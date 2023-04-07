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Украинский эксперт: Запад запретит ВСУ наступать на Крым

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Украинский эксперт: Запад запретит ВСУ наступать на Крым

Лидеры стран Запада планируют навязать украинскому правительству заключение мирного договора с Россией в случае неудачи анонсированного ранее широкомасштабного весеннего контрнаступления украинской армии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.


По словам Соскина, руководство стран Запада, мировое закулисье и высший банковский эстеблишмент давно осознают, что вооруженный конфликт на Украине слишком затянулся и его пора заканчивать.

Украинский эксперт заявил, что высшему военному и политическому руководству Украины дадут одну попытку на контрнаступление, для чего украинской армии предоставили вооружения и военную технику. Однако, по мнению бывшего украинского чиновника, в случае успешной наступательной операции ВСУ запретят наступать на Крым.

Ранее информационное агентство Reuters сообщило, что командование ВСУ подготовило для наступательных действий восемь штурмовых бригад. Министр обороны Украины Алексей Резников в интервью польскому изданию Wyborcza заявил, что широкомасштабное наступление может начаться, когда будут подходящие погодные условия и закончится весенняя распутица.

Украинские и западные военные эксперты считают одним из наиболее вероятных направлений украинского наступления южное направление, в частности Запорожскую область. Основной целью наступления вероятно будет выход к побережью Азовского моря и перерезание сухопутного коридора в Крым.
Использованы фотографии:
Офис президента Украины
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13 комментариев
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  1. Nexcom
    Nexcom Сегодня, 18:56
    0
    да щаз - навяжут западные мирные переговоры шароварным. а контрнаступ уже всё - отменили? столько же анонсов в сети было.....
    1. 75Сергей
      75Сергей Сегодня, 19:03
      +4
      Нет, он будет, вопрос когда и где, а на это даст ответ только разведка и аналитики.

      Вообще, я бы на нашем месте так же гнал встречную дезу для них, что мы готовимся к отражению наступления на указанных чубатыми направлениях, ослабляя другие участки фронта и готовим контрудар с моря высадкой десанта где-нибудь в Одессе - пусть вшивые чубы свои чешут.
      Надо и им давление поднять - а вдруг!
  2. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 18:58
    +1
    а кто сказал что тока укрры могут наступать ? ))))) они навязывают РФ оборону ) а может РФ наступит так что всем западным и укррам плохо станет ))) всякое бывает в жизни ! главное что бы РФ разведка работала и знало сколько их будет и где они стоят и по ним надо бы наносить удары )))
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:01
      +2
      хммм, с таким особым течением СВО и действиями наших начальников как то сомнительно чтобы с нашей стороны был серьезный наступ и прорыв. скорее ограничатся ракетными и дроновыми ударами.
    2. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 19:19
      -2
      Цитата: opuonmed
      главное что бы РФ разведка работала

      Гыгыгы. Уже за 8 лет так сработала, что на "Перьвой Хвазе Священной Операции" так обосрались, что дальше некуда.
      Нарышкина, Бортникова, Патрушева - под трибунал по законам военного времени!
  3. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 18:58
    -7
    Есть такая традиция на Руси.
    Пока враг не дойдёт до Бородина, русский медведь так и будет в полудрёме.
    1. Добрый
      Добрый Сегодня, 19:45
      0
      Есть такая традиция на Руси.
      Пока враг не дойдёт до Бородина, русский медведь так и будет в полудрёме.
      Ага, а потом Россия будет в Париже и Берлине! Женщины запада хотят нормального секса, а нормальный секс там сейчас в дефиците.
  4. МятныйПряник
    МятныйПряник Сегодня, 19:09
    +1
    Есть такое ощущение, что банкиры и закулисье уже хотят закругляться и США становятся токсичны для них самих.
  5. Хорон
    Хорон Сегодня, 19:16
    +1
    Лидеры стран Запада планируют навязать украинскому правительству заключение мирного договора с Россией в случае неудачи анонсированного ранее широкомасштабного весеннего контрнаступления украинской армии. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

    Это не эксперт, это на всю голову отмороженный укроп. Его анализ не стоит и выеденного яйца.
  6. smart_ups
    smart_ups Сегодня, 19:18
    +1
    В идеале конечно ,что бы они начали контрнаступление, увязли в обороне , а в это время Российские войска ударили в другом месте. Но это мне диваному эксперту легко рассуждать , а что на самом деле "туман войны". Только время покажет.
  7. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 19:21
    0
    стати вот что ише все говорят что их будет 40к и 450 танков + бмп всяких 300-500 всякие но может и больше их будет главное что бы разведка РФ работала на 100% !
    1. nik-mazur
      nik-mazur Сегодня, 19:46
      0
      Цитата: opuonmed
      их будет 40к и 450 танков + бмп всяких 300-500
      450 танков? Это откуда такое счастье? По самым оптимистичным подсчётам вытанцовывалось полторы сотни. Это при условии, если все укросоюзники разом отдадут всё, что обещали.
      1. opuonmed
        opuonmed Сегодня, 19:54
        0
        да по 60 мин говорили да и по телегам пишут )