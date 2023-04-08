Дипломат из ЮАР сообщил о том, что страна готовится к проведению саммита БРИКС с участием президента РФ в очном формате

Десятки стран глобального юга сегодня хотят присоединиться к БРИКС. Буквально просят об этом. И сегодня мы работаем над тем, чтобы саммит в нашей стране прошёл в полноценном формате. Приглашение Владимиру Путину направил наш президент Рамафоса. Мы ведём подготовку к очному участию лидеров.

Объединение БРИКС стало ещё более сплочёнными под западным давлением. Такое заявление сделал южноафриканский дипломат Анил Суклал, в данный момент исполняющий обязанности шерпы (доверенное лицо главы государства, отвечающее за налаживание дипломатических контактов с лидерами других стран).В интервью РИА Новости Анил Суклал сделал заявление о том, что Южно-Африканская Республика готовится к личному (очному) участию президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Саммит БРИКС пройдёт в августе 2023 года в ЮАР.Ранее возникал вопрос о самой возможности личного присутствия российского лидера в этой стране в связи с решением МУС (Международного уголовного суда) выдать ордер на арест президента Владимира Путина. ЮАР является членом МУС. Однако сразу же после озвученного судом решения в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что это решение МУС они исполнять (в случае посещения Владимиром Путиным ЮАР) не собираются, указав на многочисленные двойные стандарты так называемого международного уголовного суда.Анил Суклал:Вполне очевидно, что решение МУС было принято, исходя из того, чтобы попытаться изолировать российского президента, однако на данный момент всё большее число стран, причём даже участников МУС, говорят о том, что решения судя в отношении президента России исполнять не собираются.