Associated Press: США отправят в Европу специалистов по санкциям, чтобы убедить компании уйти с российского рынка

либо продолжать оказывать Москве материальную поддержку, либо продолжать вести бизнес с западными странами, на долю которых приходится 50 процентов мировой экономики

Высокопоставленные чиновники, специалисты по санкциям из Министерства финансов США планируют специальные международные поездки в этом месяце, чтобы оказать давление на компании и страны, которые все еще ведут бизнес с Россией, для разрыва финансовых связей с Москвой, пишет американское издание Associated Press.Как отмечают авторы издания, американские чиновники хотят поставить перед выбором тех, кто продолжает работать с правительством России. Они должны решить:- пишет Associated Press, ссылаясь на высокопоставленных чиновников американского казначейства.По данным издания, специалисты Минфина США по санкциям и финансированию терроризма Лиз Розенберг и Брайан Нельсон вскоре должны посетить Европу и, в частности Швейцарию, Италию и Германию. Они планируют поделиться разведданными о потенциальных нарушителях санкций и предупредить о возможных последствиях за несоблюдение международных санкций.Кроме того, Розенберг с теми же целями посетит республику Казахстан, пишет американское издание.