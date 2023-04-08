ВС РФ в ночное время суток нанесли удары по объектам противника в Харькове и Херсоне, а также поразили узел связи в Константиновке

Поступают сообщения о том, что в ночное время суток российские войска продолжили огневое воздействие на резервы противника, который тот концентрирует на ряде направлений. Удары нанесены по объектам (в том числе пунктам временной дислокации) в Харькове и Харьковской области, а также в оккупированных ВСУ Константиновке и Херсоне.
В Константиновке поражён склад хранения оружия и боеприпасов, а также узел связи противника. Поражение узла связи на прифронтовой территории осложнило положение для командования ВСУ, которое старается координировать действия резервов с гарнизоном в городской черте Бахмута.
Воздушная тревога при этом ночью объявлялась на большей части Украины, включая Одесскую и Черкасскую области.
Известно о том, что накануне вечером украинскими войсками была предпринята попытка бросить несколько отрядов из числа резервов в Константиновке на юго-восток, с целью продвинуться в сторону Курдюмовки. Этот маневр был призван разблокировать бахмутский гарнизон с юга.
Однако российская разведка выявила движение в районе Александро-Шультино и Белой Горы, после чего по выдвинувшимся отрядам ВСУ были нанесены артиллерийские удары. Попытка продвижения для ВСУ на этом направлении закончилась потерями нескольких единиц бронетехники, включая американский БТР M113.