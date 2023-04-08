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Дипломат из ЮАР сообщил о том, что страна готовится к проведению саммита БРИКС с участием президента РФ в очном формате

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Дипломат из ЮАР сообщил о том, что страна готовится к проведению саммита БРИКС с участием президента РФ в очном формате

Объединение БРИКС стало ещё более сплочёнными под западным давлением. Такое заявление сделал южноафриканский дипломат Анил Суклал, в данный момент исполняющий обязанности шерпы (доверенное лицо главы государства, отвечающее за налаживание дипломатических контактов с лидерами других стран).


В интервью РИА Новости Анил Суклал сделал заявление о том, что Южно-Африканская Республика готовится к личному (очному) участию президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Саммит БРИКС пройдёт в августе 2023 года в ЮАР.

Ранее возникал вопрос о самой возможности личного присутствия российского лидера в этой стране в связи с решением МУС (Международного уголовного суда) выдать ордер на арест президента Владимира Путина. ЮАР является членом МУС. Однако сразу же после озвученного судом решения в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что это решение МУС они исполнять (в случае посещения Владимиром Путиным ЮАР) не собираются, указав на многочисленные двойные стандарты так называемого международного уголовного суда.

Анил Суклал:

Десятки стран глобального юга сегодня хотят присоединиться к БРИКС. Буквально просят об этом. И сегодня мы работаем над тем, чтобы саммит в нашей стране прошёл в полноценном формате. Приглашение Владимиру Путину направил наш президент Рамафоса. Мы ведём подготовку к очному участию лидеров.

Вполне очевидно, что решение МУС было принято, исходя из того, чтобы попытаться изолировать российского президента, однако на данный момент всё большее число стран, причём даже участников МУС, говорят о том, что решения судя в отношении президента России исполнять не собираются.
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13 комментариев
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  1. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 06:57
    0
    Ну запад в своей истерии работет по принципу, нагадить счас а что потом будет это неволнует, прикроют,замнут и вообще с поста уйду а там другие разбирайтесь.
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 06:59
    -5
    Хотел бы я посмотреть на последствия для той смелой страны ,которая попробует исполнить решения МУС.Кстати в ЮАР наши " Белые лебеди " летали и ни кто не пытался их арестовать,наоборот было за честь их через своё аоздушное пространство пропустить.Первые звоночки для США с ближнего востока.Можно ещё отправят отряд боевых кораблей ,как тогда к Австралии - когда их премьер перед визитом Путина раздухарился.
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:19
      +2
      Так у США (и марионеточного МУС) в этом плане расчёт на "ишака с золотом", на продажные элитки, которые есть везде. Вот и решили закинуть удочку
    2. doc_i
      doc_i Сегодня, 07:19
      +3
      Лучше не смотреть после пересечения стольких заявленных красных линий.
      И дело не столько в МУС, сколько в возможности тупо сбить над Африкой самолёт. Мало ли какие ЗРК попали к повстанцам в руки
      1. Володин
        Володин Сегодня, 07:24
        0
        Цитата: doc_i
        И дело не столько в МУС, сколько в возможности тупо сбить над Африкой самолёт. Мало ли какие ЗРК попали к повстанцам в руки

        Хотели бы, давно бы сделали попытку. Им важен пиар-эффект - "взять живым", чтобы потом орать на весь мир о "спасении демократии" и "непредвзятом суде"
        1. tralflot1832
          tralflot1832 Сегодня, 07:34
          0
          У Президента России есть такая команда ФСО ,которая сначала согласовывает визит с принимающей стороной и не только с ней.Кто хочет арестовать - будет сам охранять.
    3. ботан.su
      ботан.su Сегодня, 07:37
      0
      Цитата: tralflot1832
      Хотел бы я посмотреть на последствия для той смелой страны ,которая попробует исполнить решения МУС.

      Как раз для ЮАР никаких особых последствий не будет. АУГ у нас нет, УДК нет. Стирать города ракетными ударами мы не будем. Единственно, что сможем - ограниченная операция ССО.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 07:51
        -1
        Тут не ЮАР проблема,проблема островок Диего Гарсия ,мимо которого будет пролететь президентский отряд.И бомбить не ЮАР будут.У Байдена за визит в Киев ,перед нами должок.Согласование его визита в Киев было в основном не с Зе ,а с Путиным.Заставили старика в поезде трястись изверги.И нам есть что прислать к берегам ЮАР и Вашингтонщины.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:18
    0
    в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что это решение МУС они исполнять (в случае посещения Владимиром Путиным ЮАР) не собираются
    Пример того, что у страны есть свое мнение противоположное мнению американских шестерок и попытка давления Сша через МУС, который сами не признают, провальна. И это подтверждается тем, что
    на данный момент всё большее число стран, причём даже участников МУС, говорят о том, что решения судя в отношении президента России исполнять не собираются.
  4. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 07:32
    0
    Борт # 1 будет вынужден пересекать воздушное пространство многих государств - участников МУС, не только ЮАР.

    Скорее всего НАТО пошлёт истребители, которые перехватят борт # 1 в воздушном пространстве одного государства, которое сотрудничает с МУС, приземлят его, арестуют Путина и доставят в Гаагу.
    1. dmi.pris1
      dmi.pris1 Сегодня, 07:41
      +1
      Вы же сами выложили карту.Через Иран,Индийский океан.Если надумает лететь туда-путь проложат оптимальный
    2. ev23
      ev23 Сегодня, 07:44
      -1
      Ага, перехватить борт №1 Президента крупнейшей ядерной державы мира
  5. Роман Ефремов
    Роман Ефремов Сегодня, 07:41
    0
    Я бы на месте Путина не летал туда, где нужно пересекать воздушное пространство многих стран. Мало ли что - непредвиденные обстоятельства, смена курса, вынужденная посадка неизвестно где. Или ракета с какого-нибудь заблудившегося эсминца. Бережёного Бог бережёт.