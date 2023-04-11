«Снарядный голод» – так есть он или нет

«Снарядный голод» сегодня

«Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб вынуждены вводить даже определенные лимиты. Вместе с тем производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается... за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более чем в три раза» [7].

«Снарядный голод» вчера