероятно, объясняется глубокими экономическими связями с Россией. Марокко импортирует огромное количество критически важных товаров из России, особенно большое количество угля и нефтепродуктов, от которых зависит энергосистема, работающая на ископаемом топливе.
Однако в декабре прошлого года исследовательское издание Africa Intelligence раскрыло информацию о том, что Марокко было первой африканской страной, отправившей военную помощь Украине, отправив неизвестное количество танков по запросу США.
Марокканские официальные лица отвергают это обвинение как «дезинформацию». Но в феврале этого года что-то послужило причиной принять решение Марокко изменить свое воздержание на голосование в пользу резолюции ООН, осуждающей Россию. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что голосование было проведено в пользу Устава ООН и в поддержку территориальной целостности государств-членов ООН, а также в поддержку мирного разрешения конфликтов.
Торговля нефтью Россия-Марокко-ЕС подрывает санкции Запада. Возникает логичный вопрос: не поставит ли Марокко под угрозу безопасность ее энергоснабжения, которое сильно зависит от импорта из России? Этим вопросом задаются в самом Марокко.
В 2021 году, до начала СВО на Украине, 60% российских нефтепродуктов отправлялось в ЕС. После запрета на импорт российской сырой нефти в декабре 2022 года и полного запрета на российские нефтепродукты, вступившего в силу 5 февраля 2023 года, эта цифра теоретически должна быть равна нулю.
Однако, очевидно, что некоторые страны подрывают западные санкции, скрывая происхождение российских нефтяных грузов, смешивая их с другими нефтепродуктами, а затем реэкспортируя их в блок.
В то время как в Марокко нет цели по нулевому использованию традиционных видов энергии, в том числе и российской, оно стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 52% к 2030 году, 70% к 2040 году и 80% к 2050 году в рамках национального плана по борьбе с изменением климата, представленного на рассмотрение.
В то же время Марокко явно не торопится разрывать отношения с Россией, подписав в октябре 2022 года соглашение о сотрудничестве в ядерной области с Кремлем с целью строительства атомной электростанции при поддержке Росатома, российской государственной атомной энергетической компании. Весьма специфическое партнёрство.