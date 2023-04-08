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КНДР объявила об очередном успешном испытании своего морского беспилотника, способного нести ядерное оружие

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КНДР объявила об очередном успешном испытании своего морского беспилотника, способного нести ядерное оружие

Власти КНДР объявили об очередном успешном испытании своего подводного беспилотника, способного нести ядерное оружие. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). Как уточнили в государственном информагентстве страны, время нахождения аппарата под водой составило более 70 часов.


Стоит отметить, что испытание радиоуправляемого аппарата для подводной атаки Haeil-2, проведённого Национальным оборонным научно-исследовательским институтом республики, проходило в период с 4 по 7 апреля в Качжинском порту провинции Южный Хамгён. Ядерное устройство преодолело под водой расстояние в 1 тыс км за 71 час и 6 минут. По данным ЦТАК, вчера аппарат вернулся в заданный район, достигнув, тем самым, места имитируемой цели, в результате чего под водой произошёл взрыв испытательной боеголовки.

Вот что следует из сообщения агентства:

Данные испытания продемонстрировали надёжность системы подводного стратегического вооружения, а также её способность наносить смертельный удар. Всё это позволит существенно укрепить военный потенциал ВС нашей страны



Напомним, что аналогичное испытание уже проводилось Пхеньяном в рамках учений, стартовавших 21 марта. Тогда беспилотник «Хэир» провёл на глубине от 80 до 150 м приблизительно 60 часов, прибыв спустя 2 дня в назначенную точку в акватории Хонвонского залива. Следующие испытания такого рода состоялись в период с 25 по 27 марта, в ходе которых был задействован подводный аппарат Haeil-1. Он находился в Японском море 41 час и 27 минут, в то время как протяжённость маршрута составила 600 км. Неядерный боезаряд был и в этом случае успешно подорван под водой.
Использованы фотографии:
ЦТАК
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6 комментариев
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  1. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 14:07
    +2
    Испытания настолько успешны ,что ЮК второй день не может дозвонится до КНДР. wassat
    1. кредо
      кредо Сегодня, 14:08
      +3
      Да же сложно представить что будет, если КНДР достигнет экономических успехов как у ближайших соседей и обеспечит своему населению полную продовольственную безопасность и достаток.
      Тогда США точно заскулят как побитая собака.
    2. Egeny
      Egeny Сегодня, 14:13
      +5
      КНДР объявила об очередном успешном испытании

      Молодец толстячок.
  2. U-58
    U-58 Сегодня, 14:13
    +1
    Упомянут принцип радиоуправления аппаратом. Я что-то плохо понимаю практическую реализацию такого способа управления.
    1. smart fellow
      smart fellow Сегодня, 14:32
      +1
      Можно отменить атаку. За 2 суток многое может произойти. Вдруг отменят войну или захватят порт который хотели взорвать, а как найти ядерную торпеду идущую со скоростью 10 узлов. Шума она практически не издает. Даже в ракетах есть механизм самоуничтожения.
    2. tralflot1832
      tralflot1832 Сегодня, 14:53
      0
      Я тоже,не могу представить катушку с 1000 км провода.