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В Киеве приняли решение объединить боевиков из «Русского добровольческого корпуса» с польскими наёмниками

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В Киеве приняли решение объединить боевиков из «Русского добровольческого корпуса» с польскими наёмниками

Наемники из России, воюющие на стороне Украины против российской армии, будут объединены в одно подразделение с польскими. О создании нового совместного формирования уже объявлено официально.


Запрещенный в России и признанный террористической организацией так называемый "Русский добровольческий корпус"*, в состав которого входит относительно небольшое количество наемников, родившихся на территории России, объединяется с "Польским добровольческим корпусом". Хотя об этом объявлено только сейчас, совместные тренировки и боевое слаживание подразделений началось какое-то время назад.

По информации украинских источников, новое формирование планируется использовать в операциях под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), в основном, на территории приграничных регионов России. Опыт у украинской военной разведки по привлечению наемников к своим операциям имеется, все последние нападения на приграничные российские населенные пункты были спланированы в ГУР. Это признают и в Киеве. К тому же, объединение российских наемников с польскими - это не первый эксперимент такого рода, ранее для операций разведка привлекала боевиков из России и Белоруссии.

Объединение "Русского добровольческого корпуса"* с польским формированием пытаются подать как слияние двух больших военных формирований, но это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Если численность польских наемников из "Польского добровольческого корпуса" еще как-то может называться большой, то у российских наемников от корпуса только название, их численность очень мала, самостоятельно выполнять задачи они не могут. Поэтому их и объединили.

Напомним, что в августе прошлого года на Украине представители так называемой "российской оппозиции" договорились "свергнуть режим Путина" и вернуть Россию в "цивилизованный мир". На встрече присутствовали "Легион Свобода России", "Русский Добровольческий Корпус"* и "Национальная Республиканская Армия". На сегодняшний день про "Легион Свобода России" и "Национальная Республиканская армия" вообще ничего не слышно, "Русский добровольческий корпус"* используется Киевом в пропагандистских целях.
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22 комментария
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  1. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:01
    +8
    Мдя. Интересно, они Историю учили в школе?
    1. ААК
      ААК Сегодня, 19:11
      +1
      Да, вполне себе Второе Смутное Время - трагедия, готовая повториться в виде фарса, вот только крови наших ребят много прольётся... а что до этих, то бешеных собак всегда отстреливали...
      1. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:47
        0
        Вот Вы верно заметили.В то время русскую землю рвали не только поляки,а и свои ,доморощенные
    2. Swiffer25
      Swiffer25 Сегодня, 19:17
      -6
      Вам не стыдно за этот комментарий? sad
      Frohe Ostern.
    3. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:31
      +2
      К тому же, объединение российских наемников с польскими - это не первый эксперимент такого рода

      Так и не понял, в чём причина и целесообразность объединения?
      1. Аль Манах
        Аль Манах Сегодня, 19:36
        +2
        Субстанция к субстанции.
        ...........................................
      2. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 19:49
        0
        По всей видимости-попытка вывести особую касту ненавистников России.
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 19:02
    +2
    Да уж объединитесь в одно хряко войско,что бы наши мужики таких в плен не брали.
  3. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 19:02
    -1
    им и одни и другие надоели, решили, что бы они сами друг друга поубивали?
  4. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:04
    +4
    Наемники из России, воюющие на стороне Украины против российской армии, будут объединены в одно подразделение с польскими

    Вот этих сволочей в плен не брать! Сразу к стенке без всякого моратория! am
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:33
      +1
      Цитата: ваш вср 66-67
      Сразу к стенке без всякого моратория!

      Ещё стенку для мразей искать... Может ещё её оштукатурить what
  5. JcVai
    JcVai Сегодня, 19:05
    0
    Похоже, что хотят поляков привлечь к терактам на "старых" территориях РФ
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:34
      0
      Цитата: JcVai
      Похоже, что хотят поляков привлечь к терактам на "старых" территориях РФ

      Конечно же, будут стараться использовать их на самых грязных работах.
  6. carpenter
    carpenter Сегодня, 19:06
    +5
    представители так называемой "российской оппозиции" договорились "свергнуть режим Путина" и вернуть Россию в "цивилизованный мир".

    Были такие, то полякам служили, то туркам, то Гитлеру, а потом итог один:
  7. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:09
    +3
    Может стоит поддержать требование Миронова по отмене моратория на смертную казнь. Даже если и повезет им остаться в живых, сдавшись в плен, но стоит ли на эту мерзость тратить деньги налогоплательщиков на их содержание?!
  8. val_67
    val_67 Сегодня, 19:09
    +1
    Это "объединение" - вынужденная мера. Просто бойцов в "Корпусе" осталось чуть больше, чем пара взводов. Отсюда и суета нездоровая...
  9. mark1
    mark1 Сегодня, 19:09
    -1
    Это будет - корпус имени Гришки Отрепьева
    Текст моего комментария слишком короткий и по мнению Администрации сайта я тупой.
  10. БМП-2
    БМП-2 Сегодня, 19:10
    -3
    Забавно. Получается что националисты своими собственными руками возрождают единое российское государство! laughing
  11. Стирбьорн
    Стирбьорн Сегодня, 19:14
    -2
    их численность очень мала, самостоятельно выполнять задачи они не могут.

    "Русский добровольческий корпус"* используется Киевом в пропагандистских целях.
    Кто же тогда на брянское село напал? И мальчика Федю же наградили. Зачем так, информационно принижать врагов?
  12. максим1987
    максим1987 Сегодня, 19:29
    -2
    Цитата: Румaтa
    Мдя. Интересно, они Историю учили в школе?

    нет они знают современность, с "экстакшенами" и прочим
  13. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 19:37
    +3
    Ну какие они русские. Манкурты, без роду без племени.
    Они выброшены из числа русских.
  14. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 19:50
    0
    Русских предателей в этом корпусе МАЛО, их НЕБОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО...
    А почему бы не сказать нам, сколько их на самом деле.
    "Мало" - это сколько по мнению автора? В штуках.