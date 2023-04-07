Генштаб ВСУ рассказал о «самых ожесточенных» боях с российскими войсками в Марьинке

В настоящее время «самые ожесточенные» бои происходят в Марьинке. Об этом сообщает генеральный штаб украинских вооруженных сил в своей традиционной вечерней сводке.
Как утверждают украинские военные, только за минувшие сутки в Марьинке ВС РФ предприняли не менее 10 крупных атак на позиции ВСУ. Кроме того, российские войска атаковали украинские формирования в районах населенных пунктов Северное, Первомайское, Новокалиново, Победа.
На Краснолиманском направлении боевые действия были наиболее ожесточенными в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Также генштаб ВСУ сообщает, что российские вооруженные силы пытаются взять под полный контроль Артемовск (Бахмут). В городе продолжаются боевые действия.
Ранее российские военкоры также сообщали, что силы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над центральными районами Артемовска. Сейчас российские войска пытаются выбить украинские формирования из западных районов города.
Генштаб ВСУ отмечает, что на таких направлениях как Запорожское, Херсонское, Купянское, Слободское, а также Волынское, Северское, Полесское и Шахтерское, особая активность российской армии не зафиксирована. В то же время, украинская сторона признает, что российские войска в течение суток нанесли 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов позиций украинских формирований из реактивных систем залпового огня.
Сообщение штаба ВСУ об ожесточенных боях в Марьинке свидетельствует, что российские войска проявляют активность не только в Артемовске, но и на других направлениях. Не очень понятно, каким образом ВСУ собираются провести контрнаступление, когда российская армия теснит украинские формирования практически на всех направлениях фронта в Донбассе.