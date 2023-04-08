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Эксперты не исключают начала контрнаступления ВСУ к 9 мая на направлениях с отсутствием плотной агломерации

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Эксперты не исключают начала контрнаступления ВСУ к 9 мая на направлениях с отсутствием плотной агломерации

Чем ближе дата, на которую командование США наметило контрнаступление для Украины, тем активнее появляются самые разнообразные вбросы. Один из них – публикации в американской прессе о якобы «сливе» сотен страниц документов по разработке планов и операций на Украине.


Эти публикации, что примечательно, делает американская пресса, включая столь крупное издание как The New York Times. Такие публикации во многом напоминают недавние попытки выгородить США при расследовании диверсии на газопроводах «Северного потока». Напомним, что тогда было заявлено, будто бы подозревается некая «не имеющая отношения к правительству Украины группа, которая арендовала прогулочную яхту» и на ней не только доставила 1,5 тонны взрывчатки из Польши к месту будущей диверсии, но и разместила взрывные устройства в разных местах на глубине.

Новые вбросы от западной прессы касаются якобы подготовки Украины к «масштабной мобилизации для контрнаступления». И это на фоне того, что госсекретарь Блинкен заявляет о начале контрнаступления «уже весной». Соответственно, слова главы Госдепа США свидетельствуют о том, что заявления о якобы только начинающейся новой мобилизации «для контрнаступления» - явная дезинформация, если конечно командование ВСУ не собирается бросать в наступательный бой людей, которых сотрудники военкомата буквально только что схватили на улице.

Эксперты, размышляя об украинском контрнаступлении, его дате и направлениях, высказывают гипотезу о том, что ВСУ могут активизироваться ближе к знаменательной дате. Такой датой вполне может стать 9 мая. Ведь для киевского режима важен ещё и психологических эффект.

На ТГ-канале «Изнанка военки» высказывается предположение и о том, что украинские войска могут быть брошены в наступление на те направления, где нет плотной агломерации, ведь для противника важен быстрый рывок с преодолением нескольких десятков километров.

Соответственно, попытки ударов могут быть предприняты в Запорожской области – в сторону Крыма и на юго-восток к Мариуполю, а также на севере ЛНР – в сторону Сватово и далее на восток. Там действительно обширные территории без наличия крупных городов и сёл, переходящих от одного к другому (в отличие от Донецкого направления).
Использованы фотографии:
46-я бригада ВСУ
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55 комментариев
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  1. Silver99
    Silver99 Сегодня, 08:47
    +1
    ВС РФ сейчас выгодно вытащить ВСУ в наступление, возможно будет локальный успех на отдельных участках, но по итогу Украина проиграет и это будет их "финита ля комедия". Лично у меня чем больше идет публикаций и всяких вбросов о масштабном наступлении все меньше уверенности, что ВСУ смогут собрать что-то серьезное, весь этот информационный шум не что иное как психологическая поддержка самих себя, нет у них пробивного кулака, а нарвутся на кулак они знатно.
    1. Владимир М
      Владимир М Сегодня, 08:52
      +18
      Тут надо пугаться не их "пробивного кулака", а нашу "добрую волю".
      1. Тихий Дон
        Тихий Дон Сегодня, 09:53
        -2
        Да уж , "жесть доброй Оли " стала уже притчей во языцах , чего только не придумаешь для навешивания лапши недалекому электорату .
    2. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:04
      +3
      По жанру драматургии, висящее ружье на сцене висит не просто так. Если оно висит, значит должно выстрелить. Поставки танков просто так? Куда наступать будут? Да наверно туда где реки пересекать не надо. hi
    3. zloybond
      zloybond Сегодня, 10:04
      0
      Рассказами про вот вот завтра наступление Украина добивается одного - чтобы ВС РФ сидели в обороне и не дергались, а ждали и топтались. За это время ВСУ восстанавливают обороноспособность, усиливают войска на ЛБС, строят новые укрепрайоны.
    4. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 10:25
      +1
      Они ждут прибытия ЗРК с запада для прикрытия наступления т.к. предполагается, что основным козырем против наступающих будет авиация и не только фронтовая.
    5. сайгон
      сайгон Сегодня, 10:42
      +1
      Не знаю насколько выгодно кого то и куда то вытянуть , однако самый выгодный вариант попросить экспертов заткнуть сию тему наступив на горло своей песне . Если эксперт ( по моему мнению эксперт в российских реалиях - говорун безответственный и несущий глупости) словом эксперт употребляющий термин контрнаступление в текущей ситуации по меньшей мере не владеет терминологией и путает наступление и контр наступление .
      Наши части ведут бои местного значения и наступления нет.Словом не владея оперативной информацией мы не можем ни чего оценивать и остается гадать и слушать экспертофффф.
  2. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 08:48
    +17
    А как начиналось СВО? Калибры летят, армия России под Киевом, зелебобус плачет, что его все бросили и он готов согласится на всё. А потом пошли договорнячки, жесты доброй воли со стороны России. Обмены нацистов, красные линии, зерновые сделки, перегрупировки и вот мы уже готовимся к контрнаступлению салорейха и боимся, как бы чего не вышло. Точно все идёт по плану?
    1. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:22
      +4
      Похоже всё пошло не так у всех сторон. Теперь решают вопросы по мере их поступления. Зерновая сделка как я понимаю это попытка договорится. Такие экономические переговоры. Мы разрешаем вам вывозить зерно, вы разрешаете нам вывозить удобрения. Чисто экономическое соглашение. Красные линии чисто блеф. У нас зелёная зона. Уже Финляндия вступила в НАТО. А значит НАТО придвинулось ещё ближе к нашим границам. Пока мы чертим красные линии, НАТО расширяет свои территории. Готовимся ли мы к наступлению укровермахта? Конечно готовися! Но все готовятся по разному. Одни готовятся умереть, другие готовятся поделится с Западом. Не зря же видно предлагают переговоры с Киевом. Мы тут уверены что Зеленского бьют. Но Зеленский переговоры не предлагает и отказывается от них. И возникает вопрос. Так кого тогда бьют? Тех кто предлагает переговоры, или тех кто от них отказывается? recourse
      1. сайгон
        сайгон Сегодня, 10:24
        +1
        Да вот из Прибалтики до Питера ближе будет , а дороги в Финляндии может и хороши да сеть на северах к нулю стремится в приграничных районах .
        Словом вступили и ладно.
    2. zloybond
      zloybond Сегодня, 10:05
      -1
      Обязательно по плану. Вы же слышите последнее время - удачно отбиваемся.
  3. paul3390
    paul3390 Сегодня, 08:49
    +2
    брошены в наступление на те направления, где нет плотной агломерации

    Дык - по противнику в чистом поле и авиации работать куда как сподручнее... А серьёзного мобильного войскового ПВО у укровермахта таки нэма..
    1. УАЗ 452
      УАЗ 452 Сегодня, 09:54
      -2
      Что-то подобное я уже слышал относительно правобережной части Херсонской области. Ну и чей сейчас Херсон? Велики ли были потери ВСУ при занятии этой территории и самого города?
      1. paul3390
        paul3390 Сегодня, 10:32
        0
        ИМХО - достаточно очевидно, что позорная сдача Херсона была не военным, а исключительно политическим решением. Ибо его ведь даже не пытались защищать.
        1. УАЗ 452
          УАЗ 452 Сегодня, 10:41
          -1
          ИМХО - достаточно очевидно, что позорная сдача Херсона была не военным, а исключительно политическим решением. Ибо его ведь даже не пытались защищать.

          Ну тогда всё в порядке - ведь нынешнее высшее политическое руководство не будет повторять позорные решения руководителей той поры.
        2. Практик23354df
          Практик23354df Сегодня, 11:19
          0
          Абрамович его продал за 6 миллиардов долларов.
      2. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 10:34
        0
        Цитата: УАЗ 452
        Велики ли были потери ВСУ при занятии этой территории и самого города?
        В самом Херсоне не особо, а пока укровойска шли к городу (по очень странным траекториям), по 20-30 танков в день теряли. Потери живой силы, похоже, никто особо не считал, но ориентировочно около 15 000 человек.
        Ну, и кстати, наступление не было столь стремительным, как это сейчас представляется, а длилось почти четыре месяца – началось всё в августе, а из Херсона наши ушли в ноябре...
  4. Подкидыш
    Подкидыш Сегодня, 08:49
    +8
    Не очень понятно что противопоставлено тотальной мобилизации на Украине. Читаю посты одесситов, гребут всех уже пару месяцев как. Рано или поздно всю эту массу действительно отправят в атаку
    1. Million
      Million Сегодня, 08:55
      +15
      А ничего.Все произойдет,как всегда,неожиданно для кремлевских командиров.
    2. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 09:00
      +4
      Наша мобилизация заглохла в надежде на усталость Европы и очередной договорнячок с США и дорогими нацистскими партнёрами на Украины вроде Минска-3 желательно по текущей ЛБС.
      Но будет облом - США слишком много инвестировали в войну на Украине, чтобы Россия вышла из этой войны с профитом. Эта война завершится лишь полной и безоговорочной капитуляцией одной из сторон.
      1. frolishe
        frolishe Сегодня, 09:40
        +2
        Тоже так думаю, по другому из этой ситуации уже не получится выйти
  5. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 08:53
    -3
    Я как " эксперд" могу сказать ,что к 9мая ВС Польши двинутся за репарациями в Германию,они уже раз Берлин " брали" в одно лицо ,судя по их воспоминаниям.Откуда будут наступать ВСУ ,это головная боль нашего генштаба,такую силу сейчас трудно спрятать.Мы уже в хорошей обороне,на некоторых участках войска уже занимают рубежи обороны.Это говорит Ходаковский.Чем дальше ВСУ тянут, тем больше они дают нам времени для достойной встречи их наступления.НАТОвцы сами мозг ломают и свои стереотипы.Посмотрим чей военный гений умнее и изворотливей.
    1. Egeny
      Egeny Сегодня, 09:10
      -1
      Привет, Андрей, дело говоришь, ждём"с...
      насчёт Польши не уверена.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 08:53
    +3
    если конечно командование ВСУ не собирается бросать в наступательный бой людей, которых сотрудники военкомата буквально только что схватили на улице.
    Если раньше мобилизованных не по своей воли максимум через неделю, а то и сразу бросали в самые горячие места, то почему украинской власти это не сделать и перед наступлением, которое планируют и охотно анонсируют? Артемовск показал, что Киев для достижения своих целей (поставки оружия, финансирование) своих не жалеет. А вбросы в американской прессе с картами, расстановкой сил и наличием средств ВСУ действительно дают повод предполагать, что вброс намеренный.
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 08:55
    +5
    попытки ударов могут быть предприняты в Запорожской области – в сторону Крыма и на юго-восток к Мариуполю, а также на севере ЛНР – в сторону Сватово и далее на восток

    Наступление ВСУ будет в майские праздники на север - возьмут ничем не прикрытые Брянск, Курскую АЭС и Белгород и будут шантажировать Путина.

    Ну и разумеется, будут попытки направить БПЛА на Красную площадь 9 мая в случае проведения там парада, причём вовсе не из Украины, а из самого что ни на есть ближайшего Подмосковья.
    1. Silver99
      Silver99 Сегодня, 08:57
      0
      В "гвардии бандеры" другое временное измерение, проблематично им от туда будет шантажировать Путина.
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 09:12
        +3
        Очень даже легко - медийный эффект от взятия ВСУ Белгорода будет подобен взрыву атомной бомбы на весь мир - "смотрите! РФ не способна защитить даже собственную территорию, не говоря уже о наступлении!", а Курскую АЭС вообще заминируют и будут угрожать сделать всю центральную часть европейской РФ вплоть до Москвы зоной отчуждения.

        Тогда США и НАТО дадут Украине не только самолёты, но и ядерное оружие.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 09:05
      -4
      А вы там были в Курской и Белгородской областях?Эта замануха не по зубам ВСУ ,уже бы давно ломанулись до Белгорода ,всего полчаса от границы на хорошей скорости.
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 09:09
        +2
        Не вижу серьёзного прикрытия Брянска, Курска и Белгорода, кроме пограничной службы ФСБ РФ.

        Если конечно танковые армии не спрятаны глубоко под землёй.
        1. nik-mazur
          nik-mazur Сегодня, 10:36
          0
          Цитата: Флибустьер
          Не вижу серьёзного прикрытия Брянска, Курска и Белгорода
          Стесняюсь спросить, а вы откуда наблюдаете?
    3. северный кавказ
      северный кавказ Сегодня, 09:30
      +4
      Да. Тема отправки дрона на Красную Площадь интересная. Взлетает коптер с ближайшего к площади чердака. его сбивать будут? Внизу масса народа. Обломки полетят людям на головы. Будет паника. Не будут сбивать. Над площадью на парашюте сбросят жёвто-блакитный прапор. Это увидит весь мир по ТВ. Как тогда с имиджем России?
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 09:39
        +6
        И хорошо, если при всем при этом Путин будет в стеклянном колпаке очень значительной толщины.

        Я думаю, что сейчас вообще не время проводить какие-либо парады без коренного перелома в войне на Украине.

        СССР с 1941 по 1945 годы не проводил парадов - один был 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве, а второй - только после Победы 24 июня 1945 года в Москве, между ними не было во время войны никаких парадов.

        Не надо показухи, не надо бесконечно пиариться на Победе дедов, нужно самим показать славу нынешнего поколения победой над нацизмом на Украине, а потом уже проводить парады.

        Парад победы нужно проводить в Киеве и Одессе, а до этого сегодня далеко как до Луны.
        1. Пижон
          Пижон Сегодня, 11:05
          0
          СССР с 1941 по 1945 годы не проводил парадов - один был 7 ноября 1941 года в Москве и Куйбышеве...
          Воронеж ещё забыли.
      2. solar
        solar Сегодня, 10:26
        0
        Над площадью на парашюте сбросят жёвто-блакитный прапор.

        Или какой-нибудь правдоподобный муляж бомбы, сорвав парад.
        Взлетает коптер с ближайшего к площади чердака.

        Думаю, на всех ближайших чердаках будут сидеть специально обученные люди, включая снайперов.
        Но сбить ФПВ дрон, летящий со скоростью километров 150 и активно маневрирующий- задача очень непростая.
      3. nik-mazur
        nik-mazur Сегодня, 10:41
        +1
        Цитата: северный кавказ
        Взлетает коптер с ближайшего к площади чердака
        А конкретный адрес этого чердака можете указать?
        Вы, вообще, представляете, какие меры безопасности вокруг Кремля даже в обычное время, не говоря уже про массовые мероприятия?
        Детский сад, какой-то...
  8. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 08:58
    +1
    Скорее всего, цель контрнаступления будет перерезать сухопутный коридор в Крым. Вброс дезинформации перед наступлением это классический приём. Будет смешно, если генштаб РФ на это поведётся. Доверять нужно проверенным источникам.
    1. Дилетант
      Дилетант Сегодня, 09:08
      +1
      Будет смешно, если генштаб РФ на это поведётся

      Как хорошо известно, Генштаб - это мозг армии. А значит мысли блуждают по этим извилинам. Вместе с ними блуждает по извилинам и план СВО. Именно поэтому он такой, "С загогулиной, панимаиш".
  9. Мне_лень_придумывать_ник
    Мне_лень_придумывать_ник Сегодня, 09:00
    +4
    Называть Запорожскую область более лёгким направлением для контрнаступа —это абсолютный бред, так как там находятся самая большая концентрация укрепрайонов ВС РФ, так ещё и чистое поле, что будет создавать большую смертность людей и техники. Я считаю, что самым очевидным направлением для наступления ВСУ— это Бахмут, потому что в его местности и рядом со Славянском и Крамоторском уже сконцентрировано 80k и ±250 танками, стоящими в западной части Бахмута и по флангам у Соледара и южнее Опытного
    1. solar
      solar Сегодня, 10:21
      0
      так ещё и чистое поле, что будет создавать большую смертность людей и техники.

      На самом деле основные бои идут за населенные пункты, в чистом поле не воюют.
      Максимальные потери- это как раз Бахмут.
  10. Сергей Валов
    Сергей Валов Сегодня, 09:10
    0
    «Эксперты, размышляя об украинском контрнаступлении» - настоящие эксперты на публику свои прогнозы не выносят, эти прогнозы оседают в глубинах властных кабинетов и штабов. Все то, что публикуется это либо размышлизмы безграмотных, не обладающих реальной информацией блогеров/журналистов, либо вбросы от властей для успокоения населения. И второе - ни какого украинского контрнаступления не будет по одной только причине - отсутствия нашего наступления. Если и что-то и будет, то наступление, ибо наступление и контрнаступление это разные вещи, требующие совершенно разного организационного подхода и наряда сил. Кстати путание этих терминов уже говорит о квалификации «экспертов».
  11. Turbuta Dave
    Turbuta Dave Сегодня, 09:16
    -5
    Ядерный тактический удар по Киеву. Только это.. Без вариантов
    1. yasel
      yasel Сегодня, 09:28
      +1
      Варианты есть. Почему у не по Польше?
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 09:42
        0
        Если Польша открыто и официально влезет своей армией на Украину - этого не избежать.
        1. Владимир М
          Владимир М Сегодня, 09:49
          +3
          Как раз Польша "официально и открыто" зайдёт в западные области Украины. И мы этому помешать не сможем, да и не надо нам этому мешать. Польша со своим "гонором" получит геморрой на десятки лет с этим населением. И никто не будет применять ЯО против Польши после захвата ею западных областей. Во-первых, применять в этих условиях ЯО - глупость; во-вторых надо иметь для этого "яйца", а с этим проблемы, если мы до сих пор "стесьняемся" раздалбать морские порты и ж/д переходы на западной границе Украины.
  12. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:17
    +3
    Нет логики, от слова - совсем.
    С какой стати СМИ станет рассказывать (а другими словами - предупреждать Россию) о столь важных моментах операции? США резко воспылали к нам любовью?
  13. sdivt
    sdivt Сегодня, 09:27
    +5
    Цитата: Флибустьер
    Курскую АЭС вообще заминируют и будут угрожать

    Вы в это сами-то верите?
    Давайте вспоминать, начало СВО, мы с боями рвались к Чернобылю, потому как, были достоверные сведения, что ВСУ собирались использовать Чернобыль, как "грязную бомбу". Но вот что интересно - уже скоро год, как Чернобыль вернулся под контроль Киева, и что-то никто про "грязную бомбу" не вспоминает...
    1. solar
      solar Сегодня, 10:19
      0
      Аналогичное рассказывали про Запорожскую АЭС.
  14. blackcat
    blackcat Сегодня, 09:36
    -3
    Цитата: Флибустьер
    Не вижу серьёзного прикрытия Брянска, Курска и Белгорода, кроме пограничной службы ФСБ РФ.

    Если конечно танковые армии не спрятаны глубоко под землёй.

    А вы откуда смотрите , не из Киева случайно am
  15. Герман 4223
    Герман 4223 Сегодня, 09:36
    0
    Я не знаю где они начнут наступление,но оно с вероятностью 90% будет в сторону крымского перешейка. Потому что таким образом они одновременно окружат войска в районе Херсона и ворвутся на крымский полуостров. Если я ошибаюсь то это даже хорошо,в другом месте добиться такого же результата и психологического эффекта будет нельзя.
  16. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 09:46
    -1
    Планирование наступления на 9 мая напрашивается - в это время всё наше МО и прочий генералитет будут заниматься исключительно парадом, а до второстепенных вопросов руки дойдут только после его проведения. А к тому времени как бы ВСУ уже сапоги в Азовском море не мыли.
  17. solar
    solar Сегодня, 10:17
    0
    высказывается предположение и о том, что украинские войска могут быть брошены в наступление на те направления, где нет плотной агломерации

    Логичное предположение, бои идут от населенного пункта к населенному пункту, в чистом поле не воюют. Тем более, что большая часть линии фронта этому удовлетворяет, за исключением относительно небольшого участка от восточнее Угледара до Кременной.
    Напрашиваются 2 основных направления
    1. Угледар- Волноваха- Мариуполь (или менее сложный для украинских войск вариант- Пологи- Бердянск (или Приморск).)
    2. Васильевка- Мелитополь.
    Дополнительное направление
    3. Район Херсона- Скадовск (или Каланчак, скорее).
    Отвлекающее
    4. Север Луганской области, или район Бахмута.
  18. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:26
    -1
    Наступающих Всу очень ждет авиация РФ, сам Шойгу недавно проверял работу по производству авиа бомб, будут откладывать, будет больше бомб откладываться.
    Есть бомбы с термобарическими зарядами, которые все выжигают.
    Они дойдут до бетонных укреплений и дальше не смогут проехать на технике, потребуются краны чтобы все убрать. Вопрос? Кто даст убрать эти защитные укрепления, потому что далее стоит артелерия и дзоты с пулеметами.
    1. Практик23354df
      Практик23354df Сегодня, 11:15
      0
      Ну уж если сам Шойгу проверял, тогда волноваться не о чём.
  19. КотУченый
    КотУченый Сегодня, 11:13
    0
    Да не приурочивают они свои наступления к датам. Как только завершат окончательно развертывание - так и начнут. Смысл им сидеть и ждать именно 9 мая, рискуя вскрытием нашей армейской разведкой направления ударов?
  20. cpls22
    cpls22 Сегодня, 11:23
    0
    Почему не рассматривается направление: Марьинка - Оленовка - Старобешево - Кумачово - Берестово ?
    75км. в обход городов до границы РФ 2021 года.
    После такого прорыва переговорные позиции резко улучшатся, и все скопом навалятся на РФ, с требованием начать переговорный процесс, включая КНР и США.
    ВСУ будет важно удерживать этот прорыв до начала переговоров.
    Если не прогнёмся, то всех их в этом прорыве и похороним, где бы он ни был.