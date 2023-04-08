Для некоторых идея прекращения огня может показаться заманчивой - и я это понимаю

Остановка конфликта на Украине не входит в планы Белого Дома. Ему нужно, чтобы Россия потерпела в нем поражение.Такой вывод можно сделать из интервью государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена немецкой медиагруппе Funke.В беседе с журналистами госсекретарь США высказался против прекращения огня на Украине. Он осознает всю заманчивость данной идеи, но не считает, что ее следует сейчас реализовывать.- отмечает Блинкен.По мнению высокопоставленного американского чиновника, мирное соглашение между Москвой и Киевом фактически легитимизирует в глазах мировой общественности переход под юрисдикцию России ее новых территорий. Блинкен считает, что достигнутый таким путем мир не будет справедливым и прочным. Он объясняет это тем, что российские военные якобы будут использовать режим прекращения огня для передышки и перегруппировки, чтобы затем со свежими силами возобновить военные действия.Поэтому, делает вывод Блинкен, переговоры должны начаться только в тот момент, когда российская сторона будет готова вести «конструктивный» диалог. Вероятно, он рассчитывает на военные успехи ВСУ.Говоря о мирных переговорах, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что они возможны, только если Запад будет готов учитывать интересы РФ. Он также призвал западные страны уважать выбор жителей новых российских территорий.