Действующий украинский президент Владимир Зеленский не сумел победить коррупцию в стране, поэтому для того, чтобы справиться с этой задачей, Украиной должен управлять кто-то другой. Об этом заявил экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович.По мнению Арестовича, основной проблемой Украины является коррупция и эта страна остро нуждается в лидере, который не будет воровать сам и не позволит это делать другим.Экс-советник главы офиса украинского президента подчеркнул, что Зеленский не может быть таким руководителем, потому что он не смог справиться с коррупцией, хотя в условиях вооруженного конфликта на территории страны он имел все основания для ввода "экстраординарных мер", при помощи которых можно было бы решить эту проблему.Арестович добавил, что даже в случае объединения Украины и Польши в конфедеративное государственное образование под руководством Варшавы, проблема коррупции не сможет быть решена, пока Украиной руководит Зеленский и назначенное им насквозь коррумпированное правительство.После своей отставки с должности советника главы офиса президента Украины Арестович нередко выступает с критикой в адрес украинских властей. Так, в январе текущего года он назвал украинский гимн главным "источником национальной катастрофы", потому что в нем присутствуют слова "положим душу и тело", фактически выражающих стремление украинцев воевать до своей неминуемой гибели.