После завершения вооруженного конфликта Украина может войти в состав польского государства, чтобы более эффективно противостоять России и ее влиянию в Восточной Европе. Такой прогноз дает обозреватель польского издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.
По мнению аналитика, следует восстановить историческую Речь Посполитую, в первую очередь посредством присоединения к Польше украинских территорий. В этом случае, пишет Гроссе, вопрос вступления Украины в НАТО и Евросоюз решится сам по себе. Украина станет частью «Польской империи».
Автор польского издания подчеркивает, что подобное послевоенное будущее Украины приведет к более «стабильному и безопасному» миру в Восточной Европе. Кроме того, отмечает Гроссе, союз Польши и Украины позволит США отвлечься от проблем Восточной Европы и сосредоточить более пристальное внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе.
Таким образом, в Польше уже не скрывают захватнических планов относительно украинских территорий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в будущем между Польшей и Украиной «исчезнут границы». Эти слова Зеленского дали повод многим обозревателям утверждать, что Киев уже согласился на поглощение Украины – полностью или частично – современной Польшей.
Что интересно, ранее директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава собирается захватить часть украинских территорий. При этом в Польше уверены, что Великобритания и США поддержат расчленение Украины и включение части ее территории в состав польского государства.