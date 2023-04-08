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Группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» из-за дефицита боеприпасов

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Группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» из-за дефицита боеприпасов

В черте города Артемовска (украинское название – Бахмут) бойцам ЧВК «Вагнер» сегодня удалось добиться определенных успехов. Им удалось серьезно продвинуться сразу в нескольких районах.


Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

Тяжелую ситуацию, сложившуюся для находящихся в городе украинских подразделений, не помогает исправить и пока находящаяся под контролем киевских силовиков дорога, соединяющая Артемовск с подконтрольными Киеву территориями. И хотя украинские военные продолжают упорно сопротивляться, группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» из-за дефицита боеприпасов. Их подвоз по единственной подконтрольной боевикам дороге фактически невозможен из-за распутицы.

Согласно информации Telegram-канала «Военная хроника», в настоящее время украинские силы отступают в Артемовске к западу от улицы Сибирцева в направлении ликеро-водочного завода и СИЗО.

Несмотря на сложную обстановку, большая часть подразделений ВСУ пока не пытается покинуть город. Они закрепляются в западной части Бахмута, где, судя по всему, оборонительные позиции были подготовлены заранее. Вероятно, украинское командование просчитало вариант быстрого перехода под контроль ЧВК «Вагнер» центра Артемовска.

С другой стороны, для ВСУ нет условий для организованного отступления ВСУ из города, так как асфальтированные трассы находятся под контролем российских сил.
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21 комментарий
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 12:30
    +10
    Может дождаться заявления Пригожина??? А то эти вот-вот, чуть - чуть, в ближайшие часы, практически уже, надоели, вон сегодня ночью некоторые уже и Артемовск ПОЛНОСТЬЮ взяли.
    1. nin
      nin Сегодня, 12:46
      +2
      Может дождаться заявления Пригожина?

      для кого-то и Пригожин не авторитет
      1. Сабуров_Александр53
        Сабуров_Александр53 Сегодня, 13:43
        +1
        Артемовск не Авдеевка из которой бьют по Донецку. Торопиться здесь не стоит, вплоть до заманухи с тактическим отступлением на пару кварталов. Гражданского населения в Артемовске практически не осталось, а значит, можно применять самое тяжелое вооружение, лишь бы своих там не накрыть. А выдавим ВСУ в Часов Яр и Краматорск на новые укрепления, и снова будем вынуждены ограничивать себя в использовании ФАБ и Солнцепеков. Пойду, предложу Пригожину свой план.... laughing
  2. Mavrikiy
    Mavrikiy Сегодня, 12:32
    +2
    Группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» из-за дефицита боеприпасов
    "ВЫ что черви, хотите жить вечно?!" (американский генерал request )
    1. invisible_man
      invisible_man Сегодня, 12:45
      +3
      "Come on, you sons of bithes, do you want to live forever?"
      "Вперед сукины дети, или вы хотите жить вечно?"
      Первым в списке авторов фразы был не генерал, а сержант Ден Дейли. Произошло это якобы 6 июня 1918 года в сражении у реки Марна (Франция).
    2. nin
      nin Сегодня, 12:47
      +2
      американский генерал себе, небось, три века намерил...
  3. Болторез
    Болторез Сегодня, 12:32
    +3
    в направлении ликеро-водочного завода
    Там последний бой дать планируют- в трубопроводах и на дне резервуаров всяко еще осталось чего-то yes .
    1. nin
      nin Сегодня, 12:49
      +2
      Там последний бой дать планируют

      ЗСУ рады бы уйти, да опять же - распутица..
    2. azkolt
      azkolt Сегодня, 13:14
      +4
      Я ненавижу этих ВСУшников, но надо отдать им должное, они дерутся! и как вчера сказал Коц, даже те которые через 4 дня после призыва оказались в окопах упираются из всех сил! Просчет планирования у нас огромный!
  4. carpenter
    carpenter Сегодня, 12:34
    +1
    Несмотря на сложную обстановку, большая часть подразделений ВСУ пока не пытается покинуть город.

    «Про «отвод войск ВСУ за железную дорогу» в Артёмовске (Бахмуте): по состоянию на вчера вечером - никуда они не отходили. Они вообще не «отходят». Каждую ночь ВСУ гонят всё больше мяса на позиции. ВСУ всё ещё контролируют один квартал высоток на западе улицы Василия Першина», - вечером с места сообщил корр. rt Murado.
  5. Румaтa
    Румaтa Сегодня, 12:36
    +1
    подвоз по единственной подконтрольной боевикам дороге фактически невозможен из-за распутицы.

    Какой ужас! А когда распутица закончится? Подвоз должен быть невозможен из-за ударных и камикадзе БПЛА ВС РФ.
    1. nin
      nin Сегодня, 12:50
      +1
      Подвоз должен быть невозможен из-за ударных и камикадзе БПЛА ВС РФ

      Ланцеты пока никто не отменял..
  6. Konnick
    Konnick Сегодня, 12:41
    -1
    Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.

    Его там и рядом нет, свои фантазии выдает за новости. Верить можно только ТГ Пригожина. Кстати, про снаряды, откуда Руденко знает, кончились или не кончились. У нас не лучше ситуация...
    Пригожин 6 апреля написал

    ....Для того, чтобы нам иметь позитивную динамику, необходимо решить несколько вопросов. Первый вопрос — убедиться в том, что наши фланги надежно защищены (ставлю большой восклицательный знак). Второе — убедиться в том, что у нас нормально организовано командование. Суровикина не видел давно, не знаю, чем он занимается. И третье, это боеприпасы (еще один восклицательный знак). Когда мы решим все эти три вопроса, тогда можно куда угодно идти. Остальное не сейчас. Сейчас это находится под грифом секретности. Но когда-нибудь я подробно расскажу о проблемах и их решениях».

    А эти военкоры только раздражают своими умозаключениями.
    1. evgen1221
      evgen1221 Сегодня, 12:50
      +2
      Потому что 90% тех (военкоров) сидят в рф и перепечатывают свои личные мысли, а на передовой даже нет желания появится ближе 500км. Им денег зарабатывать надо, это ж понимать надо,куда ветер дует.
  7. tralflot1832
    tralflot1832 Сегодня, 12:41
    0
    Как люди гражданские выжили в Артёмовске ,случайно сейчас попался список эвакуированных .Двое 1938 года рождения.Может второй раз от нацистов спасли.Сейчас оптимистичный видосик с перекрёстка под Артёмовском почти у всех есть.Техники набито море.
    1. Konnick
      Konnick Сегодня, 13:02
      +1
      спасли.Сейчас оптимистичный видосик с перекрёстка под Артёмовском почти у всех есть.Техники набито море.

      Так уж и "море"...легковушки, один танк ...
  8. Комментарий был удален.
  9. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 12:56
    0
    Пригожин много раз говорил не делить шкуру неубитого хАхла. От Вагнера о дефиците боеприпасов в Артемовске никто не слышал.
    1. Комментарий был удален.
  10. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:01
    +2
    Руденко неоднократно был уличен в распространении недостоверной информации (которую в случае явного фейка потом удалял): навскидку

    Леопарл 2 в Германии с 1488
    https://topwar.ru/211851-na-odnom-iz-postavljaemyh-ukraine-iz-germanii-tankov-zametili-neonacistskuju-simvoliku.html

    российская ракета уничтожила десятки западных танков в ангаре в Запорожье.
    https://topwar.ru/213842-voenkory-soobschili-ob-unichtozhenii-tankov-zapadnogo-proizvodstva-v-neprimetnom-angare-v-zaporozhskoj-oblasti.html

    Если другие военкоры могут спешить\ошибаться «не со зла», то Руденко тот еще фейкомет.
  11. 75Сергей
    75Сергей Сегодня, 13:13
    +1
    Я бы на это сильно не рассчитывал, к такой информации доверия нет, лучше перестраховаться.
  12. Krilion
    Krilion Сегодня, 13:39
    +1
    похоже у украины действительно сильнейшая армия в европе без всяких кавычек...
    1. Roma-1977
      Roma-1977 Сегодня, 14:28
      +1
      Естественно. С кем сравнивать? С Испанией или Румынией? Даже неслабая польская армия послабее украинской будет по совокупности сил и средств. Да те же Франция и Великобритания даже близко не смогли бы тянуть конфликт такой интенсивности столько времени. Но тут дело в другом. Это ведь не конфликт России и Украины, это конфликт России и США, в котором всё НАТО (и многие не входящие в НАТО) концентрируют свои ресурсы для помощи Украине. Как только иссякнет этот рог изобилия, на какое место скатятся ВСУ?