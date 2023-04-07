Лидер союза польских фермеров предложил «утилизировать» украинское зерно

Их надо утилизировать или перевезти в голодающую Африку. Польша не нуждалась в этом зерне

В Польше продолжаются выступления фермеров против присутствия на национальном рынке большого количества украинского зерна. Об этом сообщает RFM24.В частности, в среду начнется заявленная польскими аграриями блокада пограничного перехода с Украиной в Дорогуске. Она продлится три дня. Фермеры утверждают, что не намереваются прекращать протестные акции.Ранее сельскохозяйственные производители Польши потребовали от Варшавы конкретных решений по дальнейшей судьбе украинского зерна. Как утверждает польская пресса, фермеры собираются перекрыть пограничный переход в Дорогуске.Сейчас польские аграрии встревожены присутствием на территории страны 9 миллионов тонн украинского зерна. Они считают, что это зерно представляет опасность в плане конкуренции для аналогичной продукции польского производства.- заявил президент сельскохозяйственных объединений Польши Бартош Стырна Владислав Серафин.Как отметил профсоюзный деятель, фермеры рассчитывают, что украинское зерно «исчезнет» с польских складов. Ранее недовольство экспансией украинского зерна на национальный рынок высказали и фермеры Румынии, которые, как и их польские коллеги, опасаются снижения цен на сельскохозяйственную продукцию из-за украинского импорта. Как видим, когда речь заходит о «живых» деньгах, союзнические обещания и клятвы в вечной дружбе и помощи уходят на второй план.