Военное обозрение
Войти Регистрация

Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию

20
Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию

Действующий украинский президент Владимир Зеленский не сумел победить коррупцию в стране, поэтому для того, чтобы справиться с этой задачей, Украиной должен управлять кто-то другой. Об этом заявил экс-советник офиса Зеленского Алексей Арестович.


По мнению Арестовича, основной проблемой Украины является коррупция и эта страна остро нуждается в лидере, который не будет воровать сам и не позволит это делать другим.

Экс-советник главы офиса украинского президента подчеркнул, что Зеленский не может быть таким руководителем, потому что он не смог справиться с коррупцией, хотя в условиях вооруженного конфликта на территории страны он имел все основания для ввода "экстраординарных мер", при помощи которых можно было бы решить эту проблему.

Арестович добавил, что даже в случае объединения Украины и Польши в конфедеративное государственное образование под руководством Варшавы, проблема коррупции не сможет быть решена, пока Украиной руководит Зеленский и назначенное им насквозь коррумпированное правительство.

После своей отставки с должности советника главы офиса президента Украины Арестович нередко выступает с критикой в адрес украинских властей. Так, в январе текущего года он назвал украинский гимн главным "источником национальной катастрофы", потому что в нем присутствуют слова "положим душу и тело", фактически выражающих стремление украинцев воевать до своей неминуемой гибели.
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
20 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 20:39
    +4
    ахах))
    Как же они все меняются, когда кормушку из-под носа убирают)
    Уже и Зеленский ему - какой-то не такой, и гимн - тоже не очень))
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 20:42
      +7
      Всемясно.Люся начал компанию по выбору президента..
      1. Дед Пихто
        Дед Пихто Сегодня, 20:50
        +1
        Цитата: dmi.pris1
        Всемясно.Люся начал компанию по выбору президента..

        Да нет этот хитрован не пойдет на это ..Он сейчас начал за Россию потихому гнать ..Жить то хочется ! Наболтал он много и много его хотят придушить лично .. negative
      2. 30 вис
        30 вис Сегодня, 21:14
        +2
        Цитата: dmi.pris1
        Всемясно.Люся начал компанию по выбору президента..

        Скорее к переходу свидобандерии под руку Польши ... Смотрите , и этот плохой , вор ,и тот плохой , и вот этот тоже ворюга махровый . „Земля наша велика и обилна, а наряда въ ней нѣтъ. Да поидете княжить и володѣть нами“. . Призовём варягов , то есть поляков , пускай нами владеют и наводят порядок ..
        1. stelltok
          stelltok Сегодня, 22:07
          0
          пускай нами владеют и наводят порядок ..
          володѣть нами

          Хочу отметить что володѣть нами - это означает вла- деять , тварить лад или создание лада между племенами.
  2. Фредэгар Пузикс мл.
    Фредэгар Пузикс мл. Сегодня, 20:40
    +3
    Майданули, главного коррупционера Януковича скинули, а результат ещё хлеще стал
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 20:53
      0
      Цитата: Фредэгар Пузикс мл.
      Майданули, главного коррупционера Януковича скинули, а результат ещё хлеще стал

      Главный был еще с начала незалежности и если глубже копнуть в историю ,то Хрущев ,когда всех бандеровцев АМНИСТИРОВАЛ и сам в вышиванке ходил
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:46
    +2
    Люся, не ссорься с Моникой Селянски!
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 20:50
    +3
    Лесе верить ,себя не уважать.Сейчас идёт махровая деза.Весь запад включился на всю катушку.Делают всё чтобы запудрить нам мозги.Не обращаем внимание.
  5. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:53
    +2
    По мнению Арестовича, основной проблемой Украины является коррупция и эта страна остро нуждается в лидере, который не будет воровать сам и не позволит это делать другим.

    Вот когда Байден своего кристально чистого сынка наместником назначит, тогда коррупции и кранты придут.
    Тот уж другим не позволит. Всё возьмёт на себя.
  6. Лешак
    Лешак Сегодня, 20:58
    +2
    Зеля не может победить коррупцию потому как он её возглавляет. wink
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:18
      +1
      Это да - любую коррумпированную страну может возглавлять только главный коррупционер. Ну, ещё возможен вариант, когда наверху чисто декоративная фигура, которая ничего не решает, и никакой реальной властью не обладает.
  7. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 21:04
    +1
    Арестович: Украине нужен другой президент, потому что Зеленский не смог победить коррупцию
    дайте угадаю!!!
    ЛЮСЯ АРЕСТОВИЧ?!!!!!
    таки уже можно занимать места в партере?
  8. Pharmacist
    Pharmacist Сегодня, 21:10
    +2
    Надо признать, Арестович вносит разнообразие в скучную политическую жизнь укрорейха. Прямо хочется пожелать ему успехов. laughing
  9. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:14
    +1
    Если бы президентов меняли просто из-за того, что они не справляются с коррупцией, то не только вна Украине эта должность освободилась, ох не только...
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:27
    0
    По мнению Арестовича, основной проблемой Украины является коррупция и эта страна остро нуждается в лидере, который не будет воровать сам и не позволит это делать другим.

    Ну может все комментаторы правы.
    Тексты выступлений Зеленского и Арестовича отличались и раньше.
    Сейчас Арестович, наверное, за своё политическое будущее тянет, но без безбашенности. За Россию украинский политик ещё долго не будет выступать. Медведчук не в счёт.
    Не помню, кто из авторов или комментаторов, с полгода назад тут, на ВО, написал, что Арестович за Украину, но не до последнего украинца.
  11. yuriy1863
    yuriy1863 Сегодня, 21:49
    0
    Конечно же Люся - человек не глупый и даже талантливый и неординарный. Актерское мастерство в совокупности со знаниями и практическим применением НЛП, соединенное с военным (по современным украинским меркам) образованием. Опыт разведывательной деятельности. Всего много яркого и разного, как в детском калейдоскопе. Ярко выраженный авантюрист. Он достаточно умён, чтобы не лезть в политических игрищах на первые или знаковые роли. Скорее всего сейчас Люся в поиске нового и влиятельного "патрона", который будет его и ценить и сытно кормить.
  12. Владимир М
    Владимир М Сегодня, 21:56
    0
    Арестович далеко не глупый человек. Что бы такое говорить, надо быть или очень смелым человеком, или быть уверенным, что для него не будет последствий. Скорее всего второе. Значит кто то его "прикрывает"....
  13. blackcat
    blackcat Сегодня, 22:19
    0
    Прямо нож в спину , и провернул , ну видимо , скоро увидим на первом канале , будет рассказывать как он с Зеленским боролся am
  14. Анальгин
    Анальгин Сегодня, 22:20
    0
    Баааа. Да кому война а кому и мать родная. Отогнали от кормушки вот и начал рубить с плеча