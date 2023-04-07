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Ответственный за оборону Бахмута генерал Сырский получил задачу удерживать город ещё две недели

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Ответственный за оборону Бахмута генерал Сырский получил задачу удерживать город ещё две недели

Несмотря на сложное положение ВСУ в Бахмуте, подразделения украинской армии из города выводиться не будут, Зеленский поставил задачу удерживать позиции в городских кварталах, как минимум, еще две недели. Соответствующий приказ получил ответственный за оборону Бахмута командующий СВ ВСУ Александр Сырский.


Генерала сегодня вызвали в офис президента, где он отчитался по состоянию дел на данный момент. По имеющимся данным, Сырский докладывал о состоянии дел лично Зеленскому, он заявил о продвижении штурмовых отрядов ЧВК "Вагнер" в районе железнодорожного вокзала Бахмута и "вынужденном" отступлении подразделений ВСУ за него. Кроме того, генерал подтвердил, что в городе идут очень тяжелые бои, ВСУ продолжают удерживать только западные кварталы Бахмута.

По слова генерала, в городе очень активно работает российская артиллерия, разбирая укрепленные пункты ВСУ. Говорил ли он о больших потерях неизвестно, но это само собой подразумевалось. Удержание города теряет свое значение с каждым днем, планируемые контрудары провести так и не удалось.

Между тем, как утверждается, офис Зеленского поставил Сырскому задачу удерживать город еще две недели. Именно такое время необходимо для подготовки нового контрнаступления. О каком именно наступлении идет речь, пояснений нет. Возможно, в Киеве все же планируют ударить в районе Бахмута, чтобы остановить продвижение Оркестра. Хотя вариант с масштабной военной операцией, о которой трубят на каждом углу, тоже исключать не будем.

Ранее куратор ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин подтвердил, что украинские подразделения из Бахмута не выводятся, ВСУ продолжают ожесточенное сопротивление. Несмотря на это, "музыканты" продолжают брать новые районы.
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6 комментариев
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  1. Nychego
    Nychego Сегодня, 20:00
    +1
    Имею подозрение, что Сырский справится.
    Так-то я, конечно, в некотором изумлении от слабой инженерной подготовки украми путей снабжения Бахмута - вроде и времени было в достатке, и сил, и средств, ан нет, допрыгались таки до "Дороги смерти".
  2. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:01
    -1
    Скольао и как зависит не только от хотелок Киева.Но и от усилий наших бойцов
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 20:02
    0
    Тут в соседней новости Папе кто то поставил задачу обеспечить дву недели Пасхального перемирия, но наверняка это совпадение.
    1. Александр 3
      Александр 3 Сегодня, 20:07
      0
      Господь всегда с нами .Нет необходимости давать передышку фашистам.
  4. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:05
    -1
    Думаю две недели укроп продержится. Только чего это им будет стоить - потери очень большие. Но в укрорейхе это никого не интересует - война до последнего украинца в самом разгаре.
  5. Кот Александрович
    Кот Александрович Сегодня, 20:07
    0
    Совершенно из заметки не понятно, а чья эта информация? Такие детали, такие подробности! А как обо всём этом пронюхали? И кто? И где напечатали?