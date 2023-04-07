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В Крыму задержали планировавшего диверсию на крупной электроподстанции украинского агента

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В Крыму задержали планировавшего диверсию на крупной электроподстанции украинского агента

Украинский диверсант был задержан в Крыму сотрудниками российских спецслужб. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в силовых ведомствах.


Как утверждают правоохранители, задержанный планировал совершить диверсию на крупной электроподстанции в Керчи. Этот объект обеспечивает электричеством жилые дома, судостроительный завод и социальную инфраструктуру района. Подготовку к взрыву подстанции задержанный начал в феврале 2023 года.

В конце марта на след диверсанта вышли силовики. В его квартире провели обыск, в ходе которого обнаружили самодельное взрывное устройство, а также три смартфона, по которым мужчина выходил на связь с кураторами из украинской военной разведки.

Как оказалось, 52-летнего Сергея, обладателя российского и украинского гражданства, завербовали сотрудники военной разведки Украины еще в 2022 году. Он должен был находиться на связи с ними через мессенджеры.

Первоначально от Сергея требовалось собирать информацию о состоянии критически важной инфраструктуры в Республике Крым. Данные он отправлял с помощью обнаруженных у него смартфонов своим кураторам. Затем ему поручили более важную задачу – взорвать подстанцию.

В настоящее время мужчина задержан. В отношении подозреваемого ведутся следственные действия, если вина его будет доказана, ему грозит внушительный срок лишения свободы. Но здесь стоит отметить, что неотвратимость и жесткость наказания за подобные преступления имеет и большое профилактическое значение, останавливая многих «сомневающихся» лиц, которые могли бы в силу идейных соображений или за деньги совершить диверсию.
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15 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 21:03
    +1
    Да кинуть его в гидразин гидрат..На тепловой электростанции такое имеется
    1. Авиатор_
      Авиатор_ Сегодня, 21:09
      +3
      Да кинуть его в гидразин гидрат..
      Но не ранее того момента, как он всех своих сдаст.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:42
        +3
        стоит отметить, что неотвратимость и жесткость наказания за подобные преступления имеет и большое профилактическое значение, останавливая многих «сомневающихся» лиц, которые могли бы в силу идейных соображений или за деньги совершить диверсию.

        Представляю winked какое профилактическое значение, для "сомневающихся" лиц, будет введение в УК РФ расстрельной статьи за террористические акции.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 21:03
    +6
    Похоже без растрельной статьи за терроризм " ждунам " мозги не вправить .
  3. avianic
    avianic Сегодня, 21:06
    +3
    Гад, таких еще достаточно ждунов перевертышей, пора возродить республика́нские, краевы́е и областны́е тро́йки НКВД
  4. azkolt
    azkolt Сегодня, 21:10
    -3
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 21:30
      +2
      Хватит этого Стрелкова пиарить нытика ..Был героем и сдулся обиженный как черт
      Пригожин его приглашал на должность боевую ..
      Зассаал !!!!
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 21:50
        +1
        Цитата: Дед Пихто
        Хватит этого Стрелкова пиарить нытика ..Был героем и сдулся обиженный как черт
        Пригожин его приглашал на должность боевую ..
        Зассаал !!!!

        Количество подобного нытья и толерантности прозападной элиты, равнопропорционально эффективности работы российских спецслужб.
      2. azkolt
        azkolt Сегодня, 22:07
        0
        Цитата: Дед Пихто
        Хватит этого Стрелкова пиарить нытика ..Был героем и сдулся обиженный как черт
        Пригожин его приглашал на должность боевую ..
        Зассаал !!!!

        Во-первых, смотрите тогда телевизор, раз Стрелков для вас нытик . Там так хорошо рассказывают, что просто хочется туда бежать и аж волосы назад! А во-вторых, можно пригласить и носки постирать. И вообще , что касается , вы из окопа между обстрелами здесь пишите? Или в 14 году в окопе со Стрелковым сидели? В отличие от вас все воевавшие с ним рядом , почему то уважают Игоря-монархиста еще с Боснии, а какой то никнейм здесь своими пустыми словами разбрасывается. Дед, чтобы кого то в таких вещах обвинять, надо иметь такой же бэкграунд за спиной, иначе это выглядит как зависть шника!
  5. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 21:12
    +2
    Украинский диверсант был задержан в Крыму сотрудниками российских спецслужб.

    Теперь такое будет постоянно,пока сша гегемон ,ну и потом еще лет пять ,если по Судоплатову будем действовать ..
    В чем я очень сомневаюсь ,опять власть начнет задабривать нациков ,лишь бы притихли .
    Вот так и живем в Росии от войны до войны А пора бы уже тактикой Российской империи воспользоваться .
    Ведь Россия долги и СССР и Российской империи на себя взяла и расплатилась со всеми ..
    Польша и Финляндия губерниями были РОССИИ ..А украина вообще была ОКРАИНОЙ
    Имперский дух пора восстанавливать и хватит оправдываться ..Не хотят они жить мирно и независимо ,занчит нужно брать назад и жестко !!!!
    P.S. Ну сперва "элиту " воров нужно зачистить в России ..! Кто то сбежал ,но большинство притихли и ждут поражения России ,чтобы опять в Крушавель с бабами выезжать и в блогах хвастаться и т.д. Эти самые опасные.потому что их много и тихушные
  6. alexandr 66
    alexandr 66 Сегодня, 21:20
    +2
    Ладно в Крыму там недобитков много ,ФСБ работы по самые небалуйся. Я не пойму одного ,на линии боевого соприкосновения и ближнем тылу работает интернет и потом удивления откуда утечка, ведь ловят единиц. Не столько разведка НАТО вреда наносит сколько ждуны с месенджерами. Это что специально для большего ущерба армии?
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 21:21
    +2
    Где смертная казнь для врагов русского народа и предателей Родины?!
    Государство без смертной казни - дерьмо а не государство.
    В настоящем государстве - СССР, США, КНР, КНДР, Иран всегда была, есть и будет смертная казнь за все тяжкие и особо тяжкие преступления.
  8. леонидыч
    леонидыч Сегодня, 21:34
    +3
    Таких как он надо публично вешать. Вот тогда другие задумаются .Одним словом необходимо возвращать смертную казнь
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 21:51
    +1
    Украинский диверсант был задержан в Крыму сотрудниками российских спецслужб. Об этом сообщает ряд Telegram-каналов со ссылкой на источники в силовых ведомствах.

    Диверсант 52-х лет от роду, с самодельными взрывными устройствами в своей квартире.
    Скорцени. Или Освальд.
    Это не диверсант с территории Украины. Это или укурок, или упивок, или человек, который на себе уже поставил крест, или виртуальный диверсант для отчётности.
    Идейные могут быть и в 15 лет, и в 70 лет. Но даже идейные, как правило, не дураки.
  10. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 22:18
    0
    И так... 52 года. Мне кажется что этот человек должен был застать остатки СССР во вменяемом возрасте. Но он сам выбрал свою сторону. Что же, мне жаль. А я говорил и буду повторять, нам еще очень долго придется работать с населением которое побывало под украиной, придется долго выковыривать их из схронов... и не дай бог нам еще одного хрущева, который выпустит этих утырков из тюрем.