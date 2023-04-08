На земле Крыма под российским триколором сейчас царит зло

Там будет только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Там не должно быть российскости

Крым якобы нужно «деоккупировать», альтернатив этому нет. Причем не только для киевского режима, но и для всего мира.Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.- заявил он.Поэтому, утверждает украинский «гарант», захват полуострова ВСУ необходим для сохранения «порядка в мире», основанного на положениях Устава ООН. Зеленский выражает полную уверенность в том, что со временем Крым обязательно снова станет украинским.Его советник Михаил Подоляк пошел еще дальше – он рассуждает о порядках, которые киевская власть установит после захвата полуострова. Он уверен, что русский язык не должен применяться ни в одной из сфер жизни Крыма, кроме, возможно, общения в семьях.А российское культурное пространство, считает украинский чиновник, должно быть полностью искоренено на полуострове. По его мнению, после перехода Крыма под контроль Киева местные жители должны забыть о публичном общении на языке Пушкина и Достоевского, о русской классической литературе, о советских и российских фильмах.- заявляет советник Зеленского.В день первой годовщины СВО украинский президент заявил о начале подготовки за границей подразделений ВСУ. Затем их намерены задействовать для захвата Крымского полуострова.