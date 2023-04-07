Украинский эксперт: Запад запретит ВСУ наступать на Крым

Лидеры стран Запада планируют навязать украинскому правительству заключение мирного договора с Россией в случае неудачи анонсированного ранее широкомасштабного весеннего контрнаступления украинской армии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.По словам Соскина, руководство стран Запада, мировое закулисье и высший банковский эстеблишмент давно осознают, что вооруженный конфликт на Украине слишком затянулся и его пора заканчивать.Украинский эксперт заявил, что высшему военному и политическому руководству Украины дадут одну попытку на контрнаступление, для чего украинской армии предоставили вооружения и военную технику. Однако, по мнению бывшего украинского чиновника, в случае успешной наступательной операции ВСУ запретят наступать на Крым.Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что командование ВСУ подготовило для наступательных действий восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью польскому изданию Wyborcza заявил, что широкомасштабное наступление может начаться, когда будут подходящие погодные условия и закончится весенняя распутица.Украинские и западные военные эксперты считают одним из наиболее вероятных направлений украинского наступления южное направление, в частности Запорожскую область. Основной целью наступления вероятно будет выход к побережью Азовского моря и перерезание сухопутного коридора в Крым.