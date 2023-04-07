Западная пресса: Глава украинского правительства отправится в Канаду просить бронетехнику для контрнаступления

Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков

В ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить с визитом Канаду. Об этом сообщает издание Globe and Mail.По утверждению издания, Шмыгаль поедет в Канаду с конкретной целью – он попытается выпросить у канадских властей дополнительную военную помощь, в том числе снаряды для артиллерии и бронетехнику. Без них украинское контрнаступление, широко анонсированное киевским режимом, окажется под угрозой срыва.- заявил Шмыгаль в интервью Globe and Mail.Ранее многие западные эксперты акцентировали внимание на отсутствии у ВСУ достаточного количества боеприпасов, техники и вооружений для проведения успешного контрнаступления на освобожденные Россией территории.Шмыгаль выбрал Канаду, помня о давних связях этой страны с украинским националистическим движением. Известно, что украинская диаспора в Канаде многочисленна и влиятельна, а ее «ядро» составляют потомки бандеровцев, перебравшихся в эту страну после завершения Второй мировой войны.Хотя в принятом федеральном бюджете Канады отсутствует статья расходов на новую военную помощь Украине, Шмыгаль уверен, что ему удастся убедить канадских политиков и чиновников в необходимости ее выделения.Кроме того, он надеется получить от Канады дополнительные инвестиции для восстановления пострадавшей в результате боевых действий украинской инфраструктуры. Пока в Киеве держат в тайне дату визита Шмыгаля в Канаду, вероятно, опасаясь, что при отсутствии эффекта неожиданности канадские политики могут и не выделить деньги и военную помощь.