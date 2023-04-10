Ещё раз о наступлении. Что ожидать в ближайшее время

Ну что же, зашевелились… ВСУ заметно активизировались в последнее время, причём активизация происходит сразу на многих направлениях. Начиная от высадки многочисленных ДРГ на островах в Херсонской области и заканчивая полетом горе-бомбера Алексея Морозова, который приземлился на российской территории после совершения бомбометания.
Кстати, по поводу удивления наших специалистов в вопросе полетов таких мелких самолетов над территорией России. Насколько я помню, ещё во времена СССР такие самолеты часто использовались ЦРУ в ГДР. Быстро, на максимально малой высоте пролетают зону ПВО, садятся где-то в поле, забирают закладку или человека и назад. Получается, хорошо забытое старое теперь стало новым…
Хотя говорить про наступление благоприятной, сухой погоды ещё рано, на ЛБС уже прекрасно видят увеличение обстрелов со стороны ВСУ. Фиксируется появление новых артсистем и танков. Подтягивают резервы достаточно быстро. Во многом это связано с более короткими путями логистики. Согласитесь, перебрасывать технику на 400 км можно гораздо быстрее, чем на 1000 км.
Кроме увеличения количества ДРГ заметно и другое. Участились наскоки подразделений ВСУ, внешне напоминающие разведку боем. Те сообщения об отбитых вылазках, которые сегодня массово публикуют наши военкоры, если их сложить вместе, должны дать примерную картину интересующих ВСУ направлений. Но единой картины не получается.
Это и понятно. Сейчас головы генералов ВСУ заняты решением задачи маскировки переброски частей для будущего наступления. Просто так это сделать невозможно. Значит, надо маскировать главное направление несколькими псевдонаправлениями. Но это наука. «На земле» всё несколько иначе. Один раз Залужный уже показал, что умеет действовать нестандартно.
Стоит добавить сюда и многочисленные заявления укрополитиков и всяческих экспертов. Понятно, что это не просто «весеннее обострение», это информационная операция, направленная на отвлечение внимания от главного направления. Мы уже не раз видели, как это работает.
Всё это говорит о понимании Киевом важности кампании весны-лета 2023. Это, скорее всего, будет последнее наступление ВСУ. В силу многих обстоятельств: начиная от всё увеличивающихся сложностей с мобилизацией и заканчивая нежеланием европейских стран отдавать всё, что у них есть, Украине. Наступает, скорее всего, переломный момент войны.
Опять многовекторное наступление?..
Выше я упомянул о заявлениях украинских политиков и военных, касающихся наступления. Поражает многообразие мнений. Начиная с Крыма и заканчивая Белгородом. Как минимум пять-шесть направлений озвучено. Зачем?
Тут всё вполне логично. Получая информацию о подготовке наступления на каком-то направлении, мы обязаны принять ответные меры. Перебросить резервы в опасный район, укрепить оборону и прочее. Вполне вроде бы логично, но… У генералов, как у шахматистов, количество «фигур на доске» ограничено.
Противнику нужно заставить нас растащить части и подразделения по разным направлениям и тем самым ослабить оборону. Вот такая «хитринка» украинцев прослеживается. Не стоит улыбаться по поводу очевидности данного вывода. Один раз, осенью прошлого года мы так «проулыбались» на Херсонском и Харьковском направлениях.
Именно тогда мы и попались на уловку генерала Залужного. На основании той операции попробую нарисовать возможный план весеннего наступления. Итак, на первом этапе, который начнётся в ближайшие недели, ВСУ предпримут массированное наступление сразу по нескольким направлениям. Пять-шесть, а может, больше наступлений одновременно.
В бой будут брошены мобики и тероборонцы. Те, кого не жалко. Бои будут жестокие. Естественно, как бы ни была готова оборона нашей армии, на каком-то из участков наметится хотя бы небольшой, но успех ВСУ. И вот туда-то и будет брошена часть резервов из числа наименее подготовленных. Мы отреагируем и также переместим часть подразделений для ликвидации прорыва.
И вот тут-то и вскроется хитрый план ВСУ. Залужный мгновенно введёт в бой свои наиболее подготовленные части и соединения на совершенно другом участке, который мы ослабим перемещением части войск для ликвидации «лжепрорыва»! Ещё раз напомню игру ВСУ осенью — Херсон-Харьков.
Попробуем рассмотреть наиболее вероятные направления наступления со стороны противника. Начнём с наиболее перспективного с точки зрения стратегии южного направления. Это, наверное, единственное направление наступления, успех на котором может реально создать большие проблемы для российской армии, вплоть до исполнения мечты украинцев – захвата Крыма.
Оборона именно этого направления должна быть продумана до мелочей, причём сразу с нескольких направлений. Задача у ВСУ не только, точнее, не столько перерубить сухопутный коридор на полуостров со стороны Донбасса, сколько выйти на рубежи, позволяющие начать операцию уже на территории Крыма. Как я понимаю, возможность высадки морского десанта Россия купировала за прошедшие месяцы.
Следующее направление на Белгород. Теоретически это бесперспективно, учитывая достаточно мощную группировку российских войск. Но с точки зрения пиара захват хотя бы части Белгорода будет огромной победой ВСУ. Не так давно я писал о проблемах с охраной границы в этом районе. Сейчас худо-бедно граница укрепляется. Но пока, при серьёзном перевесе сил и наличии достаточного количества дронов, прорыв вполне возможен.
По словам главы Вагнера, сегодня резервы ВСУ составляют порядка 200 тысяч человек. Они разбросаны по разным регионам. Часть на Херсонском и Лиманском направлениях, часть переброшена ближе к Артемовску, часть находится в Харьковской области.
Ударить ВСУ в белгородском направлении может группировкой в несколько десятков тысяч человек. Да и средств подавления артиллерии и БТТ у них недостаточно. Но перебросить части даже с Лиманского направления не так сложно. При этом российская армия будет в заведомо худшем положении по тем причинам, о которых написано выше.
Есть ещё один небольшой нюанс — расстояние! При атаке на Белгород нет необходимости захватывать большие территории. Следовательно, ударный кулак не будет распыляться. Да и фланги не будут слабозащищены. Добавим к этому не очень опасные последствия неудачи. То, о чём сообщается как о предпринятом, но отбитом наступлении.
«Подразделения такой-то бригады, при поддержке тех-то и тех-то, предприняли попытку наступления в направлении… Огнём нашей артиллерии и ВКС наступающие были рассеяны и отступили на исходные позиции... Противник потерял...».
Остаются многочисленные направления на востоке. Конкретизировать их нет смысла. Да, на каждом из этих направлений в случае успешного наступления могут возникнуть проблемы для каких-то частей и подразделений российской армии, но к изменению стратегической обстановки это не приведёт. Это максимум захват каких-то небольших территорий, причём с большими потерями.
О некоторых проблемах, которые надо решить до начала наступления
Увы, но всего предусмотреть на войне невозможно. Этому способствует много факторов. От пресловутого «человеческого фактора» до наличия сил и средств в распоряжении отдельных командиров и начальников. Мы, те кто ежедневно читает и смотрит новости в ЛБС, привыкли к сообщениям вроде: «Бойцы … Захватили в … улицу. Теперь можно говорить о том, что … освобождено нашими войсками».
Внешне всё выглядит хорошо. Тот же Вагнер «перемалывает» одно подразделение за другим. Морпехи-тихоокеанцы тоже. Многие подразделения, пусть не так активно, но тоже занимаются тем же. Но штурмовики не машины! Это люди! Они погибают, они элементарно просто устают.
Загоняя противника в огневые мешки, ликвидируя «опорники», мы создаём довольно нервозную обстановку в штабах ВСУ. Однако, наверное, многие заметили, что в последнее время наше продвижение стало замедляться. Очень показательна в этом отношении Авдеевка. Хорошо начали, и что потом? Где даже не захват, где охват авдеевского укрепрайона? Забуксовали. Остановились. Именно по тем причинам, о которых я написал выше.
Что мы видим сегодня? Противник скрытно, как он думает, увеличивает свои резервы в районах Кременной и Соледара. Зачем это делается? Мне кажется, группировка на Лиманском направлении создаётся для сковывания наших частей в оперативном плане. Мы увязнем в боях на этом направлении, при этом потеряем возможность переброски подразделений на другие направления.
А что будет, если противник проведёт успешное наступление в районе Сватово? Можем мы исключить возможность обвала фронта? Увы, нет. Тогда наша группировка на Лиманском направлении просто окажется в котле. Опять потери и опять проблемы с выходом из окружения…
Можно продолжать анализировать ситуацию достаточно долго. Только зачем? Думаю, командование прекрасно понимает проблемы. Я не склонен ставить под сомнение компетентность наших боевых командиров и штабов. Они, в отличие от нас, там, в гуще событий. И не первый месяц уже.
В принципе, к активной фазе весенне-летней кампании готовятся обе стороны. Время нам всем предстоит сложное. Для всех. И тех, кто находится в зоне проведения СВО. И для тех, кто в тылу.
Кратко о будущем
Природа пока против полномасштабного наступления. Земля пока не позволяет полноценно использовать тяжелую бронетехнику. По подсохшим дорогам уже могут перемещаться автомобили и легкие бронемашины, но для танков даже эти дороги пока являются проблемой. Думаю, первоначальный прогноз о начале наступления во второй половине апреля – начале мая остаётся в силе.
Сегодня в СМИ и соцсетях очень часто употребляют словосочетание «украинское контрнаступление». Наверное, подразумевая то, что мы наступаем практически всю зиму. В корне не согласен с этим выражением. Зимняя кампания – это скорее вариант активной обороны, чем наступления. Наступать никто не собирался. Точнее, наступать только собираемся. И украинцы, и мы.
Думаю, все разговоры о скором наступлении ВСУ, которые так активно ведутся в украинской и западной прессе, имеют одну цель. Нас вынуждают нанести упреждающий удар. Нас вынуждают начать первыми. Тот, кто начинает, первым раскрывает карты.
Кто бы ни начал первым, обе стороны прекрасно понимают, что при существующих амбициях Киева, при отказе от переговоров без предварительных условий, дипломатическим путём закончить войну не получится. Только военная победа обеспечит «договороспособность» сторон.