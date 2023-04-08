Американская пресса: Произошла очередная утечка секретных документов США, имеющих отношение к украинскому конфликту

Мы уже в курсе поступивших сообщений о публикациях, попавших в социальные сети. Министерство обороны США занимается поиском источника утечек

Американская газета The New York Times сообщила об очередной утечке секретных документов США, имеющих непосредственное отношение к украинскому конфликту. Как отметили в издании, в одном из них содержится карта с расстановкой сил вокруг Бахмута (Артёмовска).В то же время в различные социальные сети просочились и якобы американские секретные материалы по Китаю, Индо-Тихоокеанскому региону, Ближнему Востоку, а также борьбе с терроризмом. Общее же число документов, оказавшихся достоянием общественности, превысило отметку в 100. Примечательно, что на некоторых из них стоит маркировка, в которой указано, что о недопустимости их разглашения другими государствами.Некоторые аналитики уже выразили мнение о том, что такой крупный «слив» может нанести серьёзный урон американским властям.Вот что высказала по поводу произошедшего заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх в беседе с журналистами:Кстати говоря, не остался равнодушным к инциденту и экс-сотрудник Пентагона и ЦРУ Мик Малрой, который полагает, что данная утечка была умышленной, будучи направленной против совместной деятельности Украины, США и НАТО.Тем временем в Кремле, комментируя «слив», заявили о том, что лишний раз убеждаются в косвенной или даже прямой вовлечённости США и стран североатлантического альянса в вооружённый конфликт на Украине.