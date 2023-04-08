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Госсекретарь США высказался против прекращения огня на Украине

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Госсекретарь США высказался против прекращения огня на Украине

Остановка конфликта на Украине не входит в планы Белого Дома. Ему нужно, чтобы Россия потерпела в нем поражение.


Такой вывод можно сделать из интервью государственного секретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена немецкой медиагруппе Funke.

В беседе с журналистами госсекретарь США высказался против прекращения огня на Украине. Он осознает всю заманчивость данной идеи, но не считает, что ее следует сейчас реализовывать.

Для некоторых идея прекращения огня может показаться заманчивой - и я это понимаю

- отмечает Блинкен.

По мнению высокопоставленного американского чиновника, мирное соглашение между Москвой и Киевом фактически легитимизирует в глазах мировой общественности переход под юрисдикцию России ее новых территорий. Блинкен считает, что достигнутый таким путем мир не будет справедливым и прочным. Он объясняет это тем, что российские военные якобы будут использовать режим прекращения огня для передышки и перегруппировки, чтобы затем со свежими силами возобновить военные действия.

Поэтому, делает вывод Блинкен, переговоры должны начаться только в тот момент, когда российская сторона будет готова вести «конструктивный» диалог. Вероятно, он рассчитывает на военные успехи ВСУ.


Говоря о мирных переговорах, глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что они возможны, только если Запад будет готов учитывать интересы РФ. Он также призвал западные страны уважать выбор жителей новых российских территорий.
Использованы фотографии:
соцсеть/Энтони Блинкен
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12 комментариев
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  1. Егор Адашев
    Егор Адашев Сегодня, 10:46
    -2
    Ещё чуть-чуть и американцы походу истерить начнут, по крайней мере от обязательных для дипломатов мантр про мир во всем мире они уже отказались...
  2. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 10:46
    -1
    ВО переливает из пустого в порожнее. Всем и так очевидно, что до развязки вопросов 1) наступления Украины и 2) действий России по итогам этого наступления никакие мирные решения невозможны. Только полный тупик военных действий может дать какое то изменение позиций.
  3. ААК
    ААК Сегодня, 10:47
    +1
    Всё как обычно, с одной стороны - чёткая позиция на нанесение поражения армии противника и развал его государства (плюс - желание видеть нашего Гаранта в позе Хуссейна или Каддафи, на крайний случай - Милошевича), ну а с другой - очередное леопольдовское блеяние про типа необходимость уважения мнения...
    1. kit88
      kit88 Сегодня, 11:25
      -1
      Сергей Лавров ранее заявлял, что они возможны, только если Запад будет готов учитывать интересы РФ.

      А какие интересы у Сергея Викторовича?
      Это признание границ по линии разграничения на текущий момент, или таки денацификация и демилитаризация всей (как понимает народ России) Украины?
      Нет понимания вопроса.
  4. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 10:47
    -1
    Он прекрасно понимает что Россия будет приветствовать прекращения огня, с стороны ВСУ и не более.До него точно доведено с нашей стороны условия прекращения огня,о нашем прекращении огня он может забыть.Будет упираться до последнего.
  5. sdivt
    sdivt Сегодня, 10:47
    +2
    Неожиданно, да
    Никогда бы не подумал, что американцы, такие славные и мирные ребята - и вдруг против прекращения огня...
    Статья буквально перевернула всё мое представление о них(
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:12
      -1
      Цитата: sdivt
      Никогда бы не подумал, что американцы, такие славные и мирные ребята - и вдруг против прекращения огня...

      Если Блинкин выскажется за прекращения огня на Украине, то ВПК США, сделает всё, что бы это заявление Блинкина было последним, и этот день будет его последним днём в Госдепе США.
  6. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 10:50
    0
    Остановка конфликта на Украине не входит в планы Белого Дома. Ему нужно, чтобы Россия потерпела в нем поражение.
    Информация, которая была повторена не раз и с разных трибун: от Госдепа Сша до Генсека НАТО. И цель конфликта ясно просматривается - затянув его постараться измотать и ослабить Россию после чего предъявить свои условия. Падальщики спешат, раньше времени нацелившись на "труп медведя", который умирать не собирается.
  7. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 10:58
    0
    Госсекретарь США высказался против прекращения огня на Украине

    Чем их больше там будут убиты, тем лучше для...
    А кроме Локхид Мартин и Нортроп Грумман и не вспомнить. (((
  8. КотУченый
    КотУченый Сегодня, 10:58
    0
    Ну так они серьезно вложились в анонсированное украинское наступление, какой смысл им сейчас рассуждать о перемирии? Чтобы собственных украинских сипаев демотивировать?
  9. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 10:59
    -1
    мирное соглашение между Москвой и Киевом фактически легитимизирует в глазах мировой общественности переход под юрисдикцию России ее новых территорий. Блинкен считает, что достигнутый таким путем мир не будет справедливым и прочным. Он объясняет это тем, что российские военные якобы будут использовать режим прекращения огня для передышки и перегруппировки, чтобы затем со свежими силами возобновить военные действия.

    Без полного разгрома ВСУ, полной и безоговорочной капитуляции Украины, уничтожения нацистского режима в Киеве, освобождения Одессы ситуация войны между Украиной и Россией, возникшая в 2014 году, не изменится.

    Возможна лишь временная передышка, временный договорняк вроде Минских соглашений, а потом - снова война и так будет до тех пор, пока русские танки снова не пройдут по Крещатике и по Французскому бульвару.

    Украина не отработала те миллиарды $, которые в неё вложили США и потому война будет идти до последнего укропа, до полной и безоговорочной капитуляции одной из сторон.

    Нужно учесть также тупость и упертость укропов (в этом они похожи как две капли воды на поляков) - они будут дохнуть тысячами, миллионами за нацизм и Бандеру, пока Украина не станет пустыней.

    Так что нужно отбить наступление ВСУ и идти вперёд, в наступление на Запорожье, Екатеринослав, Харьков, Киев и Одессу - иначе эта война миром не завершится никогда.
  10. Roust
    Roust Сегодня, 11:04
    -1
    Эй, последний украинец, и где ты....? Тебя дядьку твой полосатый на приём к бандере зовёт. Прощевайся с жинкою да с сестрицою и дочуркой , они ещё чёрным мигрантам в гейропе сгодятся.