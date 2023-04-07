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Советник главы ДНР: Украинское контрнаступление будет «звездным часом» для Воздушно-космических сил России

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Советник главы ДНР: Украинское контрнаступление будет «звездным часом» для Воздушно-космических сил России

В первые часы после начала контрнаступления украинских формирований они понесут очень серьезные потери. Об этом заявил советник временно исполняющего обязанности главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 1».


Как отметил советник Пушилина, в настоящее время киевский режим уже сформировал подразделения для контрнаступления. В состав этих подразделений планируется включать украинских военнослужащих, прошедших или проходящих в настоящее время военную подготовку в странах НАТО.

Предназначенные для контрнаступления формирования находятся в настоящее время преимущественно в регионах Западной Украины, подчеркивает чиновник.

Надо понимать, что враг достаточно силен, достаточно решительно настроен

- подчеркнул советник главы ДНР.

В то же время, Гагин отмечает, что Вооруженные силы Российской Федерации готовы к любым событиям. Речь идет о всех видах ВС РФ и родах войск. Советник главы ДНР отметил, что и Воздушно-космические силы, и противовоздушная оборона находятся в состоянии готовности. Для того, чтобы предпринять наступательные действия, войскам противника придется выйти из-под защиты своей противовоздушной обороны. Это обстоятельство позволит российским войскам активнее использовать свою авиацию.

Это просто будет звездный час наших ВКС

- заявил Гагин.

Действия авиации приведут к тому, что уже в первые часы контрнаступления украинские формирования начнут нести масштабные потери. Советник главы ДНР выразил сомнение, что многие украинские солдаты вообще доедут до линии боевого соприкосновения.
Использованы фотографии:
Министерство обороны Российской Федерации
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18 комментариев
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  1. Сергей3
    Сергей3 Сегодня, 20:38
    +3
    Это да, вот чего у России много, так это авиабомб, их почти не расходовали на Украине и при этом они непрерывно производятся в больших количествах.
    1. пешик
      пешик Сегодня, 20:44
      -1
      Да может это наступление будет просто обстрелами, как в последнее время любят писать - войска наступают, а на деле - это означает просто обстрелы.
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:09
      +8
      А толку от этих авиабомб если мы позволяем им свободно доставлять на фронт живую силу, технику, снаряды, ГСМ! Толку тогда от этих бомб? США с Ираком сколько воевали в 1991-м и в 2003-м году? В районе месяца. И воевали с противником на другом континенте! А мы тут на своей земле уже второй год воюем! Наши военные не изучали опыт войны Ирака с США? Можно назвать причину скоротечной войны США и долгоиграющей нашей СВО?
    3. sgrabik
      sgrabik Сегодня, 21:14
      0
      Думаю что не только бомбы, но и ракеты сейчас усиленно выпускаются и накапливаются в войсках для массированных ударов по противнику.
  2. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 20:43
    +2
    Советник главы ДНР: Украинское контрнаступление будет «звездным часом» для Воздушно-космических сил России

    А звездануть до этого "звёздного часа" добрая воля не позволяет?
    Для того, чтобы предпринять наступательные действия, войскам противника придется выйти из-под защиты своей противовоздушной обороны. Это обстоятельство позволит российским войскам активнее использовать свою авиацию.

    Это на какую же глубину он откат прогнозит? am
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:16
      0

      А звездануть до этого "звёздного часа" добрая воля не позволяет?
      Ага! Кто ещё приближал этот звёздный час?
      У США больше всего спутников на орбите, 2804 космических аппарата - это более половины от общего количества спутников. На втором месте находится Китай с 467 спутниками, на третьем - Великобритания, 349 космических аппаратов
      .
  3. leshiy076
    leshiy076 Сегодня, 20:44
    +13
    Не хвались бы идучи на рать. А то потом очень неприятно будет, когда что-то пойдет не так. Ну, к примеру, как прошлой осенью.
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:12
      -3
      А так же прошлым летом... и прошлой весной...
  4. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 20:45
    +8
    Что же вы там все..Пушилины,марочко и остальные..Скачете вперед паровоза?Еще ничего не началось и тут уже,вот он,-"звездный час"
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 21:20
      -2
      Нельзя бежать впереди паровоза! Задавит! Если наступление начнётся при низкой облачности? Все наши ВКС поднимутся в воздух? Или будут летать рои дронов?
  5. Bingo
    Bingo Сегодня, 20:48
    -3
    Однозначно им придется пахать. По уму, танки - вообще сугубо их цели, земля должна - только добивать единичные
  6. yanus
    yanus Сегодня, 20:54
    0
    Сильно подозреваю, что передовые подразделения будут напичканы ПЗРК.
    Скорее звездный чат для ланцетов будет.
  7. oppozite28
    oppozite28 Сегодня, 21:05
    +6
    Это просто будет звездный час наших ВКС

    - заявил Гагин.
    Странно то что Гагин не служит в наших ВКС, очень странно... Такой орёл пропадает... crying request
    1. sailor Roman
      sailor Roman Сегодня, 21:51
      0
      Действительно Ян Гагин не имеет военного образования?
  8. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 21:10
    +3
    Украинское контрнаступление будет «звездным часом» для Воздушно-космических сил России

    Да звёзды новые на погоны уже многие получили. Не всегда, правда, понятно - за что.
  9. Сид2014
    Сид2014 Сегодня, 21:29
    +1
    Какую то ЕРУНДУ говорит советник. Что- то под Купянском авиация ниче го сделать не смогла, да и пол Херсоном то же. даже понтонные переправы не могли уничтожить. Да и плацдармы создаваемые то же. А наступление Украины будет прекрыто Пэтриотами кроталями и др ПВО, которых поставлено достаточно!
  10. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:30
    +5
    Надо понимать, что враг достаточно силен, достаточно решительно настроен

    Советник главы ДНР: Украинское контрнаступление будет «звездным часом» для Воздушно-космических сил России

    Может советникам больше слова не давать? Или не наливать?
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 21:57
      +2
      Тут пишут в комментариях, что советник раньше в МЧС трудился, а оттуда, как известно, великие полководцы выходят.