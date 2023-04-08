Пресса США: Макрону так и не удалось убедить председателя КНР изменить позицию по украинскому конфликту

Эммануэлю Макрону не удалось переубедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по войне на Украине. Однако лидеры двух стран договорились о проведении консультаций и переговоров по достижению мира.

Макрон пытался убедить председателя КНР использовать его влияние на президента России с той целью, чтобы прекратить боевые действия (на условиях Украины). Однако совместное заявление Макрона и Си свидетельствует о том, что надежды Макрона не оправдались. А в устных выступлениях Си Цзиньпин вообще не упоминал Россию и Путина.