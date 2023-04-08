Эксперты не исключают начала контрнаступления ВСУ к 9 мая на направлениях с отсутствием плотной агломерации

Чем ближе дата, на которую командование США наметило контрнаступление для Украины, тем активнее появляются самые разнообразные вбросы. Один из них – публикации в американской прессе о якобы «сливе» сотен страниц документов по разработке планов и операций на Украине.
Эти публикации, что примечательно, делает американская пресса, включая столь крупное издание как The New York Times. Такие публикации во многом напоминают недавние попытки выгородить США при расследовании диверсии на газопроводах «Северного потока». Напомним, что тогда было заявлено, будто бы подозревается некая «не имеющая отношения к правительству Украины группа, которая арендовала прогулочную яхту» и на ней не только доставила 1,5 тонны взрывчатки из Польши к месту будущей диверсии, но и разместила взрывные устройства в разных местах на глубине.
Новые вбросы от западной прессы касаются якобы подготовки Украины к «масштабной мобилизации для контрнаступления». И это на фоне того, что госсекретарь Блинкен заявляет о начале контрнаступления «уже весной». Соответственно, слова главы Госдепа США свидетельствуют о том, что заявления о якобы только начинающейся новой мобилизации «для контрнаступления» - явная дезинформация, если конечно командование ВСУ не собирается бросать в наступательный бой людей, которых сотрудники военкомата буквально только что схватили на улице.
Эксперты, размышляя об украинском контрнаступлении, его дате и направлениях, высказывают гипотезу о том, что ВСУ могут активизироваться ближе к знаменательной дате. Такой датой вполне может стать 9 мая. Ведь для киевского режима важен ещё и психологических эффект.
На ТГ-канале «Изнанка военки» высказывается предположение и о том, что украинские войска могут быть брошены в наступление на те направления, где нет плотной агломерации, ведь для противника важен быстрый рывок с преодолением нескольких десятков километров.
Соответственно, попытки ударов могут быть предприняты в Запорожской области – в сторону Крыма и на юго-восток к Мариуполю, а также на севере ЛНР – в сторону Сватово и далее на восток. Там действительно обширные территории без наличия крупных городов и сёл, переходящих от одного к другому (в отличие от Донецкого направления).