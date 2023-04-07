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Западная пресса: Глава украинского правительства отправится в Канаду просить бронетехнику для контрнаступления

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Западная пресса: Глава украинского правительства отправится в Канаду просить бронетехнику для контрнаступления

В ближайшее время премьер-министр Украины Денис Шмыгаль собирается посетить с визитом Канаду. Об этом сообщает издание Globe and Mail.


По утверждению издания, Шмыгаль поедет в Канаду с конкретной целью – он попытается выпросить у канадских властей дополнительную военную помощь, в том числе снаряды для артиллерии и бронетехнику. Без них украинское контрнаступление, широко анонсированное киевским режимом, окажется под угрозой срыва.

Сейчас нам нужна тяжелая бронетехника. И нам нужно больше артиллерийских снарядов: боеприпасов для гаубиц и боеприпасов для танков

- заявил Шмыгаль в интервью Globe and Mail.

Ранее многие западные эксперты акцентировали внимание на отсутствии у ВСУ достаточного количества боеприпасов, техники и вооружений для проведения успешного контрнаступления на освобожденные Россией территории.

Шмыгаль выбрал Канаду, помня о давних связях этой страны с украинским националистическим движением. Известно, что украинская диаспора в Канаде многочисленна и влиятельна, а ее «ядро» составляют потомки бандеровцев, перебравшихся в эту страну после завершения Второй мировой войны.

Хотя в принятом федеральном бюджете Канады отсутствует статья расходов на новую военную помощь Украине, Шмыгаль уверен, что ему удастся убедить канадских политиков и чиновников в необходимости ее выделения.

Кроме того, он надеется получить от Канады дополнительные инвестиции для восстановления пострадавшей в результате боевых действий украинской инфраструктуры. Пока в Киеве держат в тайне дату визита Шмыгаля в Канаду, вероятно, опасаясь, что при отсутствии эффекта неожиданности канадские политики могут и не выделить деньги и военную помощь.
Использованы фотографии:
Telegram-канал Дениса Шмыгаля
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8 комментариев
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  1. Alien From
    Alien From Сегодня, 19:22
    0
    Мне вообще канадцы нравятся, такие кленовые, хихелам под стать, если по правилам сайта...
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:25
      0
      тама хихелов уже половина коренных канадцев. диаспора ооочень большая.
      как бы Канада со временем во вторую Неньку не превратилась.....
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:39
        +1
        Цитата: Nexcom
        как бы Канада со временем во вторую Неньку не превратилась....

        Сейчас, для России, эти два государства аналогичны.
    2. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 19:29
      +3
      Сколько там попряталось нацистов,это извиняюсь,сверх человеков.Они со своей идеологией так и остались.Хотя Хрущёв тоже свою руку приложил к нынешнему состоянию вна Украине.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 19:40
        +2
        Цитата: Александр 3
        Хотя Хрущёв тоже свою руку приложил к нынешнему состоянию вна Украине.

        Это, одна из самых мразных решений и действий его правления.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 19:33
    +1
    Так каждый месяц кто то с Украины мотается с криком : Подайте люди добрые?У Трюдо ещё что то осталось в загашниках для себэ!
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 19:43
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Трюдо ещё что то осталось в загашниках для себэ!

      А, там не Трюдо решает а разнарядка с НАТО.
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 20:02
        0
        Трюдо дедушку Байдена слушает и выполняет.