Наемники из России, воюющие на стороне Украины против российской армии, будут объединены в одно подразделение с польскими. О создании нового совместного формирования уже объявлено официально.Запрещенный в России и признанный террористической организацией так называемый "Русский добровольческий корпус"*, в состав которого входит относительно небольшое количество наемников, родившихся на территории России, объединяется с "Польским добровольческим корпусом". Хотя об этом объявлено только сейчас, совместные тренировки и боевое слаживание подразделений началось какое-то время назад.По информации украинских источников, новое формирование планируется использовать в операциях под эгидой Главного управления разведки Минобороны Украины (ГУР МОУ), в основном, на территории приграничных регионов России. Опыт у украинской военной разведки по привлечению наемников к своим операциям имеется, все последние нападения на приграничные российские населенные пункты были спланированы в ГУР. Это признают и в Киеве. К тому же, объединение российских наемников с польскими - это не первый эксперимент такого рода, ранее для операций разведка привлекала боевиков из России и Белоруссии.Объединение "Русского добровольческого корпуса"* с польским формированием пытаются подать как слияние двух больших военных формирований, но это всего лишь попытка выдать желаемое за действительное. Если численность польских наемников из "Польского добровольческого корпуса" еще как-то может называться большой, то у российских наемников от корпуса только название, их численность очень мала, самостоятельно выполнять задачи они не могут. Поэтому их и объединили.Напомним, что в августе прошлого года на Украине представители так называемой "российской оппозиции" договорились "свергнуть режим Путина" и вернуть Россию в "цивилизованный мир". На встрече присутствовали "Легион Свобода России", "Русский Добровольческий Корпус"* и "Национальная Республиканская Армия". На сегодняшний день про "Легион Свобода России" и "Национальная Республиканская армия" вообще ничего не слышно, "Русский добровольческий корпус"* используется Киевом в пропагандистских целях.