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Бойцы «Вагнера» пересекли железнодорожное полотно и вошли в западную часть Артёмовска

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Бойцы «Вагнера» пересекли железнодорожное полотно и вошли в западную часть Артёмовска

В течение ночи из Артёмовска приходили противоречивые сообщений о ситуации в городе. Ряд источников с места событий заявил, что Артёмовск якобы полностью освобождён. Однако эта информация на данный момент официально не подтверждается. Но подтверждается тот факт, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» завершили взятие под свой контроль территории центрального городского железнодорожного вокзала и продвинулись на запад.


Куратор ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин накануне вечером заявил о том, что бои в районе вокзала Бахмут-1 продолжались.

На данный момент известно о том, что бойцы «Вагнера» вышли к северной части улицы Чайковского. Эта улица имеет особое значение в связи с тем, что через неё можно выехать из Артёмовска (Бахмута) как в сторону Часова Яра через Артёмовское (Хромово), так и в направлении Ивановского (Красного) – к Константиновке. Украинские бойцы пытаются использовать эти дороги для проведения ротации, но с каждым днём делать им это становится всё сложнее, в том числе из-за прицельного артиллерийского огня по указанным направлениям.



Суммируя всё сказанное выше, можно говорить о том, что бои в Бахмуте (Артёмовске) явно не завершились. При этом украинские войска окончательно потеряли центральную часть города и примыкающие к ней кварталы, стараясь удержать ключевые для себя позиции на западе населённого пункта. Бойцы ЧВК «Вагнер» пересекли железнодорожное полотно и вышли в западную часть Артёмовска.
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10 комментариев
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  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 07:15
    +2
    Город ещп не взят полностью-это точно.Бои жестокие.Все дело в том,что гарнизон всуки могут поддерживать.
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:24
      -1
      да и не следует торопиться с "взятием". раз уж планы с окружением так и остались нереализованными, то теперь остается брать только превосходством огневой поддержки и профессионализмом в уличных боях...
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 07:45
        -2
        Через 2 недели начнётся наступление ВСУ,к тому же там не так уж много за ВСУ осталось.Поэтому желательно ускориться.


        Артемовск переходит под контроль России — ВСУ пытаются прорваться к линии обороны у Часова Яра.Артемовск (Бахмут) пал, город переходит под полный контроль бойцов ЧВК «Вагнер». Источник Readovka сообщает, что ВСУ активно уничтожают оставленную технику, часть личного состава отступает на линию обороны к Часову Яру, однако несет большие потери.На данный момент активно работает артиллерия. Глава «оркестра» Евгений Пригожин пока не подтверждает информации о полном контроле над городом. Часть бойцов ВСУ все еще остаются в пределах населенного пункта и пытаются выбраться на западные позиции.

        Враг наносит удары американскими РСЗО HIMARS по южному фронту, ВКС России отвечают «умными» бомбами.Предполагается, что ВСУ перебросили дальнобойные РСЗО и начинают активную длительную артподготовку к грядущему наступлению. Бьют по тыловым районам, как всегда страдает гражданская инфраструктура.Под огнём Херсонская область и крымская граница, работает ПВО. Перед этим удары были нанесены по Донецку и Лисичанску.Нацисты пытаются поразить склады с боеприпасами.Сразу после ударов российская авиация нанесла удары планирующими «умными» бомбами по украинским целям.

        https://trmzk.ru/20230408-08-04-2023-svezhie-novosti-s-ukrainy-srochno-artemovsk-bahmut-pal-i-pereshel-pod-kontrol-chvk-vagner-vrag-bezhit-k-chasovu-yaru-nesya-bolshie-poteri-dlya-vsu-eta-noch-ad-13-video.dzen
  2. Аргон
    Аргон Сегодня, 07:15
    -3
    Опять боевики? Разве с нами воюет кучка боевиков и ЧВК не может их одолеть?
    1. Володин
      Володин Сегодня, 07:21
      0
      Цитата: Аргон
      Опять боевики? Разве с нами воюет кучка боевиков и ЧВК не может их одолеть?

      Хм... А где "боевики"?
      1. Аргон
        Аргон Сегодня, 07:46
        0
        В статье было про боевиков, видать подкорректировали
    2. Рус_80
      Рус_80 Сегодня, 07:25
      +1
      А там каждой тваре по паре. И нацики, и наёмники забугорные.
  3. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 07:25
    +3
    При этом по сообщениям СМИ, в т.ч. украинских, Залужному дано указание держаться еще, как минимум две недели. Рассчитывают через две недели начать наступление или исключительно для западной аудитории?
    Нашим ребятам военной удачи и минимальных потерь!
    1. monetam
      monetam Сегодня, 07:36
      0
      Кому какие в самом деле были даны указания - про это мы узнаем нескоро. Можно наблюдать, что пока ВСУ реализует свой план сковывания самых боеспособных российских сил в городских боях - пусть даже ценой собственных очень серьёзных потерь. А все репутационные потери они надеются возместить впоследствии, надеясь на хорошие результаты " наступу".
      1. parabyd
        parabyd Сегодня, 07:53
        0
        Вот и молодцы. Все бы так сковывали. Учитывая, что у них населения в 3,5 раза меньше было до войны, чем в России, то сковывание за счёт больших потерь личного состава - отличный выбор.

        Тем более, для сковывания выбрана самая лучшая позиция - в окружении, без возможности безопасно снабжать группировку.

        Наверное, рассчитывают сражаться долго и жить после войны тоже долго и счастливо(нет)