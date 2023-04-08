Бойцы «Вагнера» пересекли железнодорожное полотно и вошли в западную часть Артёмовска

В течение ночи из Артёмовска приходили противоречивые сообщений о ситуации в городе. Ряд источников с места событий заявил, что Артёмовск якобы полностью освобождён. Однако эта информация на данный момент официально не подтверждается. Но подтверждается тот факт, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» завершили взятие под свой контроль территории центрального городского железнодорожного вокзала и продвинулись на запад.Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне вечером заявил о том, что бои в районе вокзала Бахмут-1 продолжались.На данный момент известно о том, что бойцы «Вагнера» вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет особое значение в связи с тем, что через неё можно выехать из Артёмовска (Бахмута) как в сторону Часова Яра через Артёмовское (Хромово), так и в направлении Ивановского (Красного) – к Константиновке. Украинские бойцы пытаются использовать эти дороги для проведения ротации, но с каждым днём делать им это становится всё сложнее, в том числе из-за прицельного артиллерийского огня по указанным направлениям.Суммируя всё сказанное выше, можно говорить о том, что бои в Бахмуте (Артёмовске) явно не завершились. При этом украинские войска окончательно потеряли центральную часть города и примыкающие к ней кварталы, стараясь удержать ключевые для себя позиции на западе населённого пункта. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли железнодорожное полотно и вышли в западную часть Артёмовска.