Немецкое издание: Натовские учения в Польше – это сигнал Москве

Североатлантический альянс продолжает свою политику, направленную на Восток, присоединяя новых членов и проводя время от времени военные учения.
На этот раз шесть стран НАТО во главе с США проводят боевую подготовку в польской Мазурии (историческая область), что недалеко от Калининградской области России. Как пишет немецкое издание Das Erste, эти учения являются «сигналом решимости» альянса, посылаемым как союзникам, так и, прежде всего, Москве.
На учениях отрабатываются действия стран НАТО в случае войны. Очевидно с кем альянс собирается воевать. Командующий Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкий генерал Юрген-Иоахим фон Зандрарт отметил, что учения в Польше были запланированы ещё до начала украинского конфликта, но на его фоне они приобрели иное значение. По его словам, сегодня все, кто участвует в учениях, осознают насколько серьёзной является ситуация в связи событиями на Украине.
Das Erste пишет, что учения носят исключительно оборонительный характер (ну конечно...) и в них отрабатываются именно действия, связанные с обороной. Учения НАТО в Польше будут проходить в течение недели.
Как отметил немецкий посол в Польше Томас Баггер, после начала конфликта на Украине ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась и главный посыл этих учений, по его мнению, можно выразить словами:
Безопасность Польши — это и наша безопасность.
Обращает на себя внимание тот факт, что в учениях НАТО на севере Польши задействована американская военная техника в пустынной окраске. То есть, со сменой камуфляжа, что называется, заморачиваться не стали.