Трансляция украинского военнослужащего с позывным Мадьяр кадров Донецка с дрона напоминает то, как гитлеровцы рассматривали в бинокли Москву в 1941-м

Украинский военный с позывным Мадьяр опубликовал в интернете видеосюжет с кадрами Донецка, снятыми с квадрокоптера. На видео действительно запечатлены улицы столицы ДНР, наиболее крупно и подробно снята «Донбасс Арена», есть и другие узнаваемые места города.
Видео сопровождается угрожающими комментариями о скором «возвращении» Донецка под контроль Киева. Пропагандистский ролик вроде как рассчитан на российскую аудиторию, но Мадьяр почему-то говорит на украинском языке. Отсюда понятно, что цель этой публикации как раз в том, чтобы подбодрить своих сограждан, ну и бойцов ВСУ заодно, которым реальными успехами на Донецком фронте похвастаться возможности нет.
Так мы наблюдаем за Донецком ежедневно. Советую чаще поднимать головы вверх
— грозится Мадьяр на фоне ударов ВСУ по гражданским объектам.
Боевик «обещает», что скоро «украинская команда проведёт матч на стадионе под украинский гимн» и что сам Донецк «будет возвращён Украине».
Данный персонаж известен интернет-аудитории тем, что еще в начале марта выложил в сеть видеообращение, в котором сообщил о выводе своего подразделения «Птицы Мадьяра» из Бахмута (Артемовска), якобы по приказу командования. По некоторым данным, боевики были переброшены в район Авдеевки. Судя по всему, и здесь Мадьяр не очень торопится попасть на передовую.
Всё это в определённой степени напоминает, как в 1941 году гитлеровские офицеры рассматривали в бинокль Москву, размышляя о том, как он пройдут парадным маршем по Красной площади. Тогда были похожие заявления о том, что «осталось ещё чуть-чуть» и что «Москва будет взята».