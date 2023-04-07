В Крыму задержали планировавшего диверсию на крупной электроподстанции украинского агента

Украинский диверсант был задержан в Крыму сотрудниками российских спецслужб. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в силовых ведомствах.Как утверждают правоохранители, задержанный планировал совершить диверсию на крупной электроподстанции в Керчи. Этот объект обеспечивает электричеством жилые дома, судостроительный завод и социальную инфраструктуру района. Подготовку к взрыву подстанции задержанный начал в феврале 2023 года.В конце марта на след диверсанта вышли силовики. В его квартире провели обыск, в ходе которого обнаружили самодельное взрывное устройство, а также три смартфона, по которым мужчина выходил на связь с кураторами из украинской военной разведки.Как оказалось, 52-летнего Сергея, обладателя российского и украинского гражданства, завербовали сотрудники военной разведки Украины еще в 2022 году. Он должен был находиться на связи с ними через мессенджеры.Первоначально от Сергея требовалось собирать информацию о состоянии критически важной инфраструктуры в Республике Крым. Данные он отправлял с помощью обнаруженных у него смартфонов своим кураторам. Затем ему поручили более важную задачу – взорвать подстанцию.В настоящее время мужчина задержан. В отношении подозреваемого ведутся следственные действия, если вина его будет доказана, ему грозит внушительный срок лишения свободы. Но здесь стоит отметить, что неотвратимость и жесткость наказания за подобные преступления имеет и большое профилактическое значение, останавливая многих «сомневающихся» лиц, которые могли бы в силу идейных соображений или за деньги совершить диверсию.