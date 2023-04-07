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Польское издание спрогнозировало будущее Украины в качестве части «Польской империи»

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Польское издание спрогнозировало будущее Украины в качестве части «Польской империи»

После завершения вооруженного конфликта Украина может войти в состав польского государства, чтобы более эффективно противостоять России и ее влиянию в Восточной Европе. Такой прогноз дает обозреватель польского издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.


По мнению аналитика, следует восстановить историческую Речь Посполитую, в первую очередь посредством присоединения к Польше украинских территорий. В этом случае, пишет Гроссе, вопрос вступления Украины в НАТО и Евросоюз решится сам по себе. Украина станет частью «Польской империи».

Автор польского издания подчеркивает, что подобное послевоенное будущее Украины приведет к более «стабильному и безопасному» миру в Восточной Европе. Кроме того, отмечает Гроссе, союз Польши и Украины позволит США отвлечься от проблем Восточной Европы и сосредоточить более пристальное внимание на Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Таким образом, в Польше уже не скрывают захватнических планов относительно украинских территорий. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что в будущем между Польшей и Украиной «исчезнут границы». Эти слова Зеленского дали повод многим обозревателям утверждать, что Киев уже согласился на поглощение Украины – полностью или частично – современной Польшей.

Что интересно, ранее директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин сообщил, что Варшава собирается захватить часть украинских территорий. При этом в Польше уверены, что Великобритания и США поддержат расчленение Украины и включение части ее территории в состав польского государства.
Использованы фотографии:
Министерство национальной обороны Польши
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 19:41
    0
    Вообще то к этому все и идет.Гордиев узел наши стратеги рубить не собираются.Вот и будут поленья от Гданьска до Одессы.
    1. Татьяна
      Татьяна Сегодня, 19:52
      +2
      Вообще-то "гиена Европы" Польша хочет получить всю Украину - для себя и для Вашингтона и Лондона!
      Дуда и Моравецкий по планам англосаксов будут воевать с Россией и русскими до ПОСЛЕДНЕГО поляка!
      1. Nexcom
        Nexcom Сегодня, 19:55
        +2
        а не треснет у пшеков?
        --------------------
  2. Александр 3
    Александр 3 Сегодня, 19:42
    +4
    Наше мнение никого не интересует .Мы так поняли.Это очень большая ошибка псевдо правителей мира.
  3. Б-15
    Б-15 Сегодня, 19:44
    +1
    Как всегда, "шестёрка" гавкает, но смотрит на хозяина.
  4. Болторез
    Болторез Сегодня, 19:46
    +3
    «Польской империи»
    А где на должность императора заявку можно подать laughing ?
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:51
      +1
      Вот-вот, бритосы все такие, самое главное успеть руководящую должность оторвать. laughing
      1. Mavrikiy
        Mavrikiy Сегодня, 20:06
        0
        в Польше уверены, что Великобритания и США поддержат расчленение Украины и включение части ее территории в состав польского государства.
        belay "-Болеете?" (Брат2)Включение территории Украины в состав Польши может быть одобрен GB и USA только в одном случае. crying Включение только всей территории Украины, а никакие не Крессы. fool А для этого, вперед на войну "до последнего поляка" request В расчленении Украины нет никакого смысла для GB и USA fool Это просто будет ими рассматриваться как их поражение ... request
    2. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 19:53
      0
      В Белгородской колонии.Самому Отьявленному из ФБК.Наложит визу,и далее на сейм в Варшаве laughing
    3. РДР
      РДР Сегодня, 19:53
      +3
      Цитата: Болторез
      А где на должность императора заявку можно подать ?

      В любом зоопарке, где есть вольер с гиенами
  5. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 19:51
    0
    "...Sed puto, delendam esse Leopolim..."
  6. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 19:53
    0
    После завершения вооруженного конфликта Украина может войти в состав польского государства, чтобы более эффективно противостоять России и ее влиянию в Восточной Европе. Такой прогноз дает обозреватель польского издания Rzeczpospolita Томаш Гжегож Гроссе.
    belay
    1. Может то она может, да кто же ей даст. recourse
    2. Украина войдет со своими долгами в 40-50 лярдов бакинских. Платить то вы будете? fool На репарации от Германии и России не надейтесь. request
    3. Маленький свинячий хвостик с лейблом "UA" принесет только долги за большую страну и большую головную боль. feel
    4. За все нужно платить и платой могут стать территории Польши - Гданьск-Данциг и по списку. Это сегодня Германия "скорее мертва, чем жива", а завтра? fool
    1. Nexcom
      Nexcom Сегодня, 19:57
      +1
      с такими долгами как у Неньки там не головная боль, там попаболь. и ооочень надолго.... yes
  7. Sniper
    Sniper Сегодня, 19:54
    0
    4 раздел Речи Посполитай неминуем!
  8. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 20:03
    0
    Поляки помогают западной украине потому что чувствуют свою кровь, а вот те что с востока они ближе к россии
    Украина распадется ровно так какая она была ранее по истории. Украина ждет им отдадут крым, я думаю не отдадут.