Пресса США: Макрону так и не удалось убедить председателя КНР изменить позицию по украинскому конфликту

Американская пресса однозначно даёт понять, что основной целью визита в Пекин президента Франции и главы Еврокомиссии была попытка убедить председателя КНР в необходимости «изменить своё мнение по конфликту на Украине. При этом не скрывают в западных медиа и того, что Урсулу фон дер Ляйен отправили в качестве «напарницы» Макрона для большего эффекта и «давления» на Пекин.
Однако, как пишет «Блумберг», Макрону и фон дер Ляйен переубедить китайского лидера не удалось.
Из статьи:
Эммануэлю Макрону не удалось переубедить председателя КНР Си Цзиньпина изменить свою позицию по войне на Украине. Однако лидеры двух стран договорились о проведении консультаций и переговоров по достижению мира.
Также отмечается, что Макрону удалось «добиться от Си заявления о том, что ядерное оружие не может быть применено в конфликте на Украине».
Другими словами, Макрон был послан его реальными ставленниками в Пекин с той целью, чтобы тот поддержал идею о неприменении ЯО в случае серьёзных проблем ВС РФ в ходе боевых действий. Си соответствующее заявление действительно сделал, только акцентировав внимание именно на слове «Украина» и дав понять, что если ядерный конфликт вдруг и разгорится, то уж точно не в варианте «Россия против Украины»…
Bloomberg:
Макрон пытался убедить председателя КНР использовать его влияние на президента России с той целью, чтобы прекратить боевые действия (на условиях Украины). Однако совместное заявление Макрона и Си свидетельствует о том, что надежды Макрона не оправдались. А в устных выступлениях Си Цзиньпин вообще не упоминал Россию и Путина.
В других западных изданиях в очередной раз отмечено, что Си Цзиньпин так и не позвонил Зеленскому. Этот звонок для стран Запада стал уже какой-то навязчивой идеей.
Напомним, что Си Цзиньпин пообещал Урсуле фон дер Ляйен связаться с Зеленский, но только когда у него будет для этого время и когда сложатся обстоятельства.