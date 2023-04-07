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Лидер союза польских фермеров предложил «утилизировать» украинское зерно

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Лидер союза польских фермеров предложил «утилизировать» украинское зерно

В Польше продолжаются выступления фермеров против присутствия на национальном рынке большого количества украинского зерна. Об этом сообщает RFM24.


В частности, в среду начнется заявленная польскими аграриями блокада пограничного перехода с Украиной в Дорогуске. Она продлится три дня. Фермеры утверждают, что не намереваются прекращать протестные акции.

Ранее сельскохозяйственные производители Польши потребовали от Варшавы конкретных решений по дальнейшей судьбе украинского зерна. Как утверждает польская пресса, фермеры собираются перекрыть пограничный переход в Дорогуске.

Сейчас польские аграрии встревожены присутствием на территории страны 9 миллионов тонн украинского зерна. Они считают, что это зерно представляет опасность в плане конкуренции для аналогичной продукции польского производства.

Их надо утилизировать или перевезти в голодающую Африку. Польша не нуждалась в этом зерне

- заявил президент сельскохозяйственных объединений Польши Бартош Стырна Владислав Серафин.

Как отметил профсоюзный деятель, фермеры рассчитывают, что украинское зерно «исчезнет» с польских складов. Ранее недовольство экспансией украинского зерна на национальный рынок высказали и фермеры Румынии, которые, как и их польские коллеги, опасаются снижения цен на сельскохозяйственную продукцию из-за украинского импорта. Как видим, когда речь заходит о «живых» деньгах, союзнические обещания и клятвы в вечной дружбе и помощи уходят на второй план.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Discott
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16 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 19:06
    +3
    В африку отправить вообще нерассматривается видимо.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 19:11
      0
      Цитата: evgen1221
      В африку отправить вообще нерассматривается видимо.

      "Зерновое соглашение" в работе, разве не видно было при подписании нового, все знали, а "на верху" только сейчас услышали ( хотя наврятли, опять продлят).
    2. Hitriy Zhuk
      Hitriy Zhuk Сегодня, 19:11
      +2
      Не для того под визги про "там негры голодают" эуропейцы растаскивали по своим карманам зерно.
    3. Alien From
      Alien From Сегодня, 19:20
      0
      Поленья это такие друзья, снега зимой не выпросишь yes .
    4. Пленник
      Пленник Сегодня, 20:00
      0
      Да, Вы Шо-о-о?! Поляк и hоhохол - братья. А у них как? Сколько смогу столько съем, остальные покусаю. Африке остается только облизываться. winked
  2. ваш вср 66-67
    ваш вср 66-67 Сегодня, 19:09
    +3
    Их надо утилизировать


    Вот тут полностью согласен с поляками, и не только фермерами! Это только начало, а что ожидает хо хлов в будущем от поляков, даже страшно подумать!
    Ооо матка боска... laughing
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:19
      -1
      Надо бандеровцев утилизировать,и тогда будет мир и спокойствие.
  3. AlexGa
    AlexGa Сегодня, 19:10
    +1
    Лидер союза польских фермеров предложил «утилизировать» украинское зерно

    Вместе с укрофашистами в Польше.
  4. конструктор_сидоров
    конструктор_сидоров Сегодня, 19:15
    0
    Руководству на народ наплевать, но народ Польши всё равно живёт на националистической волне. И про Бандеру забыли, и укров взасос целуют.
    Это как же надо ненавидеть Россию?!
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:18
    +2
    Любой срач в ЕС нам выгоден.Жадность фраера сгубила.9 млн тонн это не хило,зерно не под небом лежит а занимает мощности для хранения ,а это электроэнергия для поддержания определённого климата.
    1. Bingo
      Bingo Сегодня, 19:24
      +2
      А самое главное - это зерно у кого-то на баллансе, и оно стоит денег. Отнять у кого-то 9 млн тонн зерна laughing Рокош, кажется - польская традиция?
      1. Простой
        Простой Сегодня, 19:32
        +1
        Не знаю как в Польше, а продовольствие в ФРГ в магазинах существенно подешевело по сравнению с прошлым годом.
        Нонешние правительства западных стран пытаются всеми способами затормозить инфляцию и "перестоять" Россию.
        1. VicktorVR
          VicktorVR Сегодня, 19:42
          -1
          В итоге имеют классическое противоречие рабочих и крестьян: рабочие хотят покупать еду как можно дешевле, а крестьяне продавать как можно дороже
  6. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:31
    0
    Их надо утилизировать или перевезти в голодающую Африку.
    Это про польских фермеров!
  7. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 19:33
    0
    Чисто из любопытства. Пустить на wódka слабо? В бензин спирт добавлять слабо?
  8. Добрый
    Добрый Сегодня, 19:51
    0
    Европа, благодаря США и Британии сама себя изживет. Заселят ее арабы, благодаря которым, Британия денацифицируется.