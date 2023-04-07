Американский посол отрицает наличие у США планов открыть «второй фронт» против России в Грузии

Власти США якобы не желают, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России. Об этом заявила посол США Келли Дегнан.По утверждению американского дипломата, обвинения Вашингтона в провоцировании Грузии на начало вооруженного конфликта с Россией не соответствуют действительности. Дегнан уверяет, что США вовсе не хотят «загнать Грузию в ловушку». Она даже напомнила, что Вашингтон тридцать лет пытается помогать Грузии во всех направлениях. Отдельно посол отметила помощь США министерству обороны Грузии, пограничной полиции и береговой охране этой закавказской республики.Рассуждения о необходимости открытия «второго фронта» Дегнан назвала неправильными, а также выразила сожаление по поводу «ошибочных теорий заговоров», которые продвигают, как она считает, и некоторые представители действующей грузинской власти.Между тем, на Украине особо не скрывают стремления вовлечь Грузию в конфликт с Россией. Еще в 2022 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что «второй фронт» очень помог бы Киеву в текущей ситуации.Однако грузинское руководство резко раскритиковало подобные заявления. В марте 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили резко высказался против втягивания страны в конфликт с Россией.Российские спецслужбы располагают информацией о том, что Запад пытается принудить Тбилиси к конфликту с Россией. Об этом, в частности, говорил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Пока грузинские власти на подобные уговоры не ведутся, но неизвестно, как может повести себя Тбилиси в случае смены политического руководства в стране.