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МИД Литвы сообщил о ранении под Артемовском литовских наемников

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МИД Литвы сообщил о ранении под Артемовском литовских наемников

Под Артемовском (Бахмутом) получили ранения граждане Литвы, которые служат в украинских формированиях. Об этом сообщает LRT, ссылаясь на литовское министерство иностранных дел.


По утверждению пресс-секретаря министерства иностранных дел Литвы Паулины Левицките, раненые литовцы были доставлены в медицинское учреждение в город Днепр (Днепропетровск). Один из литовских граждан получил легкие травмы, его уже выписали из больницы. Второго литовца прооперировали. Сейчас он все еще находится в медицинском учреждении, сообщает Левицките.

В МИД Литвы заявили, что литовское посольство на Украине окажет гражданам страны всю необходимую помощь. Как литовцы оказались на Украине, да еще в составе действующей под Артемовском украинской армии, дипломатическое ведомство республики не сообщает.

Но известно, что в составе ВСУ, в том числе и на Артемовском направлении, находится большое количество иностранных наемников. Таковыми, без сомнения, являлись и раненые во время боевых действий граждане Литвы.

Стоит отметить, что именно выходцы из Польши и стран Прибалтики составляют наиболее многочисленную группу иностранных наемников в составе украинских формирований. Кроме того, на стороне ВСУ воюет большое количество граждан США, Канады, Великобритании, Франции, Румынии и ряда других государств.

По данным некоторых военкоров, Польша и страны Прибалтики отправляют на Украину под видом наемников – «волонтеров» кадровых военнослужащих, руководствуясь не только соображениями помощи киевскому режиму, но и стремлением обеспечить своих военнослужащих надлежащим опытом участия в современных боевых действиях.
Использованы фотографии:
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7 комментариев
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  1. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 18:35
    -4
    Так все таки наемники или граждане Литвы, которые служат в ВСУ? В соответствии с российским же законодательством, граждане иностранного государства могут служить в ВС РФ ко контракту (с 1998г срок контракта минимум 5 лет, а с осени 2022г указом ВВП изменен на 1 год) и наемниками они не являются. Я, конечно, понимаю разницу между их коварными шпионами и нашими доблестными разведчиками, и все же…вопрос и определение наемничества у нас прописан в 359 статье УК.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 18:58
      +3
      Цитата: blackGRAIL
      Я, конечно, понимаю разницу между их коварными шпионами и нашими доблестными разведчиками, и все же…вопрос

      На сегодняшний день этого понимания достаточно bully Не нужно лишних вопросов...
  2. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 18:47
    +4
    Жаль что не сдохли.
    Я злой, но справедливый. am
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 18:59
      +1
      Я думаю и надеюсь,что для того,что бы сдохнуть в них есть весь набор бонусов.Если не опомнятся и не свалят оттуда
    2. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:05
      +4
      Цитата: Ulan.1812
      Жаль что не сдохли.

      Надеюсь, их упрямство к этому приведёт непременно.
      1. Ulan.1812
        Ulan.1812 Сегодня, 19:39
        +1
        Цитата: Теренин
        Цитата: Ulan.1812
        Жаль что не сдохли.

        Надеюсь, их упрямство к этому приведёт непременно.

        Я тоже на это надеюсь.
  3. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 19:28
    +1
    а когда они мозоль на ноге натрут - об этом тоже будут на ВО сообщать?
    жаль что только ранены - надо чтобы были утилизированы.