Командование НОАК: Вооружённые силы КНР намерены провести учения вблизи Тайваня с участием авианосной группы

В период с 8 по 10 апреля по пекинскому времени НОАК проведёт учения в Тайваньском проливе, в том числе в акваториях к северу, востоку и югу от Тайваня

Учения эти направлены на то, чтобы дать жёсткий отпор всем провокациям, которые устраивают представители сепаратистских движений, при поддержке своих внешних сил, решительно выступающих за так называемую независимость острова. В этой связи, мы оставляем за собой право принять все необходимые меры для обеспечения суверенитета и территориальной целостности нашей страны

Командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК) подтвердило информацию о том, что ВС КНР намерены провести учения под названием «Объединённый острый меч» вблизи Тайваня. Об этом заявил сегодня официальный представитель Восточной зоны боевого командования НОАК Ши И.Вот, что говорится в сообщении НОАК, опубликованном в социальности сети WeChat:Учения будут проводиться с участием авианосной группы.Проведение военных манёвров вооружёнными силами республики является превентивной мерой для тайваньских сепаратистов, а также иных внешних сил, активно поддерживающих их, заявил представитель китайской армии.В медиапространство просочилась информация о том, что авианосец «Шаньдун» ВМС Китая направляется в сторону Тайваня.Вот что ещё следует из заявления:Напомним, что поводом для манёвров послужил недавно состоявшийся визит главы тайваньской администрации Цай Инвэнь в США, где она провела встречу со спикером Палаты представителей США Кевином Маккарти. На ней стороны обсуждали дальнейшее оказание Вашингтоном военной поддержки Тайбэю, что не могло не вызвать обеспокоенности со стороны Пекина, в связи с чем МИД КНР уже выразил протест.