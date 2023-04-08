Трансляция украинского военнослужащего с позывным Мадьяр кадров Донецка с дрона напоминает то, как гитлеровцы рассматривали в бинокли Москву в 1941-м

Так мы наблюдаем за Донецком ежедневно. Советую чаще поднимать головы вверх

Украинский военный с позывным Мадьяр опубликовал в интернете видеосюжет с кадрами Донецка, снятыми с квадрокоптера. На видео действительно запечатлены улицы столицы ДНР, наиболее крупно и подробно снята «Донбасс Арена», есть и другие узнаваемые места города.Видео сопровождается угрожающими комментариями о скором «возвращении» Донецка под контроль Киева. Пропагандистский ролик вроде как рассчитан на российскую аудиторию, но Мадьяр почему-то говорит на украинском языке. Отсюда понятно, что цель этой публикации как раз в том, чтобы подбодрить своих сограждан, ну и бойцов ВСУ заодно, которым реальными успехами на Донецком фронте похвастаться возможности нет.— грозится Мадьяр на фоне ударов ВСУ по гражданским объектам.Боевик «обещает», что скоро «украинская команда проведёт матч на стадионе под украинский гимн» и что сам Донецк «будет возвращён Украине».Данный персонаж известен интернет-аудитории тем, что еще в начале марта выложил в сеть видеообращение, в котором сообщил о выводе своего подразделения «Птицы Мадьяра» из Бахмута (Артемовска), якобы по приказу командования. По некоторым данным, боевики были переброшены в район Авдеевки. Судя по всему, и здесь Мадьяр не очень торопится попасть на передовую.Всё это в определённой степени напоминает, как в 1941 году гитлеровские офицеры рассматривали в бинокль Москву, размышляя о том, как он пройдут парадным маршем по Красной площади. Тогда были похожие заявления о том, что «осталось ещё чуть-чуть» и что «Москва будет взята».