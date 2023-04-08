Китайская газета: После вступления Финляндии в НАТО ситуация с безопасностью в Европе стала более сомнительной

Вступление Финляндии в НАТО повлияет на безопасность как самой скандинавской страны, так и других государств Европы. Причем, не в лучшую сторону, считает автор статьи в китайской газете Global Times.
Решение Хельсинки стать членом Североатлантического альянса лишает страну нейтралитета, которого Финляндия придерживалась многие годы. Руководство альянса с подачи Вашингтона не скрывает, что столь резкое продвижение НАТО на восток связано с противостоянием «российской угрозе». Эксперт отмечает, что теперь именно Финляндия стала аванпостом противостояние Запада России, значительно обострившегося после начала спецоперации на Украине.
Москва уже предупредила об ответных мерах, одной из которых может стать наращивание ядерного потенциала, в том числе вблизи с финляндской границей. Таким образом, вместо усиления безопасности, европейские страны, наоборот, добьются еще большей конфронтации с Россией и создадут дополнительные угрозы вплоть до прямого военного противостояния, предупреждает автор.
Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной
— пишет китайский эксперт, добавляя, что ради собственной безопасности Финляндии как раз следовало и дальше оставаться нейтральной страной.
Ситуация на Европейском континенте станет еще более взрывоопасной в случае вступления в НАТО Швеции, которое может произойти уже этим летом. Присоединение к альянсу двух скандинавских стран «создаст больше неопределенности в войне на Украине», уверен эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун.
В конце марта российское руководство объявило, что Москва разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, что, по мнению экспертов, является прямым ответом на ранее принятое Великобританией решение отправить боеприпасы с обедненным ураном на Украину и предупреждением НАТО о ее растущем вмешательстве в кризис.
Теперь, после вступления Финляндии в альянс, а следом и Швеции, военный ответ Москвы может оказаться еще более жестким, предупреждает автор статьи в Global Times.