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Командование НОАК: Вооружённые силы КНР намерены провести учения вблизи Тайваня с участием авианосной группы

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Командование НОАК: Вооружённые силы КНР намерены провести учения вблизи Тайваня с участием авианосной группы

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подтвердило информацию о том, что ВС КНР намерены провести учения под названием «Объединённый острый меч» вблизи Тайваня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.


Вот, что говорится в сообщении НОАК, опубликованном в социальности сети WeChat:

В период с 8 по 10 апреля по пекинскому времени НОАК проведёт учения в Тайваньском проливе, в том числе в акваториях к северу, востоку и югу от Тайваня

Учения будут проводиться с участием авианосной группы.

Проведение военных манёвров вооружёнными силами республики является превентивной мерой для тайваньских сепаратистов, а также иных внешних сил, активно поддерживающих их, заявил представитель китайской армии.

В медиапространство просочилась информация о том, что авианосец «Шаньдун» ВМС Китая направляется в сторону Тайваня.

Вот что ещё следует из заявления:

Учения эти направлены на то, чтобы дать жёсткий отпор всем провокациям, которые устраивают представители сепаратистских движений, при поддержке своих внешних сил, решительно выступающих за так называемую независимость острова. В этой связи, мы оставляем за собой право принять все необходимые меры для обеспечения суверенитета и территориальной целостности нашей страны

Напомним, что поводом для манёвров послужил недавно состоявшийся визит главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, где она провела встречу со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. На ней стороны обсуждали дальнейшее оказание Вашингтоном военной поддержки Тайбэю, что не могло не вызвать обеспокоенности со стороны Пекина, в связи с чем МИД КНР уже выразил протест.
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18 комментариев
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  1. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:18
    -4
    Сигнал Тайваню подадут.
    А нас же хитрованы китайские будут призывать к миру на Украине.
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 11:25
      +1
      Цитата: Леха с Андроида.
      Сигнал Тайваню подадут.

      Ну это тоже призыв к миру по китайски.
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:51
        0
        Сигнал Тайваню подадут

        три зелёных свистка
    2. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:32
      0
      Цитата: Леха с Андроида.
      Сигнал Тайваню подадут.
      А нас же хитрованы китайские будут призывать к миру на Украине.

      Киев падет и следующий Тайвань ..Такой договор был негласный с Китаем !
      Наши помогут ..Главное доллар завалить и англосаксов загнать под нары чертей !!!!!
      И потом УЖЕ negative wink
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 11:45
        0
        Главное доллар завалить

        в долларе как на кончике иглы - жизнь Кащеева, секрет процветания этого зловещего царства
        1. Nexcom
          Nexcom Сегодня, 11:49
          +1
          Я же писал ранее что в ответ на визит китайцы опять скорее всего замутят учения. Ну и вот - пожалуйста. К чему только эти учения приведут? Атаковать Тайвань китайцы явно не будут. Опять пошумят-побряцают оружием и всё.
  2. михаилл
    михаилл Сегодня, 11:25
    +1
    Ох и любят красивые названия придумывать.
    Если про учения, то "Запад-81". Вот где не нужно ничего придумывать.
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:30
    0
    Где КНР призывает невыгодному для нас миру на Украине?А если внимательно их план прочитать по пунктам- в хронологии и не один пункт не выкидывать.США и Запад внимательно прочитали и сказали что китайский план не приемлем.Только у нас в России видят в этом плане для нас засаду.А останавливать или хотябы менять курс торговых судов в планах учений ,такие цели стоят.
  4. incoggnoto
    incoggnoto Сегодня, 11:32
    0
    не исключаю что Китай ждет момента когда все внимание будет на так называемое наступление, и попытается решить вопрос с Тайванем.. реально идеальное для Китая время. Штаты щас почти все свои ресурсы тратят на украину. и сомнительно что смогут быстро оказать помощь, если операция будет мгновенная то шанс на успех есть
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:48
      0
      если операция будет мгновенная то шанс на успех есть

      главное - захватить плацдарм
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:37
    -1
    Цитата: Дед Пихто
    Киев падет и следующий Тайвань ..Такой договор был негласный с Китаем !

    smile А в каком году падет Киев ...и Тайвань вслед за ним?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 11:50
      +1
      А в каком году падет Киев ...и Тайвань

      всё решится в пятницу
  6. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:41
    0
    Цитата: tralflot1832
    Только у нас в России видят в этом плане для нас засаду.

    Доверяй но проверяй. smile
    В политике нет дружбы стран есть только интересы.
    Сейчас Китай заинтересован в крепком тыле и энергоресурсах России...тоже самое с Турцией...туркам нужны наши туристы ,нефть,газ...помощь в строительстве атомной станции.
    А так дружба дружбой а табачок врознь.
    1. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 11:58
      0
      С турками у нас проблема, у Эрдогана выборы.Будем смотреть.
  7. 1erWahrheitsMinister_1984
    1erWahrheitsMinister_1984 Сегодня, 11:51
    -1
    Das Meerenge, Formosastraße. wird sich vor lauter chinesischer,
    "roter Linien" demnächst wohl bald rot färben und ab dann "rotes"
    Meer genannt werden...!?
    Oder gibt es doch noch ein Wunder und die Chinesen lassen ihren
    (teuren !!) Worten doch noch endlich TATEN folgen um den USA das
    Blut in den Adern gefrieren zu lassen...?!?

    Diese sehr teuren Manöver sind in Wahrheit wirkungslos und
    erhöhen nur die Gefahr nicht mehr ernst genommen zu werden!
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:53
      -1
      Цитата: 1erWahrheitsMinister_1984
      Das Meerenge, Formosastraße. wird sich vor lauter chinesischer,
      "roter Linien" demnächst wohl bald rot färben und ab dann "rotes"
      Meer genannt werden...!?
      Oder gibt es doch noch ein Wunder und die Chinesen lassen ihren
      (teuren !!) Worten doch noch endlich TATEN folgen um den USA das
      Blut in den Adern gefrieren zu lassen...?!?

      Diese sehr teuren Manöver sind in Wahrheit wirkungslos und
      erhöhen nur die Gefahr nicht mehr ernst genommen zu werden!

      Хенде хок ! Шнеля Прибалт ?
      Мы с вами еще разберемся ЗА ВСЕ !
      1. tralflot1832
        tralflot1832 Сегодня, 12:00
        0
        А перевести ,через яндекс переводчик не вариант ?Может человек дело говорит? hi drinks
  8. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 11:59
    0
    является превентивной мерой для тайваньских сепаратистов, а также иных внешних сил, активно поддерживающих их
    То китайцы уже вроде начали рубить глаголом по американцам, то вдруг опять на дипломатический язык перешли. Вот и пойми эту восточную дипломатию.