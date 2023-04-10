Бронемашины чешского производства на немецкой службе

После выхода из состава Австро-Венгерской империи Чехословакии досталась развитая металлообрабатывающая и оружейная промышленность, подготовленные конструкторы и инженеры, а также высококвалифицированные рабочие. Всё это позволило самостоятельно разрабатывать и производить основные виды вооружений и военной техники.
Первые опытные бронеавтомобили
Уже через несколько лет после завершения Первой мировой войны и обретения независимости в Чехословакии начались работы по созданию колесных бронированных машин. В 1923 году компания «Шкода» представила для испытаний два броневика PA I (Рancierovy automobil typ I) с весьма своеобразной формой корпуса.
Бронеавтомобиль Škoda PA I
Вертикальные листы бортовой брони смыкались спереди и сзади, от чего машина напоминала лодку с острым носом. Плоские верхние листы передней и задней частей корпуса усиливали сходство с перевёрнутой плоскодонкой. Хотя толщина бронелистов не превышала 6 мм, благодаря рациональным углам наклона спереди и сзади обеспечивалась защита от бронебойных пуль винтовочного калибра, выпущенных с дистанции 150 м.
В целях улучшения проходимости конструкторы фирмы Skoda решили использовать полноприводное шасси с колесной формулой 4х4. Для обеспечения пулестойкости колес они имели бескамерные шины из жёсткой резины. На бронеавтомобиле имелось два поста управления. Внутри боевого отделения помещалось 6 человек. Машина оснащалась немецким бензиновым двигателем Hanomag WD-70 мощностью 70 л. с. и была вооружена двумя 8-мм пулеметами Schwarzloze с водяным охлаждением (боекомплект 3500 патронов), установленными в башне с возможностью раздельного наведения.
На испытаниях машину весом 7,6 т удалось разогнать до 70 км/ч. Однако для обеспечения долговечности ходовой части при ежедневной эксплуатации скорость не должна была превышать 50 км/ч.
В ходе войсковых испытаний выявился ряд существенных недостатков. Военные сочли, что бронеавтомобиль PA I имеет слишком тесное боевое отделение, слабое вооружение и плохую обзорность. Кроме того, из-за высокого центра тяжести и узкой базы машина имеет недостаточную поперечную устойчивость, двигатель склонен к перегреву, проходимость по грунтовым дорогам недостаточная.
В связи с этим было решено ограничиться двумя опытными экземплярами и разработать новый, более совершенный бронеавтомобиль, пригодный для доставки сообщений, ведения разведки и патрулирования.
Два бронеавтомобиля Škoda PA I отправили в первый чехословацкий бронебатальон, который в сентябре 1933 года был развернут в полк. В 1929 году бронемашины стали использовать для обучения водителей. При этом 8-мм пулеметы заменили 7,92-мм вариантом, выпускавшимся в Чехословакии под обозначением vz. 07/24. В 1932 году бронеавтомобили, нуждающиеся в ремонте, поставили на хранение, где они дождались оккупации. Немцы не стали восстанавливать неисправные и устаревшие броневики и отправили их на слом.
Серийные бронемашины
Конструкторы учли пожелания военных, и следующая модель, известная как Škoda РА II, имела пониженный центр тяжести, для чего отказались от башни. Для сохранения возможности кругового обстрела пулеметы «Шварцлозе» расположили в шаровых установках по углам. На четыре пулемета полагалось только два пулеметчика. Переделанный бронекорпус получил плавные формы. При этом «скруглялись» все части корпуса, даже капот двигателя из трапециевидного стал полуцилиндрическим. Для доступа к двигателю или лучшего охлаждения в небоевых условиях створки капота могли откидываться в стороны. В крыше боевого отделения прорезали люк, который мог использоваться для выхода из машины, вентиляции или наблюдения на марше. В итоге бронеавтомобиль получил очень своеобразный внешний вид и прозвище Zelva – черепаха.
Бронеавтомобиль Škoda РА II
Бронекорпус выполнялся из броневых листов толщиной 5,5 мм. Днище и крыша были прикрыты бронёй толщиной 3 мм. Из-за сложной формы корпуса трудоёмкость изготовления была высокой. В дальнейшем чешские конструкторы старались не использовать бронезащиту такой формы, а применяли плоские листы, размещённые под рациональными углами наклона.
Снаряжённый вес РА II составлял 7,36 т. Скорость на шоссе — 70 км/ч. Запас хода — 250 км. Первые «Черепахи» покинули территорию завода «Шкода» в декабре 1924 года. Всего было изготовлено 12 машин. В 1927 году три бронеавтомобиля продали в Австрию.
Хотя «Черепаха» не в полной мере соответствовала требованиям, за неимением лучшего военные решили использовать её как промежуточный вариант. После принятия на вооружение бронеавтомобиль получил официальное наименование OA vz.23 (Obrněný automobil vzor 23 – «Защищённый автомобиль образца 1923 года»).
Начиная с августа 1925 года «Черепахи» принимали участие во всех крупных манёврах чехословацкой армии. Армейская служба бронемашин Škoda РА II продолжалась до 1937 года, после чего их передали полиции.
Ещё одну «Черепаху», выпущенную в ноябре 1927 года, вооружили 75-мм пушкой с длиной ствола 28 калибров и одним пулеметом. Эта машина имела фирменное обозначение Škoda РА lId.
Бронеавтомобиль Škoda РА lId
В отличие от пулеметного РА II, на пушечном РА lId двигатель располагался в корме. Вес машины вырос до 9,4 т, а максимальная скорость упала до 45 км/ч. Экипаж составлял 4 человека. По причине крайне низкой проходимости по грунтовым дорогам машину на вооружение не приняли.
После оккупации гитлеровцам досталось девять броневиков. Первоначально немцы использовали их для патрулирования, а затем переделали в радиомашины.
С «Черепах» демонтировали пулеметы, а на крыше установили поручневые антенны. Как минимум одна из них дожила до 1945 года и стала трофеем советских войск.
Вскоре после начала испытаний «Черепахи» с корпусом, собранным из гнутых бронелистов, конструкторы концерна «Шкода» приступили к проектированию более технологичной и дешёвой в производстве машины, защищённость которой обеспечивалась плоской бронёй, установленной под рациональными углами наклона. Из гнутых бронелистов изготавливалась только верхняя часть боевого отделения и башня. Шасси нового бронеавтомобиля Škoda РА III почти не отличалось от шасси предыдущих моделей. Из-за изменения формы бронекорпуса радиатора системы охлаждения двигатель сместился вниз и вперёд. Изменение передаточных чисел в четырёхступенчатой коробке передач уменьшило скорость, но увеличило «тяговитость» и, следовательно, проходимость новой машины. С той же целью заменили двигатель — вместо 70-сильного германского мотора установили 60-сильный двигатель «Шкода», отличавшийся лучшими тяговыми характеристиками. Сохранилось двойное управление и равная скорость движения вперёд и назад. Для различных условий предусматривалось два комплекта односкатных колес: боевые из сплошной резины размерностью 720×30 мм и транспортные пневматические.
Круговой обстрел обеспечивал 7,92-мм пулемет vz. 07/24, размещённый в башне. Ещё один такой пулемет располагался в небольшой бронерубке в задней части машины. Дополнял вооружение ручной пулемет ZB 26. Из-за схемы размещения вооружения предполагалось, что бронеавтомобиль Škoda РА III будет идти в бой задним ходом.
Бронеавтомобиль Škoda РА III
Вес РА III составлял 6,6 т. Бронемашина разгонялась на шоссе до 45 км/ч, что в принципе было вполне достаточно. Запас хода не превышал 250 км. По сравнению с предыдущими моделями проходимость несколько улучшилась, но по слабым грунтам оставалась неудовлетворительной.
До 1930 года концерн «Шкода» сдал военным 15 бронеавтомобилей PA III. В армии применялось обозначение OA vz.27. В течение следующего десятилетия эти бронеавтомобили активно использовалась чехословацкими военными, после чего сменили хозяев. При разделе военного имущества Чехословакии по три броневика достались Румынии и Словакии, где они в различной степени сохранности дожили до 1945 года. Часть машин недолго использовалась Вермахтом для подготовки водителей, а также охранными и полицейскими формированиями на территории рейхспротектората, образованного на территории Чехии. Однако в 1943 году все машины, использовавшиеся немцами, списали.
Самым удачным чехословацким бронеавтомобилем считается OA vz. 30, принятый на вооружение в 1930 году. Одним из существенных факторов успеха стало удачное трёхосное шасси Tatra 72, на базе которого и была создана бронемашина.
Автомобиль Tatra 72
В вооруженных силах Чехословакии автомобили Tatra 72 применялись для транспортировки пулеметных расчётов, прокладки телефонного кабеля, перевозки грузов и личного состава.
На машине с колесной формулой 6х4 использовалась уникальная в своём роде ходовая часть — все 6 колес имели независимую подвеску на листовых рессорах, при этом карданный вал без единого шарнира проходил внутри центральной рамы-трубы, он приводил в движение сначала средний, а от него и задний мост. Ударные нагрузки поглощались двумя тягами, которые располагались в гнезде под коробкой передач и образовывали с осью треугольник. Такая компоновка позволяла менять положение оси в соответствии с поверхностью дороги и обеспечивала устойчивость машины.
Бронеавтомобиль OA vz. 30 получился лёгким и манёвренным. Его снаряжённая масса составляла 2550 кг, а радиус поворота — 4,5 м. Машина приводилась в движение 4-цилиндровым карбюраторным двигателем воздушного охлаждения объёмом 1,9 л, мощностью 32 л. с., максимальная скорость — 60 км/ч. Бензинового бака объёмом 59 л хватало на 200 км движения по шоссе. В ходе испытаний выяснилось, что бронемашина могла преодолевать 20-градусный подъём, стенку высотой 0,28 м, а также броды глубиной 0,35 м и траншеи шириной до 0,5 м.
Бронеавтомобиль OA vz. 30
Броня защищала от пуль винтовочного калибра: лоб корпуса — 6-12 мм, борта корпуса — 6 мм, башня — 10 мм. В корпусе имелось две боковых и одна задняя дверь для посадки и высадки экипажа, в крыше башни также имелся люк. Экипаж — 3 человека.
Вооружение бронеавтомобиля состояло из двух 7,92-мм пулеметов vz.26 (ZB-26). Один пулемет был установлен во вращающейся конической башне, а второй — в лобовом листе корпуса с левой стороны (справа располагался водитель). Третий пулемет являлся запасным и перевозился в боевом отделении броневика. Помимо этого вооружения экипаж располагал 18 ручными гранатами М21, сигнальной ракетницей М30 с 15 ракетами и запасом взрывчатки.
Поставки бронеавтомобилей OA vz. 30 в войска осуществлялись с января 1934 года по июнь 1935 года. Всего завод Tatra выпустил 52 экземпляра.
Хотя OA vz. 30 не были лишены недостатков, они считаются самыми удачными чехословацкими броневиками, созданными в межвоенный период. В чехословацкой армии OA vz. 30 использовались в составе взвода бронеавтомобилей по три машины. В середине 1930-х после формирования механизированных полков в ротах бронеавтомобилей по штату числилось по 9 бронемашин и 4 гусеничных танкетки.
Ряд источников утверждает, что до 15 легких бронеавтомобилей чехословацкая армия потеряла в начале 1939 года в ходе боестолкновений с венгерскими войсками в Закарпатской Руси. Ещё 12 чехословацких броневиков оказались в марте 1939 года на территории Румынии, где они были интернированы и поступили на вооружение румынской армии. Словакии досталось 19 ОА vz.30. Немцы захватили 23 бронеавтомобиля и присвоили им обозначение PzSpr-30(t).
В 1941 году семь таких броневиков были переоборудованы немцами в агитационные машины с установленными на них громкоговорителями. Также существовал командирский вариант с поручневой антенной и радиостанцией. После того как словацкие бронеавтомобили летом 1941 года понесли чувствительные потери на Восточном фронте, их использовали только в тыловых подразделениях. Эксплуатация бронемашин ОА vz.30 продолжалась до 1944 года.
После аннексии Германией промышленность Чехии активно работала в интересах немецкой армии. Предприятия протектората Богемия и Моравия внесли очень значительный вклад в оснащение Вермахта и войск СС бронетехникой. В частности, на чешских заводах производили полугусеничные бронетранспортеры Sd.kfz. 251 (больше известные по названию компании разработчика – «Ганомаг»).
Всего за годы Второй мировой войны в различных частях Третьего рейха выпустили более 15 000 бронетранспортеров этого типа в различных вариантах исполнения. На территории Чехии производством таких бронемашин и деталей для них занимались предприятия Hermann-Göring-Werke (Škoda) и Tatra-Werke AG.
Бронетранспортёр Sd.kfz. 251
Корпус бронетранспортера Sd.kfz. 251 сваривался из листов стальной брони толщиной 8-14 мм, расположенных под рациональными с точки зрения баллистической защиты углами наклона. Крыши машина не имела, в случае непогоды сверху можно было натянуть брезентовое полотно. Посадка и высадка десанта осуществлялись с кормы корпуса, где имелась двустворчатая дверь. Вооружение составляли один или два 7,92-мм пулемета MG.34 или MG.42. Передний пулемет с бронещитком устанавливался на крыше отделения управления. Задний пулемет монтировался на вертлюг, который был приварен к кормовому бронелисту. Пулемет, расположенный в кормовой части, можно было использовать для ведения огня по воздушным целям.
Бронетранспортер Sd.kfz. 251 имел полугусеничное шасси с шахматным расположением опорных катков, при этом передние колеса боевой машины были управляемыми. Управление бронетранспортером осуществлялось при помощи поворота рулевого колеса автомобильного типа. При повороте на небольшой угол поворот осуществлялся только за счёт использования передних колес. Для более крутого поворота механик-водитель использовал гусеницы.
Передние колеса облегчали управление, а наличие гусениц существенно повышало проходимость по пересечённой местности. Полугусеничный движитель обеспечивал машине возможность преодолевать подъёмы до 24°, рвы шириной до 2 м и броды глубиной до 1,5 м без какой-либо подготовки.
Двигатель HL 42 TURKM мощностью 100 л. с. от компании «Майбах» обеспечивал скорость по шоссе до 53 км/ч. 160 литров бензина хватало на 300 километров по шоссе. Внутри бронетранспортера размещались 10 снаряжённых и вооруженных пехотинцев. Экипаж — 2 человека. Масса полностью заправленного и вооруженного БТР Sd.kfz. 251 с десантниками и экипажем доходила до 9,5 т.
Бронетранспортеры Sd Kfz. 251 имели четыре серийных модификации и 23 различных специализированных варианта, которые могли отличаться друг от друга не только наличием специального оборудования, но и составом вооружения. В частности, помимо БТР, предназначенных для перевозки десанта и вооруженных пулеметами, выпускались огнеметные машины, командно-штабные, связные, машины передовых артиллерийских наблюдателей и оборудованные инфракрасными прожекторами, машины технической поддержки и санитарные, а также самоходные пусковые установки реактивных снарядов и САУ, вооруженные 37-мм противотанковыми пушками Pak 35/36 и 75-мм 7,5 cm Pak 40 или 20-мм зенитными автоматами.
САУ Sd.Kfz.251/22, вооруженная 75-мм противотанковой пушкой 7,5 cm Pak 40
В послевоенное время производство адаптированного для местных условий БТР Sd.Kfz. 251 в Чехословакии продолжилось. Бронетранспортер, получивший обозначение Tatra ОТ-810, от своего германского прототипа отличался новым дизельным двигателем воздушного охлаждения Tatra T-928-3 мощностью 120 л. с., полностью закрытым бронированным корпусом и усовершенствованной ходовой частью.
Бронетранспортёр ОТ-810
С 1959 по 1963 год на Погронском машиностроительном заводе, расположенном в Словакии, выпустили около 1800 бронетранспортеров, командирских машин и ЗСУ, вооруженных счетверённой 12,7-мм пулеметной установкой Vz.53. Эксплуатация ОТ-810 продолжалась до второй половины 1980-х годов, на хранении они находились до конца 1990-х.
Продолжение следует...