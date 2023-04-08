В черте города Артемовска (украинское название – Бахмут) бойцам ЧВК «Вагнер» сегодня удалось добиться определенных успехов. Им удалось серьезно продвинуться сразу в нескольких районах.Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.Тяжелую ситуацию, сложившуюся для находящихся в городе украинских подразделений, не помогает исправить и пока находящаяся под контролем киевских силовиков дорога, соединяющая Артемовск с подконтрольными Киеву территориями. И хотя украинские военные продолжают упорно сопротивляться, группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» из-за дефицита боеприпасов. Их подвоз по единственной подконтрольной боевикам дороге фактически невозможен из-за распутицы.Согласно информации Telegram-канала «Военная хроника», в настоящее время украинские силы отступают в Артемовске к западу от улицы Сибирцева в направлении ликеро-водочного завода и СИЗО.Несмотря на сложную обстановку, большая часть подразделений ВСУ пока не пытается покинуть город. Они закрепляются в западной части Бахмута, где, судя по всему, оборонительные позиции были подготовлены заранее. Вероятно, украинское командование просчитало вариант быстрого перехода под контроль ЧВК «Вагнер» центра Артемовска.С другой стороны, для ВСУ нет условий для организованного отступления ВСУ из города, так как асфальтированные трассы находятся под контролем российских сил.