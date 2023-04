БПЛА V-Bat участвует в программе армии США FTUAS Inc 2

Проектный облик БПЛА V-Bat для конкурса FTUAS Inc 2

FTUAS Increment 2



Работа с БПЛА V-Bat

Участник программы



Контейнеры с комплексом V-Bat в кабине вертолета

Вертикальный взлет и посадка



Испытания V-Bat силами ВМС США

Дополнительная проверка

Армия США проводит перспективную программу FTUAS, целью которой является создание новых разведывательных БПЛА тактического уровня. Недавно программа перешла на новый этап, и ее участники получили контракты на создание и испытание опытной техники. Одним из претендентов на победу в программе является модернизированный БПЛА V-Bat от компаний Northrop Grumman, Martin UAV и Shield AI.Программа Future Tactical Unmanned Aircraft System («Перспективный тактический БПЛА») стартовала в недавнем прошлом по инициативе сухопутных войск США. Ее целью является создание среднеразмерного беспилотника с разведывательными функциями для замены устаревших образцов. В частности, в будущем FTUAS займут место нынешних RQ-7 Shadow.В недавнем прошлом был проведен первый этап программы, в ходе которого несколько компаний предложили ряд предварительных проектов. Заказчик сравнил их и сделал первые выводы. После этого дали старт второму этапу программы под обозначением Increment 2, и участники приступили к доработке своих проектов.27 февраля 2023 г. армия США выдала пяти участникам программы контракты на завершение проектов и изготовление опытных БПЛА. Стоимость контрактов различается. В зависимости от разных факторов, компании-конкурсанты получили от 1 до 25 млн долл.Программа FTUAS Inc 2 предусматривает максимально быстрое изготовление прототипов и проведение сравнительных испытаний. По итогам первого этапа конкурса будут определены наиболее удачные разработки, которые затем усовершенствуют и вновь сравнят. Последние этапы программы будут проведены с участием только одного БПЛА, показавшего превосходство над конкурентами и прошедшего все необходимые доработки.Работы займут всего пару лет. В 2025 ф.г. победитель программы должен будет представить полноценные беспилотные авиационные комплексы и подготовить производственную линию. После этого появится заказ на серийное производство техники для поставки в войска.Одним из претендентов на победу является консорциум в составе компаний Northrop Grumman, Martin UAV и Shield AI. Совместными усилиями они разработали новую модификацию беспилотника V-Bat, представленного и выведенного на испытания еще несколько лет назад.Изделие V-Bat разрабатывалось компанией Martin UAV в первой половине десятых годов, и в середине десятилетия начались его испытания. БПЛА смог заинтересовать потенциальных заказчиков в лице военно-морских сил и корпуса морской пехоты США. Вследствие этого во второй половине десятых прошли разнообразные испытания аппарата. Он работал с сухопутных площадок и с палубы кораблей и выполнял различные миссии.По мере продолжения испытаний, конструкция изделия V-Bat совершенствовалась. Также заменялись отдельные приборы и обновлялось программное обеспечение. Кроме того, к проекту присоединились компании Northrop Grumman и Shield AI, что дало ему новые перспективы. Так, именно благодаря «Нортроп-Грумман» изделие V-Bat теперь участвует в конкурсе FTUAS Inc 2 и может рассчитывать на победу.V-Bat представляет собой беспилотный летательный аппарат с возможностью вертикального взлета и посадки, способный как висеть, так и совершать горизонтальный полет. Он построен по схеме т.н. тейлситтера – на взлетной площадке аппарат находится в вертикальном положении, а после подъема способен менять положение и лететь «по-самолетному».С точки зрения конструкции V-Bat похож на самолет. Он имеет удлиненный фюзеляж, вмещающий аппаратуру и двигательную установку, а также прямое крыло большого удлинения с элеронами. В хвосте фюзеляжа помещен кольцевой канал с толкающим винтом внутри. На задней кромке канала имеются воздушные рули. Планер БПЛА выполнен разборным, что облегчает транспортировку.Длина V-Bat – 9 футов (2,73 м), размах крыла – 9,7 фута (2,95 м). Канал винта имеет диаметр 28 дюймов (711 мм). Собственная масса изделия не превышает 90 фунтов (41 кг). Полезная нагрузка – 11 кг с возможностью выбора из доступных вариантов и быстрой замены.В хвосте фюзеляжа находится поршневой двигатель с толкающим винтом. При вертикальном взлете и посадке винтомоторная группа работает как несущая система. После перехода к горизонтальному полету она обеспечивает поступательное движение. Мощность двигателя обеспечивает тягу, достаточную для вертикального полета. Максимальная скорость при горизонтальном полете достигает 165 км/ч. Крейсерская – 87 км/ч; на ней БПЛА способен летать до 10-11 ч.V-Bat в версии от Northrop Grumman и Shield AI получил обновленный бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования. Используются современные приборы навигации. Имеется система двусторонней связи, обеспечивающая дистанционное управление и передачу данных и видеосигнала. Также предусмотрен автопилот, способный выполнять горизонтальный и вертикальный полет, а также переходить с одного режима на другой. Из-за схемы «тейлситтер» к автопилоту и его алгоритмам предъявлялись особые требования.В носу фюзеляжа имеется место для установки полезной нагрузки в виде оптико-электронной станции с требуемыми характеристиками. При помощи любых совместимых ОЭС беспилотник может вести разведку, засекать наземные цели и определять их координаты.Для удобства транспортировки БПЛА разбирается на несколько составных частей. Крыло снимается и разделяется на две детали; фюзеляж так же разбирается. Все элементы беспилотника и сопутствующая аппаратура укладываются в контейнер минимально необходимого размера. На любом автомобиле может перевозиться один такой контейнер. На HMMWV в грузовой версии помещается два комплекса.Развертывание БПЛА на позиции производится силами расчета из двух человек и требует не более 15-20 мин. Для взлета и посадки требуется площадка размерами не более 12х12 футов (3,6х3,6 м). На практике показана возможность применения V-Bat как на суше, так и на кораблях. Автоматика способна выполнять взлет и садиться на подвижную платформу, в т.ч. в условиях качки.БПЛА V-Bat от Martin UAV появился достаточно давно и успел пройти ряд испытаний. Во всех предполагаемых условиях эксплуатации аппарат показал требуемые взлетно-посадочные и летные характеристики, а также продемонстрировал возможность ведения разведки, корректировки и целеуказания. При этом конструкция беспилотника и алгоритмы управления оказались достаточно сложными.Часть прошлых испытаний проводилась в интересах ВМС и КМП США, и они заинтересовались беспилотным комплексом. Теперь изделие V-Bat участвует в новой перспективной программе, на этот раз от сухопутных войск США. Исходный проект был доработан с учетом требований этого заказчика, и в ближайшее время по нему построят очередной опытный образец. Полеты и проверки в рамках программы армии FTUAS Inc 2 должны начаться уже в этом году. Вероятно, первые выводы так же будут сделаны до конца года.Перспективы проекта V-Bat в контексте новой программы армии США пока остаются неизвестными. Сам по себе этот БПЛА выглядит удачным и многообещающим, но в рамках текущего конкурса его сравнят с несколькими другими разработками. Возможно, именно одну из них посчитают более интересной для использования в сухопутных войсках, и Northrop Grumman, Martin UAV и Shield AI не станут победителями.В целом авторы проекта V-Bat в версии для программы FTUAS Inc 2 могут рассчитывать на победу и на получение выгодных контрактов. Однако для этого им предстоит продолжать разработку нового БПЛА и делать все возможное, чтобы убедить заказчика в его превосходстве.