Советник главы ДНР: Украинское контрнаступление будет «звездным часом» для Воздушно-космических сил России

В первые часы после начала контрнаступления украинских формирований они понесут очень серьезные потери. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».
Как отметил советник Пушилина, в настоящее время киевский режим уже сформировал подразделения для контрнаступления. В состав этих подразделений планируется включать украинских военнослужащих, прошедших или проходящих в настоящее время военную подготовку в странах НАТО.
Предназначенные для контрнаступления формирования находятся в настоящее время преимущественно в регионах Западной Украины, подчеркивает чиновник.
Надо понимать, что враг достаточно силен, достаточно решительно настроен
- подчеркнул советник главы ДНР.
В то же время, Гагин отмечает, что Вооруженные силы Российской Федерации готовы к любым событиям. Речь идет о всех видах ВС РФ и родах войск. Советник главы ДНР отметил, что и Воздушно-космические силы, и противовоздушная оборона находятся в состоянии готовности. Для того, чтобы предпринять наступательные действия, войскам противника придется выйти из-под защиты своей противовоздушной обороны. Это обстоятельство позволит российским войскам активнее использовать свою авиацию.
Это просто будет звездный час наших ВКС
- заявил Гагин.
Действия авиации приведут к тому, что уже в первые часы контрнаступления украинские формирования начнут нести масштабные потери. Советник главы ДНР выразил сомнение, что многие украинские солдаты вообще доедут до линии боевого соприкосновения.