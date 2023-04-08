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Associated Press: США отправят в Европу специалистов по санкциям, чтобы убедить компании уйти с российского рынка

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Associated Press: США отправят в Европу специалистов по санкциям, чтобы убедить компании уйти с российского рынка

Высокопоставленные чиновники, специалисты по санкциям из Министерства финансов США планируют специальные международные поездки в этом месяце, чтобы оказать давление на компании и страны, которые все еще ведут бизнес с Россией, для разрыва финансовых связей с Москвой, пишет американское издание Associated Press.


Как отмечают авторы издания, американские чиновники хотят поставить перед выбором тех, кто продолжает работать с правительством России. Они должны решить:

либо продолжать оказывать Москве материальную поддержку, либо продолжать вести бизнес с западными странами, на долю которых приходится 50 процентов мировой экономики

- пишет Associated Press, ссылаясь на высокопоставленных чиновников американского казначейства.

По данным издания, специалисты Минфина США по санкциям и финансированию терроризма Лиз Розенберг и Брайан Нельсон вскоре должны посетить Европу и, в частности Швейцарию, Италию и Германию. Они планируют поделиться разведданными о потенциальных нарушителях санкций и предупредить о возможных последствиях за несоблюдение международных санкций.

Кроме того, Розенберг с теми же целями посетит республику Казахстан, пишет американское издание.
Использованы фотографии:
ru.freepik.com
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10 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:14
    +4
    Пряники закончились ...теперь кнут в ход пойдет. smile
    Набор угроз американцев известен как и набор инструментов воздействия на непокорных.
    Посмотрим что из этого выйдет.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:23
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Набор угроз американцев известен как и набор инструментов воздействия на непокорных.

      Учителя были хорошие.
    2. marchcat
      marchcat Сегодня, 11:24
      0
      специалистов по санкциям
      Больше подходит - боевики террористы...государственного масштаба. negative
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:20
    +1
    А США намерены наехать на ЕN + ,или это не то ,да как вы смеете такое предлагать!? wassat
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:22
    +1
    Кроме того, Розенберг с теми же целями посетит республику Казахстан, пишет американское издание

    Чистейшей воды американка, а может и родственница выходца из Эстляндской губернии, Российской империи.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:22
    +1
    основная проблема в том что штатам уже многие не верят.. да кого может и получится испугать, но как показывает практика все равно будет найдет путь на Российский рынок.. ибо альтернативы мало
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:29
    +2
    США отправят в Европу специалистов по санкциям
    "Десант" наверняка с расширенными полномочиями по озвучиванию угроз в адрес этих компаний. А "специалисты" очевидно обкатанные, одно название должности чего стоит
    специалисты Минфина США по санкциям и финансированию терроризма
    То, что финансирование терроризма проходит и через Минфин Сша нам известно: талибы, ИГИЛ, и др. взращенные и финансируемые Сша. Некоторые уже показали "козу" американцам, по своему отблагодарив за помощь.
  6. Nikolaevich I
    Nikolaevich I Сегодня, 11:31
    +2
    США отправят в Европу специалистов по санкциям,
  7. Ulan.1812
    Ulan.1812 Сегодня, 11:42
    0
    О как... "специалисты по санкциям".
    Наплодили бездельников.
  8. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 11:48
    +1
    Кроме того, Розенберг с теми же целями посетит республику Казахстан

    Вот это очень опасно ...Казахи очень нервные ,по моим наблюдениям .И территориальные притензии у них огромные .Но они и свою территорию границы которых нарисовал Ленин освоить не могут ! То что им весь Советский народ построил (нефть газ ,уран ) На этом сидят и сельским хозяйством не хотят заниматься баи ..Ну ну