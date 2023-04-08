В черте города Артемовска (украинское название – Бахмут) бойцам ЧВК «Вагнер» сегодня удалось добиться определенных успехов. Им удалось серьезно продвинуться сразу в нескольких районах.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил военный корреспондент ВГТРК Андрей Руденко.
Тяжелую ситуацию, сложившуюся для находящихся в городе украинских подразделений, не помогает исправить и пока находящаяся под контролем киевских силовиков дорога, соединяющая Артемовск с подконтрольными Киеву территориями. И хотя украинские военные продолжают упорно сопротивляться, группировка ВСУ в Артемовске близка к «финишу» из-за дефицита боеприпасов. Их подвоз по единственной подконтрольной боевикам дороге фактически невозможен из-за распутицы.
Согласно информации Telegram-канала «Военная хроника», в настоящее время украинские силы отступают в Артемовске к западу от улицы Сибирцева в направлении ликеро-водочного завода и СИЗО.
Несмотря на сложную обстановку, большая часть подразделений ВСУ пока не пытается покинуть город. Они закрепляются в западной части Бахмута, где, судя по всему, оборонительные позиции были подготовлены заранее. Вероятно, украинское командование просчитало вариант быстрого перехода под контроль ЧВК «Вагнер» центра Артемовска.
С другой стороны, для ВСУ нет условий для организованного отступления ВСУ из города, так как асфальтированные трассы находятся под контролем российских сил.