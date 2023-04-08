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Немецкое издание: Натовские учения в Польше – это сигнал Москве

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Немецкое издание: Натовские учения в Польше – это сигнал Москве

Североатлантический альянс продолжает свою политику, направленную на Восток, присоединяя новых членов и проводя время от времени военные учения.


На этот раз шесть стран НАТО во главе с США проводят боевую подготовку в польской Мазурии (историческая область), что недалеко от Калининградской области России. Как пишет немецкое издание Das Erste, эти учения являются «сигналом решимости» альянса, посылаемым как союзникам, так и, прежде всего, Москве.

На учениях отрабатываются действия стран НАТО в случае войны. Очевидно с кем альянс собирается воевать. Командующий Многонациональным корпусом НАТО «Северо-Восток» немецкий генерал Юрген-Иоахим фон Зандрарт отметил, что учения в Польше были запланированы ещё до начала украинского конфликта, но на его фоне они приобрели иное значение. По его словам, сегодня все, кто участвует в учениях, осознают насколько серьёзной является ситуация в связи событиями на Украине.

Das Erste пишет, что учения носят исключительно оборонительный характер (ну конечно...) и в них отрабатываются именно действия, связанные с обороной. Учения НАТО в Польше будут проходить в течение недели.

Как отметил немецкий посол в Польше Томас Баггер, после начала конфликта на Украине ситуация с безопасностью в Европе резко изменилась и главный посыл этих учений, по его мнению, можно выразить словами:

Безопасность Польши — это и наша безопасность
.
Обращает на себя внимание тот факт, что в учениях НАТО на севере Польши задействована американская военная техника в пустынной окраске. То есть, со сменой камуфляжа, что называется, заморачиваться не стали.
Использованы фотографии:
ТГ/НАТО по-русски
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24 комментария
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:48
    +6
    Учения в Польше ,это точно сигнал Москве- Россия всё правильно сделало разместив Искандеры в Белоруссии.
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 09:58
      +1
      Россия всё правильно сделало разместив Искандеры в Белоруссии.

      Правильно это сомнения нет. Но успеем ли ими воспользоваться? Уж очень там ляхи близко подобрались к границе РБ, высадят десант и нет "Искандеров".
    2. frruc
      frruc Сегодня, 09:59
      0
      немецкий посол в Польше Томас Баггер .....Безопасность Польши — это и наша безопасность

      Ну им там виднее, кто кому безопасность обеспечивает, а к нам пусть не лезут со своими свиными рылами.
    3. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 10:54
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Учения в Польше ,это точно сигнал Москве- Россия всё правильно сделало разместив Искандеры в Белоруссии.

      Учения в Польше - это опробирование современных систем вооружений на её территории. И польский народ приучают, и территорию для будущего театра военных действий готовят.
  2. Pavel57
    Pavel57 Сегодня, 09:55
    +1
    Нам надо на полигоне взорвать имитатор яо- показать нашу решимость.
  3. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 09:55
    +2
    Готовятся к захвату Калининграда и собирают ударный кулак для Белоруссии.
    Недаром Лукашенко ядерное оружие запросил и ездит в Москву чаще, чем к себе домой.
  4. УАЗ 452
    УАЗ 452 Сегодня, 10:01
    +3
    А только ли Москве сигнал? Немцы уже предусмотрели в бюджете следующих лет выплаты репараций Польше? Если они думают, что поляки про деньги забудут, то они плохо знают своих соседей. Кстати, у этих соседей скоро современных амерских и корейских танков будет в разы больше, чем у Германии было танков всего, включая антиквариат, причём до поставок немалой их части Украине.
  5. carpenter
    carpenter Сегодня, 10:03
    +3
    Как пишет немецкое издание Das Erste, эти учения являются «сигналом решимости» альянса, посылаемым как союзникам, так и, прежде всего, Москве.

    Только вот эти СМИ забыли сказать - "Мы послали сигнал Москве, чтобы они готовила "Ярсы", мы уже дранг нах остен".
    Мало били, мало и добрый человек был И.В.Сталин, его доброта губит нас сейчас.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:30
      -3
      [quote=carpenter][quote]
      ".
      Мало били, мало и добрый человек был И.В.Сталин, его доброта губит нас сейчас.[/quote]
      Он должен был показать свою доброту всему международному сообществу, чтобы его дочка могла свободно иммигрировать в США. Так что он не для поляков старался, а для своих детей.
      1. tihonmarine
        tihonmarine Сегодня, 10:39
        +3
        Цитата: Катя_Иванова
        Он должен был показать свою доброту всему международному сообществу, чтобы его дочка могла свободно иммигрировать в США. Так что он не для поляков старался, а для своих детей.

        Извините Катя, я промолчу про ваш коммент, но я знаю по своему младшему сыну, то история в школах на нулевом уровне.
      2. аксельбант
        аксельбант Сегодня, 11:19
        -1
        "Он должен был показать свою доброту всему международному сообществу, чтобы его дочка могла свободно иммигрировать в США"
        сталин это мировое сообщество, вместе с польшей,, на мундштуке вертел. а в штаты она сдрыснула в1966г
  6. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 10:06
    +2
    Un signal ? Quel signal ? Celui qu'à force de provoquer la Russie, celle ci sera contrainte de vitrifier ceux qui l'agressent... Les polaks jouent un jeu qui va les carboniser, et amuser les u.s qui ne les aiment pas, mais les utilisent comme idiots utiles.
    1. Флибустьер
      Флибустьер Сегодня, 10:33
      -1
      Сe jeu est tres dangereux specialement pour la Russie, c'est l'accumulation des forces offensives contre la Belorussie et Kaliningrade.
  7. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 10:08
    +3
    Нашему руководству, хоть колом по лбу! они сечас заняты новыми "схемами".
  8. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:09
    -1
    Натовские учения в Польше – это сигнал Москве

    Сигнальщики smile натовские ...новый вид сигналов изобрели...пукнули в эфир это сигнал Москве.
  9. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 10:10
    0
    Поляки за любой кипиш, кроме голодовки. Потом придёт очередной Брежнев, будут и с ним в засос целоваться.
    1. Катя_Иванова
      Катя_Иванова Сегодня, 10:34
      0
      Цитата: PetrovBasharov
      . Потом придёт очередной Брежнев, будут и с ним в засос целоваться.
      Лишь бы очередной Хрущев не пришел. И не подарил бандеровцам еще и Кубань и Ростов и Белгород.
  10. BARKAS
    BARKAS Сегодня, 10:19
    +1
    А когда раньше учения нато в Польше проводили это сигнал для кого был и к чему всё привело.
  11. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:32
    +1
    Натовские учения в Польше – это сигнал Москве
    Гудок еще не сломался от обилия сигналов?
    Безопасность Польши — это и наша безопасность
    Ваша безопасность - прекращение военной помощи Украине и возвращение к диалогу с Россией.
  12. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:35
    0
    они все забыли что РФ ядерная держава ! они это проста забыли или думают что РФ не применит ядерное оружие !!!!!!!
  13. Катя_Иванова
    Катя_Иванова Сегодня, 10:36
    0
    У них какая-то у всех мания -- сигналы посылать. нет бы прямо все сказали. Но нет! Вот устроили учения и попробуй расшифруй их сигнал. Что там они пытаются так сказать?
  14. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:37
    0
    Обращает на себя внимание тот факт, что в учениях НАТО на севере Польши задействована американская военная техника в пустынной окраске. То есть, со сменой камуфляжа, что называется, заморачиваться не стали.

    А зачем менять камуфляж у персонажей новости, если редакция ВО не считает нужным у новости хоть номинального автора указывать? Тоже не стали?
  15. Эд1970
    Эд1970 Сегодня, 10:54
    0
    Вот бы еще кто подал сигнал российской элите возвращать деньги в страну.
    "На конец года (2022) отток капитала в стране достиг рекордного уровня — $251 млрд. Это самый высокий показатель с 1994 года."
    https://www.mbk.ru/news/ottok-kapitala-iz-rf-prevysil-rekordnye-pokazateli
  16. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:18
    0
    Поздняк метаться натовским сигнализаторам, потому что "досигналились" почти по самые ядерные помидоры. Чуток перегнут палку и смогут на своей территории ядерные грибы собирать.