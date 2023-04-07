МИД Литвы сообщил о ранении под Артемовском литовских наемников

Под Артемовском (Бахмутом) получили ранения граждане Литвы, которые служат в украинских формированиях. Об этом сообщает LRT, ссылаясь на литовское министерство иностранных дел.По утверждению пресс-секретаря министерства иностранных дел Литвы Паулины Левицките, раненые литовцы были доставлены в медицинское учреждение в город Днепр (Днепропетровск). Один из литовских граждан получил легкие травмы, его уже выписали из больницы. Второго литовца прооперировали. Сейчас он все еще находится в медицинском учреждении, сообщает Левицките.В МИД Литвы заявили, что литовское посольство на Украине окажет гражданам страны всю необходимую помощь. Как литовцы оказались на Украине, да еще в составе действующей под Артемовском украинской армии, дипломатическое ведомство республики не сообщает.Но известно, что в составе ВСУ, в том числе и на Артемовском направлении, находится большое количество иностранных наемников. Таковыми, без сомнения, являлись и раненые во время боевых действий граждане Литвы.Стоит отметить, что именно выходцы из Польши и стран Прибалтики составляют наиболее многочисленную группу иностранных наемников в составе украинских формирований. Кроме того, на стороне ВСУ воюет большое количество граждан США, Канады, Великобритании, Франции, Румынии и ряда других государств.По данным некоторых военкоров, Польша и страны Прибалтики отправляют на Украину под видом наемников – «волонтеров» кадровых военнослужащих, руководствуясь не только соображениями помощи киевскому режиму, но и стремлением обеспечить своих военнослужащих надлежащим опытом участия в современных боевых действиях.