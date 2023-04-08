Военное обозрение
Войти Регистрация

Военкор: Одной из опасностей на Запорожском направлении остается водный десант ВСУ в Каховском водохранилище

41
Военкор: Одной из опасностей на Запорожском направлении остается водный десант ВСУ в Каховском водохранилище

Пока всевозможные эксперты на просторах интернета рассуждают когда, а главное, где начнется уже знатно набившее оскомину наступление ВСУ, российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков анализирует вероятность водного десанта ВСУ в Каховском водохранилище Запорожской области. Свое мнение и выводы по этому поводу военкор изложил в телеграм-канале.


Сладков отмечает, что до правого берега Днепра на некоторых участках водохранилища среднее расстояние составляет всего девять километров. Это позволяет противнику на быстроходных катерах достигнуть левого берега, где находятся наши позиции, за одну-три минуты.

Конечно, наши бойцы готовы к такому ходу событий. Катера будут обнаружены своевременно, после чего они попадут под плотный огонь и вряд ли смогут достичь нашего берега. Однако, продолжает военкор, ситуация может осложниться в случае отвлекающих атак ВСУ по суше. Тогда нашим военным придется держать круговую оборону, что снизит огневое воздействие по лодочному десанту.

Но даже в этом случае, считает Сладков, шансов у противника закрепиться на нашем берегу нет. Все подступы к воде плотно заминированы, у наших бойцов достаточно различных огневых средств поражения и боеприпасов, разведка начеку круглые сутки. Но самое главное, что оборону на этом участке держат сплоченный башкирский полк и дальневосточные десантники.

Нет, для ВСУ это не вариант

— заключает военкор.
Использованы фотографии:
Минобороы РФ
Военное обозрениев Яндекс Новостях
Военное обозрениев Яндекс Дзен
41 комментарий
Объявление

Подписывайтесь на наш Телеграм-канал, регулярно дополнительные сведения о спецоперации на Украине, большое количество информации, видеоролики, то что не попадает на сайт: https://t.me/topwar_official

Информация
Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо авторизоваться.
  1. dmi.pris1
    dmi.pris1 Сегодня, 12:23
    +3
    Нельзя им захватить малейший плацдарм,вцепятся как клопы.И я думаю,что это они придпримут не в одном месте
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:28
      0
      dmi pris 1 hi, в прошлом году на Жеребце(если не ошибаюсь) имел место подобный прицедент, не уничтожили плацдарм, почему-то? И получили.
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 12:34
      +4
      Самое смешное в этом то, что в феврале прошлого года кто то ноздри раздувал, сейчас мы их денафицируем, декоммунизируем, демилитаризуем, а прошел год, они как стояли под Донецком , так и стоят, а у тех кто ноздри раздувал, сейчас трясутся колени, когда и где они начнут наступление и насколько сумеют прорваться. На Вести ФМ уже начались рассуждения, что им может дать прорыв к Азову!
      1. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:42
        +3
        На Вести ФМ уже начались рассуждения, что им может дать прорыв к Азову

        перерезать хотят сухопутный коридор в Крым, Крым хотят и много чего ещё... и не украинцы, а НАТО
    3. nin
      nin Сегодня, 12:57
      +3
      вцепятся как клопы

      без общего наступления это обречено на провал - пацдарм украм не удержать
  2. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:23
    +2
    А чем военкор Сладков отличается от остальных которые сейчас пытаются предсказать и направление и силы и тактику? То что возможен отвлекающий удар понимают все, про то что возможны прорывы и локальные успехи ВСУ тоже а вот перерастут ли они в глобальный успех зависит только от нашего Генерального штаба и Верховного.
    1. azkolt
      azkolt Сегодня, 12:36
      +1
      Лично у меня надежда только на наших бойцов и командиров среднего звена, надеяться на Верховного , полностью устранившегося и Генштаб после всего, безрассудная наивность!
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:53
        +3
        Цитата: azkolt
        Лично у меня надежда только на наших бойцов и командиров среднего звена, надеяться на Верховного , полностью устранившегося

        При чём тут Главковерх?
        Он принимает не военные решения, а политические:
        Бомбить ли центры принятия решений, мосты, электростанции, туннели, базы ГСМ, качать ли энергоносители врагам или нет, подписывать ли позорную зерновую сделку в стиле Минсков? И т.д.
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:43
        +1
        надежда только на наших бойцов и командиров среднего звена

        про волонтёров забыли упомянуть..
    2. nin
      nin Сегодня, 13:00
      +3
      А чем военкор Сладков отличается от остальных

      все гадают на кофейной гуще, кроме допущенных до секретных карт и планов
      1. Matsur
        Matsur Сегодня, 13:12
        +1
        Цитата: nin
        А чем военкор Сладков отличается от остальных

        все гадают на кофейной гуще, кроме допущенных до секретных карт и планов

        Все гадают чтобы инфа попала куда надо, ибо веры что там сами додумаются, увы уже нет. Верили уже. Получили биатлон на пятерку и перегруппировку. Вера и правда только в тех кто на местах - соодат и офицеров. Те кто наверху уже наломали дров. Даже мобилизация это показала.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 13:46
          +2
          Получили биатлон на пятерку

          маленькая профессиональная армия подалась в пятисотые.. Война идёт - предтеча третьей мировой
  3. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:25
    +7
    9 км за 3 минуты ,это катерок должен нестись по водной глади с скоростью 180 км в час.Кто видел у ВСУ такие катера.
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 12:26
      0
      tralflot1832 hi, тут ещё вопрос а сколько десантников сможет взять на борт такой катер и сколько их есть у ВСУ.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 12:57
        -1
        Цитата: Ропот 55
        вопрос а сколько десантников сможет взять на борт такой катер и сколько их есть у ВСУ.

        Запад поставит (наверно уже) столько, сколько нужно.
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 13:48
          +2
          Запад поставит... сколько нужно

          ох уж этот всесильный Запад... и загрузит волшебными Джавелинами..
    2. Бывший солда
      Бывший солда Сегодня, 12:38
      +2
      9 км за 3 минуты ,это катерок должен нестись по водной глади с скоростью 180 км в час.Кто видел у ВСУ такие катера.

      Британцы грозились передать речные скоростные. Что это значит и сколько их неизвестно.
      1. Румaтa
        Румaтa Сегодня, 13:04
        0
        Цитата: Бывший солда
        Что это значит и сколько их неизвестно.

        Подозреваю, что даже Нарышкин и Бортников не знают.)))
        Под трибунал их по законам военного времени!
        1. ivan1979nkl
          ivan1979nkl Сегодня, 13:49
          +1
          Подозреваю, что даже Нарышкин и Бортников не знают

          они далеко не боги
    3. nin
      nin Сегодня, 13:01
      +4
      Кто видел у ВСУ такие катера

      домчать можно быстро и даже закрепиться, а вот как снабжать и раненых вывозить...
  4. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:29
    +2
    на некоторых участках водохранилища среднее расстояние составляет всего девять километров. Это позволяет противнику на быстроходных катерах достигнуть левого берега, где находятся наши позиции, за одну-три минуты.
    belay Что пил, милейший? 9 км /мин, это 540 км/ ч, да и 3 км/мин, тоже 180 км/ч. request
    российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков
    Весьма сомнительный репортер, чем ему уши натерают то он и вещает. Учиться в школе нужно было... request
    1. nin
      nin Сегодня, 13:02
      +2
      Весьма сомнительный репортер

      любит Сладков будоражить неокрепшие умы..
  5. rotmistr60
    rotmistr60 Сегодня, 12:30
    +3
    Читаешь заглавие статьи
    Одной из опасностей на Запорожском направлении остается водный десант ВСУ
    и сразу мысль о возможных проблемах. Но оказывается не так все и плохо
    Но даже в этом случае, считает Сладков, шансов у противника закрепиться на нашем берегу нет...
    Толи Сладков спорит сам с собою, толи автор статьи заглавием привлекает читателя. Да и про 9 км не понятно на какой рекордной скорости, что-то не то.
    1. nin
      nin Сегодня, 13:04
      +2
      Но оказывается не так все и плохо

      а в конце статьи - совсем хорошо..
  6. Бывший солда
    Бывший солда Сегодня, 12:35
    +2
    Сладков отмечает, что до правого берега Днепра на некоторых участках водохранилища среднее расстояние составляет всего девять километров. Это позволяет противнику на быстроходных катерах достигнуть левого берега, где находятся наши позиции, за одну-три минуты.


    Как за 1 минуту или даже за 3 преодолеть по воде 9 километров? Обучение в школе до третьего класса, подсказывает мне, что быстроходный(60 км/час) катер преодолеет 9км за 9 минут. А ещё посадка /высадка. sad
  7. Флибустьер
    Флибустьер Сегодня, 12:35
    +2
    9 километров - это не так мало.
    ________
    1. nin
      nin Сегодня, 13:04
      +2
      9 километров - это не так мало

      почти Амазонка
  8. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:40
    +3
    до правого берега Днепра на некоторых участках водохранилища среднее расстояние составляет всего девять километров. Это позволяет противнику на быстроходных катерах достигнуть левого берега, где находятся наши позиции, за одну-три минуты.

    При всём огромном респекте Сладкову.
    Скорость катеров 180....540 км/час?)))))
    Арифметика за 4-й класс.
    1. nin
      nin Сегодня, 13:05
      +2
      Скорость катеров 180....540 км/час?

      может быть это экранопланы Алексеева
  9. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 12:47
    +2
    Им надо высадить не менее батальона на главном направлениии и двух-трех рот на вспомогательных. Вопрос в средствах десантирования.
    1. Румaтa
      Румaтa Сегодня, 12:59
      0
      Цитата: Иезекиль 25-17
      Вопрос в средствах десантирования.

      У НАТЫ этих катеров как гуталина на гуталиновой фабрики. Поставят без проблем.
      1. Бывший солда
        Бывший солда Сегодня, 13:23
        +2
        У НАТЫ этих катеров как гуталина на гуталиновой фабрики. Поставят без проблем.

        Что значит "поставят"? Подгорает уже в Куиве. Вот прям щас надо. "Союзники" ваши поторапливают "давай-давай, вперёд"
      2. ivan1979nkl
        ivan1979nkl Сегодня, 13:51
        +2
        У НАТЫ этих катеров как гуталина на гуталиновой фабрики

        ну надейтесь и верьте.. блажен кто верует..
    2. nin
      nin Сегодня, 13:08
      +2
      Им надо высадить не менее батальона

      без линии снабжения уничтожат как укроССО под Запорожской АЭС
  10. Bingo
    Bingo Сегодня, 13:13
    +2
    Не знаю - не знаю. Их затачивали на диверсии, а не на морскую пехоту если про спеназю А отморозки КрЯкена - не те уже ребята. Сомнительно что-то насчет именно десаньа, на это там никого не готовили, даже техники такой нет. Посмотрите как пустой их БТР Буцефал в воде сидит - он до берега не догребет... Десанд с отвоеванием плацдарма... А потом с наведение переправы, которые в НАТО никто и никогда наводить не умел - не приходилось как-то... Утопия
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:56
      +3
      которые в НАТО никто и никогда наводить не умел

      в НАТО спецы по морским десантам и войне в икакской пустыне
  11. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 13:16
    +2
    О Сладкове был лучшего мнения. Если эти катера будут с такой скорости идти с Никополя На Каменку-Днепровскую, то они (тормозить то нечем) перепрыгнут и Нибулон (зернохранилище), но пятиэтажки, где я живу, и долетят до Водяного(деревня за нашим городком).
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:57
      +2
      то они (тормозить то нечем) перепрыгнут и Нибулон

      и долетят до Крымского перешейка, СивашА
  12. MrWolf
    MrWolf Сегодня, 13:29
    -2
    Цитата: tralflot1832
    9 км за 3 минуты ,это катерок должен нестись по водной глади с скоростью 180 км в час.Кто видел у ВСУ такие катера.

    В тексте заметки дан допуск - то 1 до 3 минут... Если взять минуту, то это будет уже другой катерок. Неужели Кен Ворби даст им свой "катерок" для наступа? :)
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 13:59
      +3
      В тексте заметки дан допуск - то 1 до 3 минут

      журналисты.. обычное дело путать километры с метрами, парсеками и пр.
  13. Дилетант
    Дилетант Сегодня, 13:33
    +2
    среднее расстояние составляет всего девять километров. Это позволяет противнику на быстроходных катерах достигнуть левого берега, где находятся наши позиции, за одну-три минуты.

    9 км х 1х 60 мин=540 км/час; 9 км х 1х 60/3 мин = 180 км/час.
    Это где такие катера, да еще для перевозки десанта, делают?
    p.s.
    Мировой рекорд неограниченной скорости на воде-это официально признанная самая высокая скорость, достигаемая водным транспортным средством, независимо от способа движения. Нынешний неограниченный рекорд-511,11 км/ч (317,59 миль в час), достигнутый австралийцем Кеном Уорби в духе Австралии в 1978 году.