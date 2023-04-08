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Трансляция украинского военнослужащего с позывным Мадьяр кадров Донецка с дрона напоминает то, как гитлеровцы рассматривали в бинокли Москву в 1941-м

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Трансляция украинского военнослужащего с позывным Мадьяр кадров Донецка с дрона напоминает то, как гитлеровцы рассматривали в бинокли Москву в 1941-м

Украинский военный с позывным Мадьяр опубликовал в интернете видеосюжет с кадрами Донецка, снятыми с квадрокоптера. На видео действительно запечатлены улицы столицы ДНР, наиболее крупно и подробно снята «Донбасс Арена», есть и другие узнаваемые места города.


Видео сопровождается угрожающими комментариями о скором «возвращении» Донецка под контроль Киева. Пропагандистский ролик вроде как рассчитан на российскую аудиторию, но Мадьяр почему-то говорит на украинском языке. Отсюда понятно, что цель этой публикации как раз в том, чтобы подбодрить своих сограждан, ну и бойцов ВСУ заодно, которым реальными успехами на Донецком фронте похвастаться возможности нет.

Так мы наблюдаем за Донецком ежедневно. Советую чаще поднимать головы вверх

— грозится Мадьяр на фоне ударов ВСУ по гражданским объектам.

Боевик «обещает», что скоро «украинская команда проведёт матч на стадионе под украинский гимн» и что сам Донецк «будет возвращён Украине».

Данный персонаж известен интернет-аудитории тем, что еще в начале марта выложил в сеть видеообращение, в котором сообщил о выводе своего подразделения «Птицы Мадьяра» из Бахмута (Артемовска), якобы по приказу командования. По некоторым данным, боевики были переброшены в район Авдеевки. Судя по всему, и здесь Мадьяр не очень торопится попасть на передовую.


Всё это в определённой степени напоминает, как в 1941 году гитлеровские офицеры рассматривали в бинокль Москву, размышляя о том, как он пройдут парадным маршем по Красной площади. Тогда были похожие заявления о том, что «осталось ещё чуть-чуть» и что «Москва будет взята».
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12 комментариев
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  1. Дед Пихто
    Дед Пихто Сегодня, 11:10
    -2
    Мочить нациков и призвать тех кто родился в СССР !
    Мы блин с ними разберемся жестко по Судоплатову ..Вот черти издеваются
    1. ААК
      ААК Сегодня, 11:19
      +2
      К сожалению, темпы с которыми "разбираются" с бандерами, не так высоки, как хотелось-бы, также, к сожалению" не мы смотрим на пейзажи Киева, Харькова, Днепропетровска или Львова с коптера, а бандеры смотрят на пейзажи Донецка и Крыма...
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:12
    -2
    Вычислить местонахождение оператора квадрокоптера трудно что ли?
    И насыпать туда мин от души.
  3. carpenter
    carpenter Сегодня, 11:18
    +1
    Пропагандистский ролик вроде как рассчитан на российскую аудиторию, но Мадьяр почему-то говорит на украинском языке.

    Ясно что это не для российской аудитории, а для местного украинского пипла - "Смотрите, мы всё можем, мы наступаем, перемога, вступайте в нацбаты ВСУ, не уклоняйтесь от могилизации !"
  4. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:20
    -3
    Так мы наблюдаем за Донецком ежедневно. Советую чаще поднимать головы вверх

    Эх, Мадьяр, Мадьяр...
    Гражданским на востоке Украины не вверх смлотоеть нужно, а под ноги. Что бы на лепесток не наступить или не наехать.
    Вы, Мадьяр, хоть и враг, но вроде такой, с принципами, может даже гражданских станете спасать.
    Потому желаю Мадьяру остаться в живых, не стать инвалидом, и понять, что враг то не русские а те, кто и денег дадут, и пушки с танками пришлют, и заплатят. За то, что убивают друг друга те, кто понимают речь родную.
    Северная и Южная Кореи. Так и мы. (((
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:21
    -1
    Цитата: carpenter
    мы наступаем, перемога, вступайте в нацбаты ВСУ, не уклоняйтесь от могилизации !"

    Неее..дурней нема...те кто мог уже смылся в ЕС или откупился.
    Кто не смог пойдет в расход на передок.
  6. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:27
    0
    как я уже не раз говорил такие видео преследует несколько целей а не оду конкретную..
    воздействовать на свою аудиторию
    воздействовать на Донбасс в целом
    показывать западу и своим покровителям что не зря финансируются.
    щас идет именно информационная наступление, задача которой именно морально подавить. я читал исследования в области психологии , там очень четко рассказываются об этапах психологических операциях.. и как по мне мы щас именно это и наблюдаем..
    1. сергей_вакк
      сергей_вакк Сегодня, 11:43
      +3
      Ничего они не преследуют,они живут в одном информ поле и уверены что побеждают а мы в другом.Зачем его ролики постит русвесна постоянно,вот это вопрос
  7. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:36
    +1
    грозится Мадьяр на фоне ударов ВСУ по гражданским объектам.
    Сколько уже таких грозивших ранее гниют в земле. Придет очередь и этого.
  8. Havoc
    Havoc Сегодня, 11:38
    0
    А у меня вопрос к специалистам, почему для патрулирования определённой зоны, того же воздушного пространства над Донецком, нельзя использовать например спортивные самолёты , такие как например ЯК-52, с пулемётным контейнером на подвеске, лётный час не дорогой, наводить можно как с земли так и визуально.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 11:46
      -1
      А у меня вопрос к специалистам, почему для патрулирования определённой зоны, того же воздушного пространства над Донецком, нельзя использовать например спортивные самолёты , такие как например ЯК-52, с пулемётным контейнером на подвеске, лётный час не дорогой, наводить можно как с земли так и визуально.

      А никому не надо, зарплата идет, и причем неплохая. Поэтому эта странная военная операция такое впечатление будет вечна. Но если квадрики свободно летают над Донецком и высматривают цели, то можем профукать не только Херсон, но и Донецк. Полная безответственность за небо над Донецком...
  9. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:59
    0
    Цитата: Konnick
    Но если квадрики свободно летают над Донецком и высматривают цели, то можем профукать не только Херсон, но и Донецк. Полная безответственность за небо над Донецком...

    Самолетов ДРЛО нет рядом...укросамолетики и БПЛА на низкой высоте просачиваются там где у нас дырке в системе ПВО...обнаружить очень проблемно...да и американцы со спутников помогают укродиверсантам прорываться .
    Противоядия серьезного пока нет.