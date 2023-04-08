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Власти Египта заявили о предварительных договорённостях по деэскалации новой фазы арабо-израильского конфликта

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Власти Египта заявили о предварительных договорённостях по деэскалации новой фазы арабо-израильского конфликта

Власти Египта решили выступить посредниками в урегулировании очередного этапа арабо-израильского конфликта. Напомним, что на фоне радикальных акций израильской полиции в мечети «Аль-Акса» по территории Израиля со стороны сектора Газа и Ливана были выпущены десятки ракет, причём не все оказались перехваченными. В ответ на это Израиль нанёс авиаудары по району ливанского города Тир, а также по территории сектора Газа.

К настоящему моменту известно о том, что Египту удалось достичь договорённости о деэскалации между палестинскими группировками и Израилем.

Эти сообщения поступили после информации о террористическом акте в Тель-Авиве. В результате нападения один турист погиб, ещё семеро получили ранения. Также стрельба была открыта в районе еврейских поселений на правом берегу реки Иордан. Там две гражданки Израиля погибли, одна получила ранение.

Египетская сторона заявила о том, что предварительных договорённостей о деэскалации добиться уже удалось. При этом правительство Израиля отмечает, что антитеррористические операции на территории страны продолжатся, и «если акции террористов проявят себя снова, то последуют и военные меры в отношении баз террористов на сопредельных территориях».
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 11:02
    +1
    Египет начал играть свою двойную роль. Подземные тоннели идут с сектора Газа в Египет .На пару месяцев тоннели закрываются.Миру мир ,до следующего раза.
    1. Дед Пихто
      Дед Пихто Сегодня, 11:15
      +1
      Цитата: tralflot1832
      Египет начал играть свою двойную роль. Подземные тоннели идут с сектора Газа в Египет .На пару месяцев тоннели закрываются.Миру мир ,до следующего раза.

      Таки да )))) Египед и прочии .трусы и т.д.
      Вот Соглашение Иран-Саудовская аравия -Китай ..Это мощная система ! Израиль трясет..Алкин со Слепоковым мечутся ))) Куда бежать ? Россия улыбается..
      Ургант опечален ..мобилизуют его и К ..Рыть окопы и орать на всю пустыню ))))
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:07
    -1
    «если акции террористов проявят себя снова, то последуют и военные меры в отношении баз террористов на сопредельных территориях».

    Как видим евреи не церемонятся с организаторами террора у себя.
    Почему же наше руководство не может нанести удар по месту нахождения укротеррориста Буданова и его кодлы?
    Что мешает?
  3. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 11:23
    +1
    Цитата: Дед Пихто
    Ургант опечален ..мобилизуют его и К ..Рыть окопы и орать на всю пустыню ))))

    belay what Чего он там потерял?
    1. Jager
      Jager Сегодня, 11:27
      +1
      А куда ещё?) В США такие не нужны, там своих клоунов хватает.
      1. begemot20091
        begemot20091 Сегодня, 11:44
        +1
        Какие из них клоуны? Геи они, или ....., как говорят у нас в простонародии