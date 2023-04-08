Дипломат из ЮАР сообщил о том, что страна готовится к проведению саммита БРИКС с участием президента РФ в очном формате

Объединение БРИКС стало ещё более сплочёнными под западным давлением. Такое заявление сделал южноафриканский дипломат Анил Суклал, в данный момент исполняющий обязанности шерпы (доверенное лицо главы государства, отвечающее за налаживание дипломатических контактов с лидерами других стран).
В интервью РИА Новости Анил Суклал сделал заявление о том, что Южно-Африканская Республика готовится к личному (очному) участию президента РФ Владимира Путина на саммите БРИКС. Саммит БРИКС пройдёт в августе 2023 года в ЮАР.
Ранее возникал вопрос о самой возможности личного присутствия российского лидера в этой стране в связи с решением МУС (Международного уголовного суда) выдать ордер на арест президента Владимира Путина. ЮАР является членом МУС. Однако сразу же после озвученного судом решения в МИД Южно-Африканской Республики заявили, что это решение МУС они исполнять (в случае посещения Владимиром Путиным ЮАР) не собираются, указав на многочисленные двойные стандарты так называемого международного уголовного суда.
Анил Суклал:
Десятки стран глобального юга сегодня хотят присоединиться к БРИКС. Буквально просят об этом. И сегодня мы работаем над тем, чтобы саммит в нашей стране прошёл в полноценном формате. Приглашение Владимиру Путину направил наш президент Рамафоса. Мы ведём подготовку к очному участию лидеров.
Вполне очевидно, что решение МУС было принято, исходя из того, чтобы попытаться изолировать российского президента, однако на данный момент всё большее число стран, причём даже участников МУС, говорят о том, что решения судя в отношении президента России исполнять не собираются.