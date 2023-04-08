Военкор: Одной из опасностей на Запорожском направлении остается водный десант ВСУ в Каховском водохранилище

Пока всевозможные эксперты на просторах интернета рассуждают когда, а главное, где начнется уже знатно набившее оскомину наступление ВСУ, российский военный корреспондент, репортер ВГТРК Александр Сладков анализирует вероятность водного десанта ВСУ в Каховском водохранилище Запорожской области. Свое мнение и выводы по этому поводу военкор изложил в телеграм-канале.
Сладков отмечает, что до правого берега Днепра на некоторых участках водохранилища среднее расстояние составляет всего девять километров. Это позволяет противнику на быстроходных катерах достигнуть левого берега, где находятся наши позиции, за одну-три минуты.
Конечно, наши бойцы готовы к такому ходу событий. Катера будут обнаружены своевременно, после чего они попадут под плотный огонь и вряд ли смогут достичь нашего берега. Однако, продолжает военкор, ситуация может осложниться в случае отвлекающих атак ВСУ по суше. Тогда нашим военным придется держать круговую оборону, что снизит огневое воздействие по лодочному десанту.
Но даже в этом случае, считает Сладков, шансов у противника закрепиться на нашем берегу нет. Все подступы к воде плотно заминированы, у наших бойцов достаточно различных огневых средств поражения и боеприпасов, разведка начеку круглые сутки. Но самое главное, что оборону на этом участке держат сплоченный башкирский полк и дальневосточные десантники.
Нет, для ВСУ это не вариант
— заключает военкор.