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Украинские военные признали, что в прошлом году несколько сотен спецназовцев ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС

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Украинские военные признали, что в прошлом году несколько сотен спецназовцев ВСУ пытались захватить Запорожскую АЭС

Ситуация вокруг крупнейшей в Европе атомной электростанции в Запорожской области не раз оказывалась в центре внимания журналистов и мирового сообщества.


Российская сторона предупреждала, что ВСУ ведут постоянные обстрелы территории станции и предпринимают другие провокации. Однако на Западе доводы Москвы слушать никто не хотел.

В октябре прошлого года российское Минобороны сообщало, что украинские элитные подразделения совершили попытку взять под контроль Запорожскую АЭС. В операции участвовало более 600 военных. Однако она провалилась, а в Киеве всё стали отрицать. Естественно, всё было бы иначе, если бы попытка захвата увенчалась успехом.

Теперь же, как пишет газета The Times, сами украинские военные признались, что такая попытка была и рассказали о подробностях операции.

По словам собеседника издания, по плану украинские бойцы из полка «Кракен» (террористическая группировка, запрещённая в России) и так называемого Иностранного легиона на 30 лодках должны были высадиться на левом берегу Днепра и начать штурм. Для атаки использовались крупнокалиберные пулемёты и гранатомёты. Ожидалось, что российская сторона не будет использовать военную технику из-за близости АЭС и бой будет пехотным. Однако всё пошло не так, отмечают украинские военные. По их словам, российская оборона оказалась «густой» и, кроме того, они ещё не успели высадиться, когда по ним начала бить российская техника, включая БМП и артиллерию.

Напомним, что Запорожская АЭС находится под контролем России с марта 2022 года.
Использованы фотографии:
Википедия/Ralf1969
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9 комментариев
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  1. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:50
    +1
    Какие откровения пошли!
    Осталось ещё признаться, что в Бахмуте - тоже они против нас воюют... очень неожиданно
  2. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:50
    +1
    Но одна группа смогла высадится, это наша недоработка.Работа над ошибками надеюсь проведена.
  3. Bingo
    Bingo Сегодня, 10:50
    +1
    Лет через 50 и концлагерь в Мариуполе признают
  4. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:53
    +3
    Цитата: tralflot1832
    Но одна группа смогла высадится, это наша недоработка
    И где эта группа не подскажите? Так в чем недоработка если противник уничтожен?
    1. Болторез
      Болторез Сегодня, 10:57
      +2
      где эта группа?
      У бандеры в схроне. Помнится, тут писали ценители укропов, что вертолеты там пилон моста обстреливали, а десанта никакого и не было. А вот был да сплыл, оказывается.
    2. Леха с Андроида.
      Леха с Андроида. Сегодня, 11:01
      +2
      Цитата: rotmistr60
      И где эта группа не подскажите? Так в чем недоработка если противник уничтожен?

      В кустах покрошили ее...есть видео красиво упакованных бронниками и оружием укропокойников.
      Хороший укродиверсант...мертвый укродиверсант.
  5. Roust
    Roust Сегодня, 10:58
    +2
    Жечь! Жечь! Жечь эту нечисть нацистскую, дабы Земля исконно Русская чище стала.
  6. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 11:03
    +3
    Эти попытки диверсий на территории РФ будут продолжаться бесконечно, вечно, пока на исконно русских землях существует преступное, сепаратистское, террористическое, нацистское государство Украина и пока Вооружённые Силы РФ не освободят всю Новороссию и Малороссию до Днестра, до Житомира и Винницы включительно.
    Остановка РФ на текущей ЛБС не изменит положение войны, возникшее в 2014 году.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 11:07
    +1
    На 30 лодках? Это скрытное перемещение? Скрытнее, наверное, только 600 дельтапланов. Весна. ВСУчи прилетели...
    ВСУ могли бы уже давно начать строительство туннеля под Днепром.
    Если море то смогли выкопать...