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Американский посол отрицает наличие у США планов открыть «второй фронт» против России в Грузии

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Американский посол отрицает наличие у США планов открыть «второй фронт» против России в Грузии

Власти США якобы не желают, чтобы Грузия открыла «второй фронт» против России. Об этом заявила посол США Келли Дегнан.


По утверждению американского дипломата, обвинения Вашингтона в провоцировании Грузии на начало вооруженного конфликта с Россией не соответствуют действительности. Дегнан уверяет, что США вовсе не хотят «загнать Грузию в ловушку». Она даже напомнила, что Вашингтон тридцать лет пытается помогать Грузии во всех направлениях. Отдельно посол отметила помощь США министерству обороны Грузии, пограничной полиции и береговой охране этой закавказской республики.

Рассуждения о необходимости открытия «второго фронта» Дегнан назвала неправильными, а также выразила сожаление по поводу «ошибочных теорий заговоров», которые продвигают, как она считает, и некоторые представители действующей грузинской власти.

Между тем, на Украине особо не скрывают стремления вовлечь Грузию в конфликт с Россией. Еще в 2022 году секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов отмечал, что «второй фронт» очень помог бы Киеву в текущей ситуации.

Однако грузинское руководство резко раскритиковало подобные заявления. В марте 2023 года премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили резко высказался против втягивания страны в конфликт с Россией.

Российские спецслужбы располагают информацией о том, что Запад пытается принудить Тбилиси к конфликту с Россией. Об этом, в частности, говорил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Пока грузинские власти на подобные уговоры не ведутся, но неизвестно, как может повести себя Тбилиси в случае смены политического руководства в стране.
Использованы фотографии:
Wikipedia / Cpl. Jason Dangel
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4 комментария
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  1. agoran
    agoran Сегодня, 20:07
    +5
    " Врет собака, на кол его" (c)
    1. Mavrikiy
      Mavrikiy Сегодня, 20:12
      0
      Цитата: agoran
      " Врет собака, на кол его" (c)

      Я ничего не имею против бочки с порохом... feel Наверно так экологичнее. А то дерево руби, кол точи, ошкуривай, салом мажь..... А эти свиньи визжать будут...... request
    2. Alien From
      Alien From Сегодня, 20:16
      0
      Горбоносым своего галстукоеда пока за глаза yes
  2. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:08
    +2
    По другому она сказать не могла. Кто ж признается в таких планах. Хотя потуги США во втягивании Грузии в конфликт очевидны. И к такому развитию событий Россия должна быть готова.