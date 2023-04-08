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Китайская газета: После вступления Финляндии в НАТО ситуация с безопасностью в Европе стала более сомнительной

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Китайская газета: После вступления Финляндии в НАТО ситуация с безопасностью в Европе стала более сомнительной

Вступление Финляндии в НАТО повлияет на безопасность как самой скандинавской страны, так и других государств Европы. Причем, не в лучшую сторону, считает автор статьи в китайской газете Global Times.


Решение Хельсинки стать членом Североатлантического альянса лишает страну нейтралитета, которого Финляндия придерживалась многие годы. Руководство альянса с подачи Вашингтона не скрывает, что столь резкое продвижение НАТО на восток связано с противостоянием «российской угрозе». Эксперт отмечает, что теперь именно Финляндия стала аванпостом противостояние Запада России, значительно обострившегося после начала спецоперации на Украине.

Москва уже предупредила об ответных мерах, одной из которых может стать наращивание ядерного потенциала, в том числе вблизи с финляндской границей. Таким образом, вместо усиления безопасности, европейские страны, наоборот, добьются еще большей конфронтации с Россией и создадут дополнительные угрозы вплоть до прямого военного противостояния, предупреждает автор.

Таким образом, общая ситуация в области безопасности в Европе становится даже еще более сомнительной

— пишет китайский эксперт, добавляя, что ради собственной безопасности Финляндии как раз следовало и дальше оставаться нейтральной страной.

Ситуация на Европейском континенте станет еще более взрывоопасной в случае вступления в НАТО Швеции, которое может произойти уже этим летом. Присоединение к альянсу двух скандинавских стран «создаст больше неопределенности в войне на Украине», уверен эксперт Института исследования России, Восточной Европы и Центральной Азии при Академии общественных наук Китая Чжан Хун.

В конце марта российское руководство объявило, что Москва разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, что, по мнению экспертов, является прямым ответом на ранее принятое Великобританией решение отправить боеприпасы с обедненным ураном на Украину и предупреждением НАТО о ее растущем вмешательстве в кризис.

Теперь, после вступления Финляндии в альянс, а следом и Швеции, военный ответ Москвы может оказаться еще более жестким, предупреждает автор статьи в Global Times.
Использованы фотографии:
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3 комментария
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  1. кредо
    кредо Сегодня, 14:20
    0
    Йенс повернулся и слегка согнулся, чтобы было удобней передать "охранную грамоту" Саули.
    Саули поднял голову и с недоумением и вопросом спросил - "Что это?".

    "Милый Саули" - Йенс оскалился так, чтобы это было похоже на улыбку и продолжил - "Это наше подтверждение в вечной дружбе и залоге защищать Вашу страну до последнего вздох".
    Саули напрягся и, памятую о том, что в народе давно ходит слух, что НАТО будет поддерживать Украину до последнего украинца, со сомнением и страхом спросил - "Чьего вздоха?"

    Йенс натужно рассмеялся, как будто услышал весёлую шутку и похлопав Сацули по плечу и словами, нетерпящими возражение, закончил эти глупые вопросы медленно соображающего Саули одной фразой - "Ну конечно нашего общего врага, которые угрожает нам с Вами".

    Йенс повернулся теперь уже к Энтони, который наблюдал с нескрываемой усмешкой этот бесполезный диалог, и прочитал на лице Энтони полное одобрение в слегка затянувшейся эпопеи с пристёгиванию Финляндии к НАТО. "Всё прошло хорошо?" - послал немой вопрос Йенс Энтони, на что такой же немой ответ получил от Энтони - "Всё прошло отлично и этих тугодумов мы ещё используем в своих целях как продажных и падких на лесть украинцев".
  2. Солдатов В.
    Солдатов В. Сегодня, 14:35
    0
    Пока Финляндия была нейтральной у России не было повода нападать , вводить войска на территорию Финляндии. Теперь он появился. Как у царей для безопасности России. Как у Петра Первого. Повоевал со Швецией, заплатил чтобы она успокоилась и Финский залив наш. История идёт по спирали. soldier
    1. carpenter
      carpenter Сегодня, 14:59
      0
      Цитата: Солдатов В.
      Йенс повернулся и слегка согнулся, чтобы было удобней передать "охранную грамоту" Саули.

      Скорее предал "приговор" Суоми. Война неумолимо и быстро, продвигается на восток, уже нет ни красных, ни белых линий. Война не объявлена официально, так же как и Вторая мировая, но она уже идет, как минимум с 2014 года. Пора жить по законам военного времен. и не жить в мире "доброй воли". Это последняя война, после неё Земля не вытерпит человечество.