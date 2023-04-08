Украинские военные признали, что в прошлом году несколько сотен спецназовцев ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС

Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожской области не раз оказывалась в центре внимания журналистов и мирового сообщества.Российская сторона предупреждала, что ВСУ ведут постоянные обстрелы территории станции и предпринимают другие провокации. Однако на Западе доводы Москвы слушать никто не хотел.В октябре прошлого года российское Минобороны сообщало, что украинские элитные подразделения совершили попытку взять под контроль Запорожскую АЭС. В операции участвовало более 600 военных. Однако она провалилась, а в Киеве всё стали отрицать. Естественно, всё было бы иначе, если бы попытка захвата увенчалась успехом.Теперь же, как пишет газета The Times, сами украинские военные признались, что такая попытка была и рассказали о подробностях операции.По словам собеседника издания, по плану украинские бойцы из полка «Кракен» (террористическая группировка, запрещённая в России) и так называемого Иностранного легиона на 30 лодках должны были высадиться на левом берегу Днепра и начать штурм. Для атаки использовались крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. Ожидалось, что российская сторона не будет использовать военную технику из-за близости АЭС и бой будет пехотным. Однако всё пошло не так, отмечают украинские военные. По их словам, российская оборона оказалась «густой» и, кроме того, они ещё не успели высадиться, когда по ним начала бить российская техника, включая БМП и артиллерию.Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года.