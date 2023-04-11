«Снарядный голод» – так есть он или нет

«Снарядный голод» сегодня
Во времена Первой мировой войны в Великобритании назрел политический кризис после года ведения ожесточенной войны. И одним из его факторов был «снарядный кризис», который выразился в сокращении артиллерийских снарядов в рядах действующей британской армии. Общественность восприняла это явление как неудовлетворительную работу военной промышленности страны, что стало одним из факторов недоверия населения к собственному правительству.
Однако нас интересуют не дела минувших дней, а сегодняшние главные события и факторы, способные повлиять на действия нашей армии уже в ближайшее время.
Первым (возможно, других мы не нашли), кто обозначил проблему «снарядного голода», был Андрей Морозов (Мурз). Еще 9 июля 2022 года, анализируя военную обстановку, он пришел к неутешительному тезису о том, что дальнобойная артиллерия противника позволила «достать» до крупных российских складов со снарядами и выбить их один за другим, спровоцировав тем самым у подразделений нехватку боеприпасов [1].
Причем автор неустанно писал об этой проблеме все месяцы вплоть до декабря того же года, где в посте «В погоне за позитивчиком» заявил уже прямо, что не хватает боеприпасов для артиллерии, стволы орудий изношены, а за неимением необходимых боеприпасов в качестве «орудий» используют танки [2].
Но настойчивые призывы о помощи тогда не возымели успеха, пока на проблему не указали на другом участке. В информационном поле случайно появился видеоролик, где бойцы ЧВК «Вагнер» в нелицеприятной форме пожаловались на отсутствие боеприпасов и требовали исправить ситуацию [3]. Через некоторое время к этой проблеме присоединился Е. Пригожин [4].
Кстати, с этого момента в интернете появились полчища призывающих «дать снарядов Вагнеру» (почему этого не произошло после слов Мурза, скорее риторический вопрос для российского читателя). Эпопея со «снарядным голодом» окончилась лишь 23 февраля 2023 года, когда Е. Пригожин заявил о начале отгрузки боеприпасов и поблагодарил всех, кто помог сдвинуть бюрократическую машину [5].
Или проблема не закончилась? Ведь уже в марте Е. Пригожин снова поднял тему «снарядного голода», правда, перетянул одеяло на свое подразделение, заявив, что «голодный паек» имеется у всех подразделений и у «Вагнера» тоже, но вот им нужно быстрее поставить, потому что они «гибнут больше...» [6]. А в двадцатых числах марта президент В. Путин заявил:
«Я сейчас не хочу давать оценку рациональности принятия решений на разных уровнях военного управления, но сейчас, как известно, Министерство обороны и Генштаб вынуждены вводить даже определенные лимиты. Вместе с тем производство российское, военно-промышленный комплекс России очень быстрыми темпами, такими, которых многие и не ждали, развивается... за тот же период времени российская промышленность сама произведет в три раза больше боеприпасов, о которых мы говорим. Даже более чем в три раза» [7].
Тем самым Верховный главнокомандующий косвенно подтверждает наличие неких «лимитов», которые касаются количества использования артиллерийских снарядов в действующей армии на линии боевого столкновения.
Чтобы понять глубину проблемы, необходимо обратиться к данным об имеющемся количестве боеприпасов в стране. Информация об их количестве в России, конечно, относится к категории «совершенно секретно», поэтому точными сведениями мы не сможем оперировать. Но за основу начальных показателей можно взять слова военного эксперта В. Мураховского, который утверждает, что РФ в наследство от СССР получила около 15 млн т ракет и боеприпасов. К 2013 году их количество составляло уже 3,7 млн т, из них 1,1 млн т не пригоден к использованию. В 2020 году было отремонтировано 300 тыс. и дополнительно собрано 20 тыс. снарядов для РСЗО [8].
Куда же делось такое большое количество боеприпасов, так нужных сегодня? Ответ прост: чеченские кампании, Приднестровье, Донбасс, Сирия, а также продажи в страны СНГ или бывшим членам ОВД [9].
Но остается неизвестным количество боеприпасов с 2013 по 2021 год, и получить эту информацию нам не удалось. Поэтому будем исходить из того, что 2,6 млн т к 2022 году у РФ были. Стоит учитывать, что эту цифру необходимо делить на все военные округа, а не относить ее только к мощностям СВО, так как нельзя оголять границы.
Ко всему прочему для понимания необходимо знать, сколько «настреливают» в месяц войска в действующей армии.
С начала кампании ВС РФ отстреливали до 70 тыс. снарядов за один день в первые три месяца СВО. Затем с мая по август количество снизилось и доходило до 50 тыс. за один день. С сентября по февраль количество неуклонно снижалось и не превышало 20 тыс. за день [10]. Если сложить все данные, то полученная цифра по уже использованным боеприпасам не превышает 17,5 млн шт. (на конец февраля). Если считать, что 3,5 млн снарядов весят примерно 178 тыс. т [11], то общий вес 17,5 млн шт. снарядов не превышает 872 тыс. т, а значит немного превышает вес в 1/3 от 2,6 млн т имеющихся пригодных снарядов.
«Снарядный голод» вчера
Для того чтобы понять, как быстро ВПК России сможет возместить эти потери, необходимо знать, сколько всего за год производится боеприпасов. И снова точной информации нет из-за секретности, поэтому придется оперировать лишь косвенными данными. Имеющиеся сведения указывают на производство 1,2 млн единиц боеприпасов в год, из них артиллерийских снарядов (122 мм и 152 мм) – не более 240 тыс. единиц [12]. Причем это цифра с учетом работы предприятий в несколько смен, то есть на полную мощность.
Таким образом, выпуск боеприпасов предприятиями совсем не покрывает истраченного количества боеприпасов всего за один год кампании.
Однако в России есть крупные ВПК, оставшиеся в наследство от СССР, и их производственные мощности могут быть увеличены. Стоит отметить, что в нулевые годы в военной промышленности обновляли фонды: «Казанский пороховой завод покупал оборудование в Германии, Австрии и Швейцарии, то же делали ФНПЦ «Алтай», «Мотовилихинские заводы» и другие производители артиллерии и производители порохов и твердых ракетных топлив» [13], но санкции с 2014 года влияют в том числе и на обслуживание иностранных станков.
К тому же, в связи со сменой экономической системы с плановой на рыночную, Россия с 90-х годов и по сей день теряет многие заводы из-за непропорционального спроса на продукцию и на издержках при производстве. Поэтому крупные и мощные производственные комплексы проседали, накапливали долги, и теперь начался процесс их банкротства.
Совсем недавно закрылся «Сибсельмаш», который в годы Великой Отечественной войны произвел всего 125 млн различных боеприпасов, из них 48 млн снарядов (76-мм, 122-мм, 125-мм) [14]. В наши дни совершенно другие рекорды. Только за 2022 год стартовал процесс банкротства у 12 заводов ВПК [15]. Причем не стоит относиться к данной процедуре как к обычному переделу между акционерами, не влияющему на производственный процесс, корпуса этого завода будут снесены под жилую застройку. Особенно стоит отметить начало поэтапного банкротства «Мотовилихинского завода», который производит снаряды, в том числе для РСЗО [16].
Таким образом, на основе полученных сведений следует, что оставленные РФ снарядные богатства от СССР были очень быстро истрачены за предшествующие десятилетия.
Высокие темпы активных боевых действий влекут столь же ощутимую потребность ВС РФ в снарядах. Всего за один год кампании было отстреляно более полутора десятков миллионов боеприпасов.
Но промышленность страны не готова выдать необходимое количество снарядов в связи с низкими показателями производственных мощностей.
Причина такой ситуации кроется в сложной экономической ситуации в секторе ВПК, где за один год подверглись процедуре банкротства 12 предприятий, а значит – «снарядный голод» наступил уже вчера.