Военное обозрение
Войти Регистрация

Американская пресса: Произошла очередная утечка секретных документов США, имеющих отношение к украинскому конфликту

39
Американская пресса: Произошла очередная утечка секретных документов США, имеющих отношение к украинскому конфликту

Американская газета The New York Times сообщила об очередной утечке секретных документов США, имеющих непосредственное отношение к украинскому конфликту. Как отметили в издании, в одном из них содержится карта с расстановкой сил вокруг Бахмута (Артёмовска).


В то же время в различные социальные сети просочились и якобы американские секретные материалы по Китаю, Индо-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку, а также борьбе с терроризмом. Общее же число документов, оказавшихся достоянием общественности, превысило отметку в 100. Примечательно, что на некоторых из них стоит маркировка, в которой указано, что о недопустимости их разглашения другими государствами.

Некоторые аналитики уже выразили мнение о том, что такой крупный «слив» может нанести серьёзный урон американским властям.

Вот что высказала по поводу произошедшего заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами:

Мы уже в курсе поступивших сообщений о публикациях, попавших в социальные сети. Министерство обороны США занимается поиском источника утечек

Кстати говоря, не остался равнодушным к инциденту и экс-сотрудник Пентагона и ЦРУ Мик Малрой, который полагает, что данная утечка была умышленной, будучи направленной против совместной деятельности Украины, США и НАТО.

Тем временем в Кремле, комментируя «слив», заявили о том, что лишний раз убеждаются в косвенной или даже прямой вовлечённости США и стран североатлантического альянса в вооружённый конфликт на Украине.
Использованы фотографии:
Официальный сайт Минобороны Украины
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
39 комментариев
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. Дровосек_2
    Дровосек_2 Сегодня, 09:59
    -9
    Озабоченность или красная линия снова? Если есть карты ( пусть предположения), есть спутники, агентура...то можно же ударить. "Если драка неизбежна, то бить надо первым"
    1. частное лицо
      частное лицо Сегодня, 10:00
      +9
      Уж очень все эти "утечки" смахивают на хорошо поставленную дезу или провокацию.
      1. Кот Александрович
        Кот Александрович Сегодня, 10:09
        +4
        На автобусной остановке снова нашли? laughing
    2. Комментарий был удален.
  2. ColdWind
    ColdWind Сегодня, 10:00
    +2
    Да-да, охотно верим всем этим «утечкам»…
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:22
      +1
      охотно верим всем этим «утечкам»

      джентельменам с сияющего града невозможно не поверить...
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:00
    +2
    146% деза ,такого просто не может быть.Просто Петров и Башаров проникли в кабинет негра в Пентагоне и сфотографировали самую секретную карту США на фотоаппарат Зенит ТТL и фотоаппарат оставили на память.Фото ЦРУ из кабинета главы Пентагона.
    1. n-pl
      n-pl Сегодня, 10:18
      +3
      Просто Петров и Башаров проникли в кабинет негра в Пентагоне

      не негра, а главного зиздатого афроамериканца
      1. dimbasic
        dimbasic Сегодня, 11:20
        0
        не будете же вы отрицать что сей персонаж относится к негроидной расе?
  4. Grandloup74
    Grandloup74 Сегодня, 10:02
    +3
    Plus certainement des fausses fuites, organisées par la cia pour tromper les stratèges russes ! On connait la tactique des fourbes et perfides américains...
  5. Atlant-1164
    Atlant-1164 Сегодня, 10:06
    +3
    Дезинформация обычно сбрасывается на серьезном уровне. Пресса,ТВ и т.д.
    1. n-pl
      n-pl Сегодня, 10:19
      +4
      Дезинформация обычно сбрасывается на серьезном уровне

      в граде Лондоне - на автобусной остановке
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:26
        0
        в Лондоне на автобусной остановке есть ларёк по приёму секретных карт, флешек и ноутбуков. Кисокёры - Петров и Боширов
  6. Glock-17
    Glock-17 Сегодня, 10:08
    +2
    Совсем наверное Генштаб РФ за идиотов считают. Неужели ГШ поверят, что какой-то пьяный генерал оставил секретные документы на остановке, а какой-то журналист их опубликовал. Уж лучше бы подбросили дезу через какого-нибудь пленного или убитого. Можно было бы забросить пакет в самолёт сбитого недавно старика летчика.
    1. nin
      nin Сегодня, 10:38
      +2
      Неужели ГШ поверят, что какой-то пьяный генерал

      вероятней, что Байден выронит красную кнопку, катясь кубарем с трапа самолёта
  7. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 10:11
    +1
    Произошла очередная утечка

    Вечно у них утечки происходят...это как в канализации ...дырки то тут то там очередные Сноудены выкладывают в инет компрометирующие материалы о ВС США.
    Впрочем ожидаемо.
    1. n-pl
      n-pl Сегодня, 10:20
      +2
      Произошла очередная утечка

      посоветуем пользоваться памперсами
  8. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 10:11
    +1
    Цитата: Дровосек_2
    Озабоченность или красная линия снова? Если есть карты ( пусть предположения), есть спутники, агентура...то можно же ударить. "Если драка неизбежна, то бить надо первым"

    Ударить можно; но такой удар нужно наносить СБ, а для этого должна быть ПОЛНАЯ уверенность в досьоверности этой информации.
    1. nin
      nin Сегодня, 10:41
      -1
      Озабоченность или красная линия снова?

      красные линии уже можно в клубки сматывать и бабушкам - половички вязать..
      1. Практик23354df
        Практик23354df Сегодня, 11:27
        0
        Там не то что на половички, там на несколько свитеров хватит.
  9. Комментарий был удален.
  10. Андрей Андреев_2
    Андрей Андреев_2 Сегодня, 10:21
    +2
    Дезу нам втюхивают))) Надо очень аккуратно относиться ко всем этим вливаниям...
    1. nin
      nin Сегодня, 10:47
      +1
      Надо очень аккуратно относиться ко всем этим вливаниям

      звучит правдоподобней: малышка Карин Жан-Пьер, пьяная выпав через форточку лимузина, потеряла флешку с картами минных полей вокруг здания Пентагона
  11. evgen1221
    evgen1221 Сегодня, 10:23
    0
    Как сторонники трампа,так и китайская разведка могла сделать.
  12. Владимир Нижегородский
    Владимир Нижегородский Сегодня, 10:23
    +1
    Утечка и слив дезинформации для тех кто поверит.
    Как то так.
    1. nin
      nin Сегодня, 10:48
      +1
      для тех кто поверит

      для безнадёжных идиотов
  13. Комментарий был удален.
  14. Макс1995
    Макс1995 Сегодня, 10:29
    +2
    Не вранье ли?
    Встретил фото в одной статье 2х этих "секретных документов", а там массово распечатанная цветная листовка с инфографикой, какие части что имеют на вооружении.
    все по стандарту - рекламный заголовок, яркая графика, пояснение.

    Явно не похоже на секретные документы
    1. nin
      nin Сегодня, 10:49
      +1
      Не вранье ли?

      оно самое и есть, другого для нас не держат
    2. dimbasic
      dimbasic Сегодня, 11:23
      0
      это были раскраски для маразматика из вашингтонского дома престарелых
  15. opuonmed
    opuonmed Сегодня, 10:34
    +1
    может быть так какая то часть правдивая а какая то часть деза )
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:30
      0
      может быть так какая то часть правдивая

      ничего исключать нельзя, полную гарантию может дать только госстрах
  16. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:41
    +1
    данная утечка была умышленной, будучи направленной против совместной деятельности Украины, США и НАТО.
    Как четко указана направленность этих действий. Не иначе, как очередной российский шпион в Пентагоне и штаб квартире НАТО вскрыл сейф после чего обзвонил американские СМИ и в первую очередь почему-то поддерживающие демократов, чтобы слить им информацию. Вдруг пришла мысль о том, что американцы решили подстелить соломки уже предполагая провальность украинского наступления? Виноваты не советники НАТО его разрабатывающие, а появление в СМИ информации предупредившей русских.
  17. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:57
    0
    Вот так и бывает когда на работу нанимают не исходя из профессиональных навыков, а по квотам на половые отклонения wassat
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:32
      0
      по квотам на половые отклонения

      генерал был не полным пи..сом, раз такое произошло
  18. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:02
    0
    Утекай В подворотне нас ждет маньяк Хочет нас посадить на крючок Красавицы уже лишились своих чар Машины в парк и все гангстеры спят Остались только мы на растерзание-е Парочка простых и молодых ребят Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла-лай Ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-ла. Утекай!(с).
  19. HAM
    HAM Сегодня, 11:03
    0
    Все эти WP,NYT и прочие "солидные"(по мнению американцев) издания,превратились в информационные помойки,предназначенные именно для "слива" дезы....по самоуверенной логике американцев--такие "солидные" СМИ не могут врать,и все должны им верить...
  20. Bingo
    Bingo Сегодня, 11:04
    +1
    Начались игры спецслужб. Тут самое главное - не то, правду или неправду слили, тут надо, как МИД и делает - четко напоминать, что в любом случае это вмешательство, военное вмешательство, в дела независимого государства.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:34
      0
      Начались игры спецслужб

      они никогда и не прекращались
  21. cpls22
    cpls22 Сегодня, 11:05
    +1
    Эта информация может быть верной при условии , что доступ к ней был достаточно широк, чтобы невозможно было вычислить источник утечки.
    В противном случае способ её передачи был бы не публичным.
    Отсюда следует, что сама информация не особо ценная.
    Причин её появления м.б. три :
    1. Мы сами её выложили , чтобы планирующие наступление знали, что мы знаем об их планах и силах.
    2. Информацию выложил инициативный источник, желающий остановить наступление.
    3. Утечка организована самим пентагоном , чтобы с долей правды протолкнуть часть дезинформации .
  22. Ura Orlov
    Ura Orlov Сегодня, 11:33
    -1
    А в правительстве РФ и Центробанке собираются вводить контрсанкцию, в виде ставки, один рубль равен одному фунту стерлингу?
  23. Ныробский
    Ныробский Сегодня, 11:37
    0
    Опять Бидон в гараже на секретных документах колбасу резал, алкаш неугомонный. no