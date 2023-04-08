Зеленский: Крым нужно «деоккупировать», альтернатив нет

Крым якобы нужно «деоккупировать», альтернатив этому нет. Причем не только для киевского режима, но и для всего мира.
Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский.
На земле Крыма под российским триколором сейчас царит зло
- заявил он.
Поэтому, утверждает украинский «гарант», захват полуострова ВСУ необходим для сохранения «порядка в мире», основанного на положениях Устава ООН. Зеленский выражает полную уверенность в том, что со временем Крым обязательно снова станет украинским.
Его советник Михаил Подоляк пошел еще дальше – он рассуждает о порядках, которые киевская власть установит после захвата полуострова. Он уверен, что русский язык не должен применяться ни в одной из сфер жизни Крыма, кроме, возможно, общения в семьях.
А российское культурное пространство, считает украинский чиновник, должно быть полностью искоренено на полуострове. По его мнению, после перехода Крыма под контроль Киева местные жители должны забыть о публичном общении на языке Пушкина и Достоевского, о русской классической литературе, о советских и российских фильмах.
Там будет только украинское культурное пространство или глобальное культурное пространство. Там не должно быть российскости
- заявляет советник Зеленского.
В день первой годовщины СВО украинский президент заявил о начале подготовки за границей подразделений ВСУ. Затем их намерены задействовать для захвата Крымского полуострова.