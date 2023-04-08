«Российская оборонка набрала полную мощность»: в западной прессе оценили работу ВПК на армию и на экспорт

Российские оружейные заводы работают на полную мощность, несмотря на экономические санкции

Оборонная промышленность России продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность

Конфликт на Украине, начавшийся более года назад, не повлиял на способность Москвы выполнять свои договорные обязательства с Индией. Тот факт, что Россия поставила второй и третий полки С-400 вовремя, является доказательством этого

Если конфликт будет продолжаться в течение длительного периода, то Россия, вероятно, увеличит передачу технологий до беспрецедентного уровня, чтобы снизить нагрузку на собственное производство и поддерживать тесные военные связи с Индией.

Обширные санкции против России, которые начали вводиться ещё с 2014 года, были призваны предотвратить модернизацию войск. После начала проведения спецоперации на Украине Запад попытался обрушить экономику РФ по всем секторам, объявив бойкот хозяйственным связям с Москвой. Однако Россия успешно справилась с этими вызовами.- указывается в издании Army Recognition.Как отмечает автор, Минобороны РФ в последние дни активно показывает кадры военного производства, выпускающего самые различные изделия (боеприпасы, бронетехнику), демонстрируя тем самым, что экономические меры Запада, предпринятые против России, не привели к ослаблению её оборонки. Осуществляется дальнейшая модернизация военной продукции. Например, разработана новая двойная броня, которая позволяет боевым машинам выдержать детонацию двух килограммов тротила.- делает вывод автор, оценив работу ВПК РФ.В издании Defense News указывается, что российский ВПК сумел сохранить и экспортный потенциал. Так, на днях Минобороны Индии заключило контракт на сумму $0,2 млрд на поставку береговых батарей BrahMos нового поколения дальнего действия, известных как NGMMCB (LR), а также самих крылатых ракет BrahMos, предназначенных для поражения наземных и надводных целей, с увеличенной до 400 км дальность огня. В выпуске этой продукции принимает активное участие ВПК РФ.- пояснил американскому изданию военный аналитик Виджандер Такур.С его слов, конфликт на Украине открывает широкие возможности для развития индийского ВПК, так как Россия, вынужденная удовлетворять внутренние нужды, будет стремиться уменьшить участие своих мощностей в выполнении зарубежных контрактов: