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Российская компания назвала сроки начала серийных поставок самолетов МС-21

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Российская компания назвала сроки начала серийных поставок самолетов МС-21

Начало серийных поставок отечественных самолетов МС-21 новейшей разработки запланировано на 2024 год, когда российским авиакомпаниям будут переданы первые шесть авиалайнеров. Об этом сообщает корпорация "Ростех".


В госкорпорации уточнили, что темпы производства новейших отечественных авиалайнеров постепенно будут увеличиваться. На предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми уже развернуто серийное производство силовых установок ПД-14, которыми будут оснащены новые самолеты.

Эти силовые установки в настоящее время являются наиболее совершенной и высокотехнологичной разработкой в области российского машиностроения. Предполагается, что ПД-14 в составе авиалайнеров МС-21-310 станет основным двигателем, используемым в отечественной гражданской авиации в течение нескольких последующих десятилетий.

Планируется к 2030 году наладить выпуск по 160 двигателей этого типа ежегодно. Для достижения этого амбициозного плана принято решение об открытии в Перми новейшего центра, занимающегося подготовкой специалистов в области авиастроения.

МС-21 является среднемагистральным пассажирским самолетом нового поколения вместимостью от 163 до 211 пассажиров. Новейший лайнер создан на базе новейших разработок в области авиастроения и предназначен для наиболее востребованного сегмента отечественного рынка пассажирских авиаперевозок.
Использованы фотографии:
Wikipedia/Caughtin16k
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6 комментариев
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  1. Buyan
    Buyan Сегодня, 19:51
    +2
    Скорее бы и поболее бортов... ценник на билеты очень вырос((( да и страшновато становится летать на боингах и арбузах, непонятно что с их состоянием
    1. NKT
      NKT Сегодня, 19:58
      -2
      А что вы боитесь? У нас в РФ все чеки делают, даже чек "Д" для аэрбасов или боингов, ну а детали будут брать с других бортов или покупать китайские.
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:09
      +1
      Цитата: Buyan
      Скорее бы и поболее бортов... ценник на билеты очень вырос((( да и страшновато становится летать на боингах и арбузах, непонятно что с их состоянием

      Давно пора уже ..Работа ведется и слава Богу !
      Вот бензин и керосин внутри страны бы опустить в разы цены
      Ведь возможно все это Мы под санкциями и т.д.
      Представьте какой бы эффект был в логистике ..Да еще отечественная авиация good
      Во времена СССР ,любой рабочий мог позволить себе летать на гражданской авиации ..Я помнится студентом 3 рубля через полчаса дома (а на поезде часов шесть пока там на всех остановках )))
      А в Сочи летал с родителями ..Счастья и защищенность полная (лежим на пляже а на горизонте военные корабли строем стоят на дежурстве и на вопрос а что они там стоят ,мама шепотом нас защищают !)
      И такя гордость и спокойствие за будущее ..
      Это чувство не передать молодежь Сделайте чтобы так опять было для ваших будущих Детей и внуков ..Это ощущение защищенности и спокойствие за будущее нельзя передать ..После развала СССР полный мрак и страх и просто пофиг уже Нельзя так !
      Разболтался я на старости ..Уж извините hi
  2. Etwas
    Etwas Сегодня, 19:54
    -3
    Свежо предание, да верится с трудом.
  3. certero
    certero Сегодня, 20:06
    -1
    Очередные новости из прекрасного будущего, которых стало просто безумно много после 24 февраля.
    Из того будущего где у нас и танки армата и комплексы активной защиты и 70% новейшей техники...
    Я не сомневаюсь что мс-21 будет сделан и будет поставляться в наши авиакомпании.
    Только давайте сперва поставим его начнём летать а потом об этом напишем.
  4. Andriuha077
    Andriuha077 Сегодня, 20:09
    0
    Какой % импортозамешательства в этой модели?
    Весной 2020 года Минпромторг заказал «Иркуту» научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по импортозамещению на 12 млрд руб. Из условий контракта следовало, что к 2024 году исполнителю предстоит замена более 50 агрегатов и систем, среди которых бортовое радиоэлектронное оборудование, авиашины, спасательные аварийные трапы и плоты, кресла пилотов, элементы интерьера пассажирской кабины.
    Текущий год должен стать завершающим в программе импортозамещения комплектующих и оборудования на самолёте МС-21. В соответствии с госконтрактом на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по замене импортных материалов и изделий, шифр «МС-21 Импортозамещение 2021-2023», на заключительный третий этап работ выделяется 849 млн 700 тыс. рублей, его финиш обозначен 20 декабря 2023 года. В 2024 году пройдут сертификационные испытания полностью «русифицированного» самолёта.