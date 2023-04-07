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Генштаб ВСУ рассказал о «самых ожесточенных» боях с российскими войсками в Марьинке

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Генштаб ВСУ рассказал о «самых ожесточенных» боях с российскими войсками в Марьинке

В настоящее время «самые ожесточенные» бои происходят в Марьинке. Об этом сообщает генеральный штаб украинских вооруженных сил в своей традиционной вечерней сводке.


Как утверждают украинские военные, только за минувшие сутки в Марьинке ВС РФ предприняли не менее 10 крупных атак на позиции ВСУ. Кроме того, российские войска атаковали украинские формирования в районах населенных пунктов Северное, Первомайское, Новокалиново, Победа.

На Краснолиманском направлении боевые действия были наиболее ожесточенными в районе Серебрянского лесничества и Верхнекаменского. Также генштаб ВСУ сообщает, что российские вооруженные силы пытаются взять под полный контроль Артемовск (Бахмут). В городе продолжаются боевые действия.


Ранее российские военкоры также сообщали, что силы ЧВК «Вагнер» установили полный контроль над центральными районами Артемовска. Сейчас российские войска пытаются выбить украинские формирования из западных районов города.

Генштаб ВСУ отмечает, что на таких направлениях как Запорожское, Херсонское, Купянское, Слободское, а также Волынское, Северское, Полесское и Шахтерское, особая активность российской армии не зафиксирована. В то же время, украинская сторона признает, что российские войска в течение суток нанесли 2 ракетных и 14 авиационных ударов, совершили более 10 обстрелов позиций украинских формирований из реактивных систем залпового огня.

Сообщение штаба ВСУ об ожесточенных боях в Марьинке свидетельствует, что российские войска проявляют активность не только в Артемовске, но и на других направлениях. Не очень понятно, каким образом ВСУ собираются провести контрнаступление, когда российская армия теснит украинские формирования практически на всех направлениях фронта в Донбассе.
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:53
    +1
    В ТГ ВО написали что шароварные сбили наш Су25 в раоне Марьинки. Пилот постарался вытянуть на подбитой машине, но в итоге катапультировался. Информации о его захвате шароварными как и о его эвакуации нашими пока нет. Надеюсь его спасут.
  2. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 18:56
    -4
    В настоящее время «самые ожесточенные» бои происходят в Марьинке.

    Россия конечно могла бы уничтожить все сопротивление ракетными ударами ,авиацией и т.д. Но предпочла бои в прямом контакте Кто кого ! Мы в России слишком долго слушали ваши оскорбления со дня вашей независимости и предательства ..
    Теперь нужно выпустить пар за все 30 лет оскорбЛЕНИЙ УНИЖЕНИЙ И ГРАБЕЖА НАГЛОГО .
    Криков сало украине ,уже звучат все тише и тише и чаще всего в предсмертном хрипе .
    Достали вы нас Россию ,да и весь мир из за вас сейчас летит в тар тарары ..Скоро вас начнут гнать из ЕС ссанами тряпками проклиная и изгоняя и ваш флаг уже многие народы европы просто ненавидят ..
    Бегите или вас начнут рвать узнав ваше гражданство
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:08
      -6
      Цитата: Дед Пихто
      Россия конечно могла бы уничтожить все сопротивление ракетными ударами ,авиацией и т.д. Но предпочла бои в прямом контакте

      Если потери ВФУ по различным открытым источникам 100...400К, то со слов военкоров, полевых командиров и даже лично Путина наши потери в 7...8 раз меньше. Оцениваю - примерно 30...40К.
      Вам не жалко наших мужиков?
      Совести у Вас нет. Если возраст позволяет - быстро на передок. Шаааагооооом арш! Ать-два.
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 19:26
        +2
        Цитата: Румaтa
        Оцениваю - примерно 30...40К.
        Вам не жалко наших мужиков?

        Это война сынок и уже там где вргага видно в лицо (натовские прихвостни и наемники с их вооружением и фин поддержкой)это уже хорошо Хуже когда они изнутри нас выжигали и не понятно где враг soldier
        После разавала СССР наших потерь было ,как в ВОВ и даже больше ..90-е чертовы США ебн прям опладировал в когрессе и т.д.
        Я все помню и иуду горбача и чубайсов ..

        Цитата: Румaтa
        Совести у Вас нет. Если возраст позволяет - быстро на передок. Шаааагооооом арш! Ать-два.

        Есть у меня СОВЕСТЬ и ПАМЯТЬ ..Поэтому и пишу тут пока сердце инфарктное стучит ,чтобы молодежь не сделала наших ошибок и сохранила РОССИЮ от этих бешенных собак .
        А на предок с удовольствием ..Любым ,мы рожденные в СССР прожили свое и пора отдать долг стране ,даже в качестве пушечного мяса (сохранив молодых) Стрелять умею и метко ,да и окопы копать ..Но если мой возраст вступит в войну ,то это будет жестко soldier
        Я буду мстить за ВСЕ унижения перенесенные в 90-х и т.д.
        1. Румaтa
          Румaтa Сегодня, 19:39
          0
          Цитата: Дед Пихто
          Стрелять умею

          Стрелять не умею. Имею по ВУС - коллективное оружие.
          Почему Вы за пукалки и против серьёзного мощного оружия, которое сотрёт нацистов в порошок при минимальных наших потерях?
  3. Yapet100
    Yapet100 Сегодня, 19:02
    +2
    Вот была инфо, что украинцы выпустили по своим сдавшимся в плен боевикам порядка 300 снарядов. Если они имеют возможность зараз выпускать столько боеприпасов, то это всё весьма долго будет продолжаться...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:12
      0
      а чего шароварным боеприпасы беречь - Зе у Байдена и Европы ещё выпросит.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:42
      0
      Цитата: Yapet100
      300 снарядов

      Норматив арты - поражение точечной цели 150 снарядов.
      За сутки ВФУ в среднем расход 5К снарядов.
      Вы перепаханные воронками поля видели? Это эллипс рассеяния.
  4. invisible_man
    invisible_man Сегодня, 19:05
    +7
    российская армия теснит украинские формирования практически на всех направлениях фронта в Донбассе.

    За вопрос "Куда наша армия целый год теснит противника в Марьинке, площадь которой примерно в половину московского парка "Сокольники"?", на "Русской весне" сразу записывают в ЦИПСО. Интересно, как здесь?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:13
      +4
      придут турбо-патриоты и могут закидать шлепанцами. yes
    2. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:21
      0
      Цитата: invisible_man
      Интересно, как здесь?

      Это смотря где это "здесь" ?
      Но противник ведет войну пропаганды, где задействованы силы не только Украины но всего НАТО. Нужно учесть, что на это идут не малые деньги. Офис Президента Украины выделил дополнительно 50 миллионов долларов на закупку публикаций у российских блогеров и т/г каналов на период контрнаступления ВСУ. ЦИПСО разработало сотни нативных нарративов, которые будут выбрасываться в сеть и расшатывать внутриполитическую ситуацию в РФ.
      1. invisible_man
        invisible_man Сегодня, 19:34
        +2
        То, что больше года не можем выбить укрoв из пригородов Донецка - это что, пропаганда? Об этом даже по телевизору говорят)
  5. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 19:12
    +2
    Статья направлена на то, что бы мы поверили и раслабили булки.
    Надо бдить не напрягаясь, сотни танков и БМП из Польше, Чехии, Словакии и прочей дряни ещё нет в сожженом виде на полях, так - единицы. Абрамсы и Леопарды, это в первую очередь парадные машины.