Власти Египта заявили о предварительных договорённостях по деэскалации новой фазы арабо-израильского конфликта

Власти Египта решили выступить посредниками в урегулировании очередного этапа арабо-израильского конфликта. Напомним, что на фоне радикальных акций израильской полиции в мечети «Аль-Акса» по территории Израиля со стороны сектора Газа и Ливана были выпущены десятки ракет, причём не все оказались перехваченными. В ответ на это Израиль нанёс авиаудары по району ливанского города Тир, а также по территории сектора Газа.К настоящему моменту известно о том, что Египту удалось достичь договорённости о деэскалации между палестинскими группировками и Израилем.Эти сообщения поступили после информации о террористическом акте в Тель-Авиве. В результате нападения один турист погиб, ещё семеро получили ранения. Также стрельба была открыта в районе еврейских поселений на правом берегу реки Иордан. Там две гражданки Израиля погибли, одна получила ранение.Египетская сторона заявила о том, что предварительных договорённостей о деэскалации добиться уже удалось. При этом правительство Израиля отмечает, что антитеррористические операции на территории страны продолжатся, и «если акции террористов проявят себя снова, то последуют и военные меры в отношении баз террористов на сопредельных территориях».