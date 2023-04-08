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Марокко в ООН голосует против России, но одновременно подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

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Марокко в ООН голосует против России, но одновременно подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

Марокко была одной из стран, которая не проголосовала за резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, осуждающую российскую специальную военную операцию. Её воздержание, вероятно, объясняется глубокими экономическими связями с Россией. Марокко импортирует огромное количество критически важных товаров из России, особенно большое количество угля и нефтепродуктов, от которых зависит энергосистема, работающая на ископаемом топливе.


Однако в декабре прошлого года исследовательское издание Africa Intelligence раскрыло информацию о том, что Марокко было первой африканской страной, отправившей военную помощь Украине, отправив неизвестное количество танков по запросу США.

Марокканские официальные лица отвергают это обвинение как «дезинформацию». Но в феврале этого года что-то послужило причиной принять решение Марокко изменить свое воздержание на голосование в пользу резолюции ООН, осуждающей Россию. Министр иностранных дел Марокко Насер Бурита заявил, что голосование было проведено в пользу Устава ООН и в поддержку территориальной целостности государств-членов ООН, а также в поддержку мирного разрешения конфликтов.

Торговля нефтью Россия-Марокко-ЕС подрывает санкции Запада. Возникает логичный вопрос: не поставит ли Марокко под угрозу безопасность ее энергоснабжения, которое сильно зависит от импорта из России? Этим вопросом задаются в самом Марокко.

В 2021 году, до начала СВО на Украине, 60% российских нефтепродуктов отправлялось в ЕС. После запрета на импорт российской сырой нефти в декабре 2022 года и полного запрета на российские нефтепродукты, вступившего в силу 5 февраля 2023 года, эта цифра теоретически должна быть равна нулю.

Однако, очевидно, что некоторые страны подрывают западные санкции, скрывая происхождение российских нефтяных грузов, смешивая их с другими нефтепродуктами, а затем реэкспортируя их в блок.

В то время как в Марокко нет цели по нулевому использованию традиционных видов энергии, в том числе и российской, оно стремится увеличить долю возобновляемых источников энергии до 52% к 2030 году, 70% к 2040 году и 80% к 2050 году в рамках национального плана по борьбе с изменением климата, представленного на рассмотрение.

В то же время Марокко явно не торопится разрывать отношения с Россией, подписав в октябре 2022 года соглашение о сотрудничестве в ядерной области с Кремлем с целью строительства атомной электростанции при поддержке Росатома, российской государственной атомной энергетической компании. Весьма специфическое партнёрство.
Автор:
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29 комментариев
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  1. a.s.zzz888
    a.s.zzz888 Сегодня, 09:22
    -1
    Марокко в ООН голосует против России, но одновременно подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики
    Ну, так лесом их, в смысле джунглями. bully
    1. Гиперион
      Гиперион Сегодня, 11:00
      +1
      Цитата: a.s.zzz888
      Ну, так лесом их, в смысле джунглями.

      Кругом враги, предатели...
      Настал темнейший час!
      Лишь Гондурас в приятелях
      У нас.
  2. Normann
    Normann Сегодня, 09:24
    0
    Марокко) ООН) не смешите больше, кому какое дело до марионеток.
    1. frruc
      frruc Сегодня, 10:09
      0
      Марокко импортирует особенно большое количество угля и нефтепродуктов....

      Конечно, что еще можно предложить третьим странам. Зато мы импортируем со всего мира трусы, носки и пенки для лица.
      1. Болторез
        Болторез Сегодня, 10:31
        +1
        импортируем со всего мира трусы, носки и пенки для лица.
        Трусы и носки импортируют практически все развитые страны. Мыльные пенки в зенки laughing - кое-где и производят сами, но это не критично.
  3. Гардамир
    Гардамир Сегодня, 09:27
    +7
    Тут ведь как фразу построить. Марокко голосует против России, но Кремль утираясь, готов партнерить с кем угодно.
    Кстати Кремль до сих пор поддерживает санкции против Северной Кореи.
    1. donavi49
      donavi49 Сегодня, 09:34
      +5
      Так, а какие варианты?
      Федеральный бюджет в январе-марте, по предварительным данным Минфина РФ, был исполнен с дефицитом 2,4 трлн рублей.

      Доходы бюджета в первом квартале составили 5,677 трлн рублей, что на 21% ниже объема поступления доходов в первом квартале 2022 года - это связано с сокращением нефтегазовых доходов, сообщил Минфин.

      Нефтегазовые доходы снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 45%, до 1,635 трлн рублей, в основном в результате снижения котировок цен на нефть марки Urals и сокращения объемов экспорта природного газа.

      Сборы налога на прибыль сократились на 22% и составили по итогам января-марта 340 млрд рублей.

      Расходы в первом квартале сложились на уровне 8,077 трлн рублей, превысив показатели аналогичного периода прошлого года на 34%.


      Когда доход -21%, а расход +34% по официальной статистике - партнерить, схемы придумывать и денежку хоть как-то зарабатывать с кем угодно будешь.
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 09:50
        +1
        Так, а какие варианты?

        Может - попробовать таки меньше воровать? what Может - тогда и бюджета на всё хватит? what
        1. blackGRAIL
          blackGRAIL Сегодня, 10:30
          +1
          Даже 0% воровства (что есть утопия) никак не отменяет проблему падение доходов и рост расходов.
        2. mann
          mann Сегодня, 11:01
          -2
          Может - попробовать таки меньше воровать? what Может - тогда и бюджета на всё хватит? what
          Не замахивайтесь на святое! am
      2. Гардамир
        Гардамир Сегодня, 09:59
        0
        Так, а какие варианты?
        Хороший вопрос. Видите-ли Кремль исповедует идеологию, ни в коем случае в России не должно быть своего производства. А ведь производство это и дополнительные налоги, деньги в бюджет, опять продажа произведенного. Заниматься надо, но не хочется
        1. mann
          mann Сегодня, 11:04
          -1
          Видите-ли Кремль исповедует идеологию, ни в коем случае в России не должно быть своего производства. А ведь производство это и дополнительные налоги, деньги в бюджет, опять продажа произведенного. Заниматься надо, но не хочется
          Может и хочется,но не умеют.Спекулировать ресурсами проще и привычнее
      3. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:31
        0
        А концовку отчёта почему не печатаем,забыли нарочно- с злым умыслом?
        lol
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:30
    0
    ООН стало такой конторой ,что там говорить можно всё что угодно.Только СБ ООН ещё как то работает ,чтобы не было третьей мировой.Морокко передало Мегапрозкт под контроль Саудитов.Снабжение Англии электроэнергией из Марокко,с солнечных и ветрогененраторов.Площадь под проект 1000 кв / км - пустыни у них много.Ни чего святого- ради денег.
    1. igorbrsv
      igorbrsv Сегодня, 09:45
      +2
      Как может Марокко снабжать электроэнергией Англию, или я чего-то не понял?
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 10:34
        0
        Строят парк солнечных батарей ,ветрогенераторов ,накопителей электричества и тянут по дну электрокабеля три нитки длиной более 3000 км каждая. hi
    2. paul3390
      paul3390 Сегодня, 09:53
      +3
      пустыни у них много

      Я вот чего никогда не понимал в таких прожектах - как они с песком-то бороться намереваются?? Мало того, что он панели засыплет - так он их ещё и уделает в ноль при первой же приличной буре.. Как хорошая пескоструйка работает..
      1. smart fellow
        smart fellow Сегодня, 10:16
        +1
        СЭС Уарзазат крупная солнечная электростанция в Марокко. Пиковая мощность составит 580 МВт. Первые 3 очереди используют гелиостаты.
    3. Atlant-1164
      Atlant-1164 Сегодня, 10:04
      +4
      Я конечно извиняюсь .. ".Ни чего святого- ради денег"- а это не относится к нашему руководству??
      если по мне, то это в полной мере отражает поведение, и поступки нашего руководства!
      1. blackGRAIL
        blackGRAIL Сегодня, 10:39
        -1
        Это в принципе относится ко всему бизнесу. Знаменитая фраза про капитал и 300% прибыль ведь не на пустом месте родилась. Здесь бесполезно удивляться или злиться. И с этим очень тяжело бороться при всем желании власти.
      2. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 11:55
        +1
        Назовите в Правительстве России ,именно те кто принимает решения ,что они являются хозяевами заводов ,фабрик и пароходов.
  5. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:33
    +5
    территориальной целостности государств-членов ООН

    Советский Союз тоже вроде как был членом ООН.. Как и Югославия. Что ж тогда все не орали за типа территориальную целостность-то?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:39
      +5
      crying Ну тогда значит срочно надо восстанавливать целостность Югославии и СССР! А как по другому? what
    2. Гардамир
      Гардамир Сегодня, 10:03
      +2
      за типа территориальную целостность-то?
      Это и есть пресловутые двойные стандарты. Когда ФРГ поглотила ГДР это нормально. Почему Россия не может так сделать с Украиной, вернуть свои территории мне лично не понятно.
      Кто-то придумал, что Украина это отдельное государство, самое грустное, что Кремль поддерживает эту прозападную версию.
  6. solar
    solar Сегодня, 09:36
    -1
    Марокко в ООН голосует против России, но одновременно подписывает соглашение о сотрудничестве в сфере энергетики

    Это еще что. Россия в марте начала бесплатные поставки удобрений странам Африки. И в первой, кому удобрения начали поставлять, как писали на ВО, была Малави.
    Первая партия была направлена в бедную южноафриканскую страну Малави.

    https://topwar.ru/214393-v-nuzhdajuschiesja-strany-vskore-otpravjatsja-ocherednye-partii-udobrenij-iz-rossii-na-bezvozmezdnoj-osnove.html#comment-id-13461330
    При этом Малави была в числе тех, кто голосовал в ООН за признание России страной- агрессором.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Резолюция_Генеральной_Ассамблеи_ООН_ES-11/1
  7. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:55
    0
    Выкрутасы Маррокко могут объясняться просто - у них давняя поножовщина с Алжиром, который с огромным удовольствием покупает наше новейшее оружие. Что марроканцам точно не шибко нравится.
  8. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:32
    -1
    Если у них есть деньги, пускай строят себе аэс. Нет денег, берите кредит но не у нас, а если у нас берете то будьте добры не голосовать против нас. В противном случае получится что аэс себе на наши деньги построят и национализируют, т к папа залужный приказал с рф ре водится.
  9. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:37
    0
    А с Турцией не так?
    Голосует в ООН против нас, блокирует транзиты санкционных грузов, но, в то же время, сама торгует с нами, и туристов очень ждёт, да и строительства нашими специалистами АЭС не закрыли
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:51
    0
    И что тут такого удивительного разудивительного?
    СССР не осуждал политику африканских стран, снабжая из вооружением?
    Если для нашей страны есть выгода, не важно, во влиянии в регионе, во влиянии в той стране, в поступлении деревянных долларов за их междоусобную кровь и жизни,значит и каждому из нас это выгодно. Страна же из нас и состоит.
    А вот если кто, особенно зарубежом, начинает путать личную шерсть с государственной...
    Тогда представительствовать в Анадыре.