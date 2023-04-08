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Зеленский: Крым нужно «деоккупировать», альтернатив нет

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Зеленский: Крым нужно «деоккупировать», альтернатив нет

Крым якобы нужно «деоккупировать», альтернатив этому нет. Причем не только для киевского режима, но и для всего мира.


Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

На земле Крыма под российским триколором сейчас царит зло

- заявил он.

Поэтому, утверждает украинский «гарант», захват полуострова ВСУ необходим для сохранения «порядка в мире», основанного на положениях Устава ООН. Зеленский выражает полную уверенность в том, что со временем Крым обязательно снова станет украинским.

Его советник Михаил Подоляк пошел еще дальше – он рассуждает о порядках, которые киевская власть установит после захвата полуострова. Он уверен, что русский язык не должен применяться ни в одной из сфер жизни Крыма, кроме, возможно, общения в семьях.


А российское культурное пространство, считает украинский чиновник, должно быть полностью искоренено на полуострове. По его мнению, после перехода Крыма под контроль Киева местные жители должны забыть о публичном общении на языке Пушкина и Достоевского, о русской классической литературе, о советских и российских фильмах.

Там будет только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Там не должно быть российскости

- заявляет советник Зеленского.

В день первой годовщины СВО украинский президент заявил о начале подготовки за границей подразделений ВСУ. Затем их намерены задействовать для захвата Крымского полуострова.
Использованы фотографии:
Президент Украины
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79 комментариев
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  1. Комментарий был удален.
  2. frruc
    frruc Сегодня, 09:00
    +8
    Зеленский ...... что со временем Крым обязательно снова станет украинским.
    У меня глубокое сомнение в том, что со временем сохранится само понятие украины.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:25
      +5
      Зеленский: Крым нужно «деоккупировать», альтернатив нет

      Неправильный ответ, Володя, no
      посиди, подумай...
      1. nin
        nin Сегодня, 09:50
        +3
        Неправильный ответ, Володя

        не своим голосом вещает сей мудрец
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:01
    +3
    Вот зачем Зе Крым сдался,так хочет забрать свою крымскую недвижимость?
    1. marchcat
      marchcat Сегодня, 09:04
      +17
      Крым прежде всего нужен американцам, как супер военная база, против России. Отсюда и риторика по захвату и уничтожению всего русского.
      1. частное лицо
        частное лицо Сегодня, 09:23
        +1
        Крым прежде всего нужен американцам, как супер военная база, против России.

        У америкосов появилась новая база в "пригороде Питера" фины удружили. Кто владеет Крымом тот по большому счёту может диктовать свои условия в Чёрном море.
      2. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:26
        +3
        Цитата: marchcat
        Крым прежде всего нужен американцам

        А, что этим ковбоям не нужно на планете Земля?
        1. carpenter
          carpenter Сегодня, 09:55
          +3
          Цитата: Теренин
          Цитата: marchcat
          Крым прежде всего нужен американцам

          А, что этим ковбоям не нужно на планете Земля?


          Да с ковбоям разберутся быстро. Основная идея в другом.
      3. nin
        nin Сегодня, 09:51
        +3
        Крым прежде всего нужен американцам, как супер военная база

        сладкая многовековая мечта врагов России
      4. обыватель
        обыватель Сегодня, 10:00
        +2
        Цитата: marchcat
        Крым прежде всего нужен американцам, как супер военная база, против России.

        Причем не только против России. Контролируя Крым, американцы возьмут под плотный контроль ВСЕ страны Причерноморья, включая Турцию. Все-же в остальных местах они хоть как то вынуждены учитывать суверенитет тех стран, в которых они хозяйничают. Тут же они будут у себя дома. Второй Перл-Харбор.
      5. ААК
        ААК Сегодня, 11:05
        0
        вряд-ли Крым нужен матрацам как плацдарм исключительно и однозначно против России - из Харькова и Сум до Рублёвки в два раза ближе и ракеты долетят в два раза быстрее... здесь скорее будет такая трибунка, с которой не только перекрывается всякая активность России на Чёрном море, но также можно кнутом держать и турок, и румын и братушек... и бандер...
    2. NKT
      NKT Сегодня, 09:09
      +9
      Мне кажется, что "Остапа понесло"....Ему Запад своими военно-техническими поставками поднял либидо на ранее недостижимую высоту.
      1. Теренин
        Теренин Сегодня, 09:28
        +4
        Цитата: NKT
        Мне кажется, что "Остапа понесло"....Ему Запад своими военно-техническими поставками поднял либидо на ранее недостижимую высоту.

        Нет, не запад ему поднял, а наше военно-политическое руководство, бездарным управлением СВО.
      2. Pharmacist
        Pharmacist Сегодня, 09:29
        +3
        Да тут всё проще - по высказываниям Зе можно отслеживать поставки кокаина в Киев. Как приход, так новые бредовые мысли.
        1. nin
          nin Сегодня, 09:53
          +3
          по высказываниям Зе можно отслеживать поставки кокаина

          чревовещатель с напудренным носом
    3. Быков.
      Быков. Сегодня, 09:28
      +3
      Цитата: tralflot1832
      Вот зачем Зе Крым сдался,так хочет забрать свою крымскую недвижимость?

      Ему нельзя останавливаться, вот он льёт помои в уши скакуасам. Минута затишья - это крах для них. Если народ протрезвеет и задумается, начнёт башкой по сторонам крутить, то тогда всё - хана.
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 09:35
        +4
        Вы правы ,забыл что ляпнуть за день, значит день зря прошёл.Ещё недавно был на первых страницах западных СМИ, а сейчас уже подвалах.Первое место Тайвань,СИ,Байден,ТРАМП - вне конкуренции и Путин.
      2. nin
        nin Сегодня, 09:54
        +3
        Ему нельзя останавливаться, вот он льёт помои в уши скакуасам

        взялся за грудь - говори что-нибудь
    4. sifgame
      sifgame Сегодня, 09:31
      +4
      Это слова, говорит то что от него хотят услышать, и на душе тепло, а как там будет они даже не задумываются. У них каждый день перемога, они уже в своих мриях земельные наделы на карте России нарисовали, автомобили россиян распределили, парад абрамсов по Красной площади несколько раз провели.Почему он не скажет какие потери будут у украинской армии при атаке на Крым, а атаковать они могут только по земле на узком участке.
      1. nin
        nin Сегодня, 09:55
        +3
        говорит то что от него хотят услышать

        классика разговорного жанра, стедапа
    5. carpenter
      carpenter Сегодня, 09:51
      -5
      Цитата: tralflot1832
      Вот зачем Зе Крым сдался,так хочет забрать свою крымскую недвижимость?

      Дан приказ, а его нужно исполнять, даже ценой жизни. В 1929 году СССР получил займ от США. По условиям договора Советский Союз был обязан завершить выплаты на всю сумму займа с процентами в течение 1954 года. В обмен на займы Советский Союз до момента полного погашения долга в 1954 году обязан был создать на территории Крыма Еврейскую автономную республику. Для обеспечения облигаций всю крымскую землю разделили на паи. Сначала акции на крымскую землю (несколько миллионов гектаров) получили 200 человек. Это тогдашний Президент США Г. Гувер, будущий Президент США Ф. Рузвельт, его жена Элеонора, Л. Маршалл, Рокфеллер и другие американские магнаты. Затем акции на крымскую землю получили и другие. Это политики, бизнесмены и банкиры США. Таким образом, фактически советское правительство брало кредит под векселя, за которыми стояла крымская территория.
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 10:05
        +1
        Вам бы передачи на РенТВ вести. Кто там победил в последней битве экстрасенсов? А правда что Титаник затонул напоровшись на египетскую пирамиду построенную американскими массонами по инопланетным технологиям принесённым на Землю выходцами с планеты Нибиру? Я думаю, что в Крыму будут евреи как раз с Титаника. Это очень важно. То-то я думал, а для чего ж Союз развалили? А вот для чего оказывается. wassat
        1. tihonmarine
          tihonmarine Сегодня, 10:18
          0
          Цитата: Хагакуре
          Я думаю, что в Крыму будут еврки как раз с Титаника. Это очень важно. То-то я думал, а для чего ж Союз развалили. А вот для чего оказывается.

          Я понял что, вы всё прекрасно знаете, но сказать не можете, вам обидно что Крым опять российский. Я пишу то что знаю от своих деда и бабки, живших в Крыму с 20-х годов, и они хорошо знали про еврейские колхозы с "Титаника". Правда больно вас колет.
          1. Хагакуре
            Хагакуре Сегодня, 10:42
            -2
            Нет, вы ошибаетесь, мне обидно, что я живу напротив уже более года непрестанно и безуспешно штурмуемой российскими войсками Авдеевки со стороны ДНР. Вы бы тоже обижались, если бы тут жили. ))
            Вы даже не представляете как больно бы вас колола правда. )))

            А что вам не нравится в еврейских колхозах? Евреи, кстати, тоже против колзозов. Они за кибуцы и за то, чтоб их колхозом был какой-нибудь оркестр вроде "Виртуозы Москвы" и т.п. Вы предлагаете раздавать скрипки вместо граблей? ))
    6. sedoj
      sedoj Сегодня, 10:52
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Вот зачем Зе Крым сдался,

      Ему нравится хруст песочка на зубах.
  4. Egeny
    Egeny Сегодня, 09:01
    +2
    В день первой годовщины СВО ...

    ...второй, третьей...
    а лучше этого говоруна похитить и судить.
    Неужели у нас нет диверсанта, как "диверсант номер один" Третьего рейха Отто Скорцени.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:29
      +4
      Цитата: Egeny
      В день первой годовщины СВО ...

      ...второй, третьей...
      а лучше этого говоруна похитить и судить.
      Неужели у нас нет диверсанта, как "диверсант номер один" Третьего рейха Отто Скорцени.

      Зачем нам рейхи, будет политическая воля, найдутся и Судоплатовы
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:46
        +1
        Гена, привет, хотела уже выйти...
        Рейхи нам точно не нужны, нам нужна империя.)
        Вот только воли нет, а жаль.
    2. sifgame
      sifgame Сегодня, 09:37
      +4
      Там начальник у Скорцени мог приказ дать, и наш главный в те времена мог решить любой вопрос, хоть в Мексике, хоть в центре Европы. А сейчас мынетакие.
      1. Egeny
        Egeny Сегодня, 09:48
        +2
        и наш главный ...в те времена

        Совершенно с Вами согласна .
      2. nin
        nin Сегодня, 09:56
        +2
        А сейчас мынетакие

        силы не те, так что действительно - мынетакие
  5. Лешак
    Лешак Сегодня, 09:03
    +5
    Зеля, в своих высказываниях, всё больше похож на Адольфа берлинского. Чем дольше длится противостояние тем, он, сильнее отрывается от реальности. Надеюсь конец будет идентичным.
    1. Герман 4223
      Герман 4223 Сегодня, 09:16
      +3
      Скорее всего он улетит в Израиль или соседнюю Польшу.
      1. sifgame
        sifgame Сегодня, 09:43
        +2
        Скорее всего он улетит на небеса, кому нужен наркоман который слишком много знает, да и сакральную жертву сделать можно, по обстоятельствам.
        1. Egeny
          Egeny Сегодня, 09:55
          +2
          Игорь, Вы считаете, что клоун "слишком много знает"?
          Он актёр, а не автор пьесы, максимум что может сделать, так постучать членом по клаве... в качестве ремарки.
      2. nin
        nin Сегодня, 09:57
        +2
        улетит в Израиль или соседнюю Польшу

        в Израиль... Польше нацики его легко достанут
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 09:03
    +5
    То, что в голове Зеленского бардак и плотный туман было понятно давно. Даже пытаясь высказаться смешал все в кучу: "порядок в мире", " устав ООН", "зло творимое в Крыму"... Конечно не обошлось без уточнений Подоляка-подлеца, который присел на своего любимого конька - русский язык и зачистка от всего русского. Вся украинская властная гниль, зараза и агрессивная дурь по весне опять активизировалась. В данном случае "Галоперидол" не поможет, а вот "Калибр" или что-то аналогичное может привести к желаемому результату.
    1. nin
      nin Сегодня, 09:59
      +3
      в голове Зеленского бардак и плотный туман было понятно давно

      бардак и плотный туман в головах у древнеукров, что им можно впаривать такую дичь
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 09:06
    +3
    Ситуация с 2014 года нисколько не изменилась - ни одна из целей специальной торговой операции не достигнута: милитаризация и нацификация Украины лишь возросли, безопасность Донбасса так и не обеспечена, зерновая сделка дала РФ лишь дырку от бублика.

    Кругом - сплошной провал.

    Впрочем, есть и достижения - если с 2014 по 2022 годы ВСУ обстреливали только Донецк, то сейчас регулярно обстреливают уже и Брянскую, Курскую, Белгородскую, Херсонскую, Запорожскую области, Крым и Севастополь.

    И так будет всегда, вечно, пока на исконно русских землях существует преступное, сепаратистское, террористическое, нацистское государство Украина.

    Крым и Севастополь будут жить под постоянными обстрелами, пока важнейшие порты Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации.
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:32
      +3
      Цитата: Флибустьер
      Ситуация с 2014 года нисколько не изменилась - ни одна из целей специальной торговой операции не достигнута: милитаризация и нацификация Украины лишь возросли, безопасность Донбасса так и не обеспечена, зерновая сделка дала РФ лишь дырку от бублика.

      Кругом - сплошной провал.

      Впрочем, есть и достижения - если с 2014 по 2022 годы ВСУ обстреливали только Донецк, то сейчас регулярно обстреливают уже и Брянскую, Курскую, Белгородскую, Херсонскую, Запорожскую области, Крым и Севастополь.

      И так будет всегда, вечно, пока на исконно русских землях существует преступное, сепаратистское, террористическое, нацистское государство Украина.

      Крым и Севастополь будут жить под постоянными обстрелами, пока важнейшие порты Одесса, Николаев и Херсон находятся вне суверенитета Российской Федерации.

      Однозначно, укро-режим и компанию нужно валить!
      1. Флибустьер
        Флибустьер Сегодня, 09:48
        0
        Только без серьёзной мобилизации хотя бы 2 миллионов человек в СВО, без наступления на Киев Харьков, Запорожье, Екатеринослав, из Белоруссии к Молдове, без перевода значительной части экономики РФ на выпуск военной продукции, без массового воздушного наступления и выбития ПВО Украины, без полного уничтожения всей энергосистемы Украины, мостов, всех депо и подвижного состава в них железных дорог Украины, смены тактики и стратегии войны добиться этой цели невозможно.
        Цель должна навалиться всей мощью РФ и просто безжалостно раздавить Украину в пыль, в прах, как уничтожил в 1709 году, выжег Запорожскую Сечь Пётр Великий.
        Соплями и слюнями ещё никто войны не выигрывал.
      2. nin
        nin Сегодня, 10:00
        +2
        укро-режим и компанию нужно валить!

        хотя бы с клоуна начать.. точечно..
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 10:10
      +1
      Я думал, что после начала фразы "и так будет всегда пока..." у вас хватит смелости сказать правду и озвучить истинную причину. laughing

      И да, мобилизация начинается с программы ЛикБеза лет за 20 до начала войны. А то, что вы предлагаете, это называется "нагнать толпу "людей с альтернативным интеллектом"". Кто там на Украине говорят "думкой богатеет"?
  8. Sharky
    Sharky Сегодня, 09:06
    +2
    Зелибоба набивает себе цену перед контрнаступом. Во влажных мечтах их правительства - осуществить удачное контрнаступление, а потом сесть за стол переговоров, имея хоть какой-то козырь в рукаве (наверняка, при удачном стечении обстоятельств для них, они сразу начнут ныть про миротворцев из НАТО, которых срочно надо ввести).
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 10:24
      -2
      Какие у вас наивные самоувереннык мечты. bully bully wassat Я никак не могу понять, на чем строится ваша логика. Я вам сообщаю, что если у Украины получится контрнаступ, то следующие переговоры с Путиным Зеленский будет требовать исключительно в Гааге. laughing И вполне возможно притащат Путина туда американцы на своих танках попутно прихватив Лукашенко, чтоб два раза не ходить. Так что не забывайте ходить в Церковь ставить свечки, чтоб армия РФ устояла. А то может случиться так, что Украина раньше возьмёт Крым с Севастополем, чем Вагнер возьмёт Артёмовск.
      1. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 10:34
        -2
        О, стандартный минус. Видимо не хотят молиться за российскую армию. )))
        1. Хагакуре
          Хагакуре Сегодня, 11:19
          -1
          И по второму минус, наверное очень не хотят. )))
  9. Monster_Fat
    Monster_Fat Сегодня, 09:06
    +2
    Меня вообще удивляет, как этот человек "альтернативной" национальности все ещё во власти и учит остальных как жить?
    1. Теренин
      Теренин Сегодня, 09:33
      +1
      Цитата: Monster_Fat
      Меня вообще удивляет, как этот человек "альтернативной" национальности все ещё во власти и учит остальных как жить?

      У этой алтернативной национальности всегда это получается winked
    2. nin
      nin Сегодня, 10:02
      +2
      удивляет, как этот человек "альтернативной" национальности все ещё во власти

      удивляет, как суровых бандеровцев богоизбранным удалось развести..
  10. Fotoceva62
    Fotoceva62 Сегодня, 09:07
    +3
    Комментировать влажные фантазии киевских знаете дело неблагодарное, ну то таке... Они думаюь, что они ещё что то решают,но они давно уже мертвецы.
    1. nin
      nin Сегодня, 10:04
      +2
      Комментировать влажные фантазии киевских знаете дело неблагодарное

      но это создание очень опасно, т.к. ведёт за собой массы укроидиётов
  11. михаилл
    михаилл Сегодня, 09:11
    +4
    Возникла у меня такая ассоциация. И изображение само по себе несет много информации, часто невыразимой текстом, но "администрация" этого не понимает.
    1. Ныробский
      Ныробский Сегодня, 09:18
      +3
      Цитата: михаилл
      Возникла у меня такая ассоциация. И изображение само по себе несет много информации

      Вот тут картинка к теме укрофашизма ближе будет
    2. Yuriy Kashtanov
      Yuriy Kashtanov Сегодня, 11:50
      0
      Для зеляюгенд еще рановато. Это будет ближе к осени скорее ;)
  12. Батько_Махно
    Батько_Махно Сегодня, 09:13
    -7
    По международному праву Крым это Украина, а значит международное сообщество будет поддерживать Украину любыми способами. Китай мог бы сказать веское слово, но он признает текущий мировой порядок, Си Цзинь Пин устроил Макрону весьма теплый прием. Так чего мы надеемся добиться, если войну с Украиной официально не ведём и продолжаем жить в режиме мирного времени?
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 09:20
      +1
      Совершенно верно - с марта 2022 года РФ не показала никаких значимых успехов в наступлении, государство Украина как признанный мировым сообществом член ООН и субъект международного права до сих пор не ликвидировано, а значит члены ООН будут признавать её международно признанные границы, включая Донбасс и Крым.

      Вместо тотальной войны с прицелом на победу, уничтожение врага и его капитуляцию - непонятная даже русскому народу "специальная операция" с зерновыми сделками. Тут воюем, тут не воюем, тут рыбу заворачиваем.

      Ничем хорошим эта полувойна для России не закончится.
    2. михаилл
      михаилл Сегодня, 09:41
      +3
      Цитата: Батько_Махно
      По международному праву...... продолжаем жить в режиме мирного времени?

      Продолжаем жить.
      Давай вспомним Тордесильясский договор и папскую буллу.
    3. nin
      nin Сегодня, 10:05
      +3
      По международному праву Крым это Украина..

      нет международного права - его США в Ираке и Югославии разбомбили..
  13. Lynx2000
    Lynx2000 Сегодня, 09:16
    +3
    глобальное культурное пространство. Там не должно быть российскости

    what Как понимать, что есть "глобальное культурное пространство"?
    Если с позиции глобалистов: всемирная толерантность, лгбт-идеи, потеря национальной идентичности и т.д. Им хоть с чертом, только не с Россией. Тогда - ой!
    Понимаю когда мировое культурное наследие/достояние состоит из разнообразных национальных культурных достижений.
    Давно замечено, что наркотические вещества кардинально изменяют структуру головного мозга и его когнитивные функции.
    Этот Зе-типаж, мечта для нарколога и психиатра... yes
  14. Сергей Аверченков
    Сергей Аверченков Сегодня, 09:18
    +1
    Зеленский это клоун, это актер который умеет хорошо играть... в этом ему не откажешь, но... что он сделал для украины? Что? Если смотреть с практической точки зрения - ничего. Он ведет украину к разрушению. Его предшественник был более вменяемым, хоть и заявлял что дети Донбасса будут сидеть в подвалах. Но не это главное, главное в том что этих людей, что зеленского, что его предшественников выбрал народ украины. А значит... И подскажите мне пожалуйста что с этим делать.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 09:30
      +3
      Зеленскому и не нужна никакая Украина - он обслуживает лишь интересы США и Израиля по нанесению критического ущерба России.
      Этнически Зеленский, как все руководство Украины не имеет к украинцам никакого отношения.
      Никого не интересует судьба украинцев - они расходный материал в войне против России.
      Укропов тупо используют, а потом выбросят как резиновое изделие, когда они отработают свой ресурс в войне против России.
  15. paul3390
    paul3390 Сегодня, 09:26
    +3
    украинское культурное пространство

    Какой странный нелепый набор звуков... belay Что бы он означал? what
    1. nin
      nin Сегодня, 10:07
      +3
      украинское культурное пространство

      с поваленными памятниками Пушкину
    2. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 10:29
      0
      Возможно вы узнаете, когда вас будут просить произнести слово "паляныця". )))
  16. Metallurg_2
    Metallurg_2 Сегодня, 09:33
    +4
    Вы опоздали на 9 лет: Крым уже деоккупирован.
    1. nin
      nin Сегодня, 10:08
      +4
      Крым уже деоккупирован

      Зеля хотел сказать - РЕоккупировать
  17. carpenter
    carpenter Сегодня, 09:35
    +3
    Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.

    На земле Крыма под российским триколором сейчас царит зло

    - заявил он.

    Конечно для вас зло, не получилось сделать из Крыма "Крымскую Калифорнию", которою вы пытались создать больше ста лет. За это улетел с поста Петя Вельцман ? Не за то что его народ не любил, а за Калифорнию. За что уйдет ( может и в небытие) Зеля ? Нет не за то, что он пол Украины проиграет, а за то что не создаст Крымскую Калифорнию. Да так его уже должны наказать свои же, за то что полякам западную часть продал Украины.
    1. tihonmarine
      tihonmarine Сегодня, 09:42
      +3
      Цитата: carpenter
      Нет не за то, что он пол Украины проиграет, а за то что не создаст Крымскую Калифорнию.

      А как хорошо всё начиналось, когда в 1922 году только что образованный «Агро-Джойнт» стал переселять в Крым евреев из Украины и Белоруссии и создавать еврейские колхозы. В 1923 году в Крыму было создано 186 еврейских колхозов.
      1. nin
        nin Сегодня, 10:09
        +3
        только что образованный «Агро-Джойнт» стал переселять в Крым евреев из Украины и Белоруссии

        были такие планы у сионистов
      2. Хагакуре
        Хагакуре Сегодня, 10:31
        -4
        Я так понял вы антисемит? ))

        Текст моего комментария слишком короткий чтобы раскрыть весь смысл слова "антисемит". ))
  18. Василенко Владимир
    Василенко Владимир Сегодня, 09:51
    +3
    Зеленский: Крым нужно «деоккупировать», альтернатив нет
    так именно это в 14 году и сделали
  19. Velya
    Velya Сегодня, 09:51
    +2
    Отберите уж у Зели пакет с коксом!
    Он из-за своей наркомании до сих пор витает в периоде до 2014 года и считает, что Крым оккупирован.
    Деоккупировали Крым, давно уже!!!
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 10:32
      -1
      Я чёт не пойму, вся эта ветка с Зелей на одной вечеринке? Откуда такая бравурность и бахвальсво?
  20. sgr291158
    sgr291158 Сегодня, 10:02
    0
    Крым нужен америкосам, вот они и толкают этого клоуна на захват.
  21. Christophe_Nicolas
    Christophe_Nicolas Сегодня, 10:13
    0
    C'est exact, il n'y a pas d'alternative mais seulement pour Zelensky...
  22. AlexWar
    AlexWar Сегодня, 10:31
    0
    Россия будет могилизировать всех кто захочет отобрать крым.
    Выбрали на свою голову президента могилизатора.
    У них там мужское население то останется? Женщинам потом мужей где искать придется?
    Зеленский решил полностью уничтожить украину ради земель.
    Неужели он думает что сможет победить Россию?
    1. Хагакуре
      Хагакуре Сегодня, 10:36
      -2
      Я думаю Зеленский вас ещё неоднократно удивит. Вполне вероятно, что у него есть все шансы вогнать вашу логику в депрессию. bully
      Как там, три дня провозглашаемые на взятие Киева российским пророком Жириновским уже закончились?
  23. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 11:38
    0
    Цитата: frruc
    Зеленский ...... что со временем Крым обязательно снова станет украинским.
    У меня глубокое сомнение в том, что со временем сохранится само понятие украины.

    аргументируйте вашу позицию. Лично я не вижу как мы сможем
    победить коллективный запад.
    Особенно после вчерашней статьи на ВО про то, что красные линии ,
    очерчиваемые Кремлём, ничего на Западе , кроме смеха, не вызывают
    Особенно я вам посоветовал бы прочитать наши комментарии к статье