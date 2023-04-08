Командование НОАК: Вооружённые силы КНР намерены провести учения вблизи Тайваня с участием авианосной группы

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подтвердило информацию о том, что ВС КНР намерены провести учения под названием «Объединённый острый меч» вблизи Тайваня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.
Вот, что говорится в сообщении НОАК, опубликованном в социальности сети WeChat:
В период с 8 по 10 апреля по пекинскому времени НОАК проведёт учения в Тайваньском проливе, в том числе в акваториях к северу, востоку и югу от Тайваня
Учения будут проводиться с участием авианосной группы.
Проведение военных манёвров вооружёнными силами республики является превентивной мерой для тайваньских сепаратистов, а также иных внешних сил, активно поддерживающих их, заявил представитель китайской армии.
В медиапространство просочилась информация о том, что авианосец «Шаньдун» ВМС Китая направляется в сторону Тайваня.
Вот что ещё следует из заявления:
Учения эти направлены на то, чтобы дать жёсткий отпор всем провокациям, которые устраивают представители сепаратистских движений, при поддержке своих внешних сил, решительно выступающих за так называемую независимость острова. В этой связи, мы оставляем за собой право принять все необходимые меры для обеспечения суверенитета и территориальной целостности нашей страны
Напомним, что поводом для манёвров послужил недавно состоявшийся визит главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, где она провела встречу со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. На ней стороны обсуждали дальнейшее оказание Вашингтоном военной поддержки Тайбэю, что не могло не вызвать обеспокоенности со стороны Пекина, в связи с чем МИД КНР уже выразил протест.