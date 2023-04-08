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Пресса США: Макрону так и не удалось убедить председателя КНР изменить позицию по украинскому конфликту

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Пресса США: Макрону так и не удалось убедить председателя КНР изменить позицию по украинскому конфликту

Американская пресса однозначно даёт понять, что основной целью визита в Пекин президента Франции и главы Еврокомиссии была попытка убедить председателя КНР в необходимости «изменить своё мнение по конфликту на Украине. При этом не скрывают в западных медиа и того, что Урсулу фон дер Ляйен отправили в качестве «напарницы» Макрона для большего эффекта и «давления» на Пекин.


Однако, как пишет «Блумберг», Макрону и фон дер Ляйен переубедить китайского лидера не удалось.

Из статьи:

Эммануэлю Макрону не удалось переубедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по войне на Украине. Однако лидеры двух стран договорились о проведении консультаций и переговоров по достижению мира.

Также отмечается, что Макрону удалось «добиться от Си заявления о том, что ядерное оружие не может быть применено в конфликте на Украине».

Другими словами, Макрон был послан его реальными ставленниками в Пекин с той целью, чтобы тот поддержал идею о неприменении ЯО в случае серьёзных проблем ВС РФ в ходе боевых действий. Си соответствующее заявление действительно сделал, только акцентировав внимание именно на слове «Украина» и дав понять, что если ядерный конфликт вдруг и разгорится, то уж точно не в варианте «Россия против Украины»…

Bloomberg:

Макрон пытался убедить председателя КНР использовать его влияние на президента России с той целью, чтобы прекратить боевые действия (на условиях Украины). Однако совместное заявление Макрона и Си свидетельствует о том, что надежды Макрона не оправдались. А в устных выступлениях Си Цзиньпин вообще не упоминал Россию и Путина.

В других западных изданиях в очередной раз отмечено, что Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому. Этот звонок для стран Запада стал уже какой-то навязчивой идеей.

Напомним, что Си Цзиньпин пообещал Урсуле фон дер Ляйен связаться с Зеленский, но только когда у него будет для этого время и когда сложатся обстоятельства.
Использованы фотографии:
ТГ/Макрон
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14 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 09:44
    0
    Макорон сейчас думает над словами Си : Пусть Франция сама предложит мирный план по урегулированию конфликта на Украине.КНР его поддержит!Так если придумать план ! Байден по шапке даст! Куда лезешь,наполеон не доделанный.Поддержать план Зе - ещё хуже.Вот оно китайское коварство и всё с улыбочкой.А дипломатический приём с столом оказался заразительным.
    Товарищ Си дистанцировался от русофобии,его еле видно - но он точно там присутствует.
    1. ААК
      ААК Сегодня, 10:57
      0
      Ничего необычного, Макрон и дер Ляйен просто в очередной раз обозначили позицию ЕС - мы такой же рынок сбыта китайских товаров как и США и Азия, и там, и там, и там - гораздо более полутриллиона умерших енотов, поэтому не допустите применения русскими ТЯО или, не дай Всевышний, СЯО - с кем тогда торговать и богатеть будете... ну и они своего как бы добились...
  2. parabyd
    parabyd Сегодня, 09:58
    +1
    Не понимаю я всю эту пляску вокруг ядерного оружия.
    - Вы ни в коем случае не должны применять ЯО
    - Что вы, что вы, конечно мы не будем его применять, как вы могли подумать?

    Бред. ЯО - это фактор сдерживания. Поэтому, все должны чётко понимать, что, если понадобится, оно обязательно будет применено, без всяких Если. Даже никаких доктрин не нужно. Зачем давать повод размышлять на тему: Что мы можем сделать, чтобы нам не прилетело?
    Пусть лучше не знают, где проходит эта тонкая грань. Это способствует мвслительному процессу
  3. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 10:05
    +6
    Не помню что-бы Макрон кого-то убедил. за время своего президенства..
  4. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 10:09
    +1
    Qui maqueron pourrait il convaincre ? Hormis les naifs, les idiots et autres attardés mentaux, il ne reste que la caste des maléfiques pour lui accorder le moindre crédit.
    1. Appraiser
      Appraiser Сегодня, 10:54
      0
      il n'allait convaincre personne, il remplissait la mission de son maître.....
  5. PetrovBasharov
    PetrovBasharov Сегодня, 10:12
    0
    Всё очень напыщенно-несерьёзно. Как во французском кинематографе.
  6. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:23
    +2
    "Эммануэлю Макрону не удалось переубедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по войне на Украине" (с)
    Вроде бы взрослые люди все, а на что надеются?
    Вот интересно, если бы Си прилетел в Париж, к Макрону, с попыткой переубедить его, изменить его позицию по конфликту, в пользу России, Макрон его послушался бы, конечно?
    Или это так не работает?
    1. роман66
      роман66 Сегодня, 10:29
      0
      Кстати, вот так, может, и сработало бы, еслиб макарон самостоятельным был, а так... Господа со слугами не договориваются
  7. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:26
    0
    А что они твердят об применении яо при неблагоприятных условиях только рф? А сами разве не с удовольствием это сделают на последок? Наверняка давно отмазки выдумывают.
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:29
    0
    Урсулу фон дер Ляйен отправили в качестве «напарницы» Макрона для большего эффекта и «давления» на Пекин.
    Чем только ухудшили положение Макрона. В Сша наверное Блинкен -"специалист" по переговорам с Пекином разрабатывал эту "операцию". Так еще перед поездкой умудрились с разных трибун поугрожать Китаю. В итоге "давление" на Пекин не только не возымело успеха, а наоборот ухудшило ситуацию. Макрона уже активно критикуют во Франции за эту поездку, про Урсулу пока в ЕС помалкивают наверное понимая, что какой с нее спрос - одно недаразумение в русофобской обертке.
  9. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:41
    0
    Пресса США: Макрону так и не удалось убедить председателя КНР изменить позицию по украинскому конфликту

    Ой!
    Как удивительно то! Франция же сейчас и могучее Китая, и граждан Франции намного больше, чем граждан Китая... Но виноват Макрон, который в КНР прибыл? Или все западенцы, которые и не прибыли в КНР, и их даже не приглашали?
  10. Комментарий был удален.
  11. hohohol
    hohohol Сегодня, 11:22
    0
    Макрону удалось «добиться от Си заявления о том, что ядерное оружие не может быть применено в конфликте на Украине».

    Это вообще ни о чём. Применит ли Россия ядерное оружие или нет, решать не им. Решение может принять только президент Российской Федерации. Только он и никто другой. А после принятия этого решения, про все эти заявления сразу же забудут, не до них будет
  12. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 11:34
    0
    А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, в виде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу?