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«Российская оборонка набрала полную мощность»: в западной прессе оценили работу ВПК на армию и на экспорт

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«Российская оборонка набрала полную мощность»: в западной прессе оценили работу ВПК на армию и на экспорт

Обширные санкции против России, которые начали вводиться ещё с 2014 года, были призваны предотвратить модернизацию войск. После начала проведения спецоперации на Украине Запад попытался обрушить экономику РФ по всем секторам, объявив бойкот хозяйственным связям с Москвой. Однако Россия успешно справилась с этими вызовами.


Российские оружейные заводы работают на полную мощность, несмотря на экономические санкции

- указывается в издании Army Recognition.

Как отмечает автор, Минобороны РФ в последние дни активно показывает кадры военного производства, выпускающего самые различные изделия (боеприпасы, бронетехнику), демонстрируя тем самым, что экономические меры Запада, предпринятые против России, не привели к ослаблению её оборонки. Осуществляется дальнейшая модернизация военной продукции. Например, разработана новая двойная броня, которая позволяет боевым машинам выдержать детонацию двух килограммов тротила.

Оборонная промышленность России продолжает демонстрировать устойчивость и адаптивность

- делает вывод автор, оценив работу ВПК РФ.

В издании Defense News указывается, что российский ВПК сумел сохранить и экспортный потенциал. Так, на днях Минобороны Индии заключило контракт на сумму $0,2 млрд на поставку береговых батарей BrahMos нового поколения дальнего действия, известных как NGMMCB (LR), а также самих крылатых ракет BrahMos, предназначенных для поражения наземных и надводных целей, с увеличенной до 400 км дальность огня. В выпуске этой продукции принимает активное участие ВПК РФ.

Конфликт на Украине, начавшийся более года назад, не повлиял на способность Москвы выполнять свои договорные обязательства с Индией. Тот факт, что Россия поставила второй и третий полки С-400 вовремя, является доказательством этого

- пояснил американскому изданию военный аналитик Виджандер Такур.

С его слов, конфликт на Украине открывает широкие возможности для развития индийского ВПК, так как Россия, вынужденная удовлетворять внутренние нужды, будет стремиться уменьшить участие своих мощностей в выполнении зарубежных контрактов:

Если конфликт будет продолжаться в течение длительного периода, то Россия, вероятно, увеличит передачу технологий до беспрецедентного уровня, чтобы снизить нагрузку на собственное производство и поддерживать тесные военные связи с Индией.


Использованы фотографии:
Минобороны России
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10 комментариев
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  1. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:29
    0
    Да уж.Неплохой тест-драйв для ВПК.
  2. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:32
    +2
    Хорошие новости от ВПК.
    Тут еще со дна Черного моря достали американского Жнеца...наши спецы его сейчас потрошат вовсю.
    1. Orange-Bigg
      Orange-Bigg Сегодня, 13:54
      +2
      Благодаря действиям летчиков Су-27 профильные специалисты МО РФ стали обладателями ценной информации о военных технологиях потенциального противника. В частности, уже внимательно изучается оптико-электронный комплекс AN/AAS-52 и комплекс радиолокационной разведки AN/APY-8. Тщательному изучению российскими электронщиками подвергаются также станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, а также терминал обмена данными Link-16.

      Определение частотных параметров средств телеметрии и оценка уровня помехозащищенности «Жнеца» поможет в дальнейшем смоделировать эффективные режимы противодействия подобным БПЛА со стороны российских средств радиоэлектронной борьбы.

      Внимательно будут изучены возможности американских длиннофокусных приборов наблюдения, в том числе тип и разрешение матричных фотоприемников. Это позволит понять способности разведывательных беспилотников противника идентифицировать российскую технику на разных расстояниях.
  3. parabyd
    parabyd Сегодня, 13:43
    +5
    Что Шойгу - показушник, что этот эффективный менеджер. Лощеный, холеный, довольный жизнью. Да и конечно, такие деньги-то потекли... Ещё полгода и можно будет до конца жизни в Дубаи отдыхать.

    Тьфу, противно. Как хочется честности, прямоты и самоотдачи. Если уж война, то директор должен жить на заводе, показывать не выставку перспективных образцов, а спешно возводимые новые цеха, где ещё не всё готово, но уже налаживается работа.

    А уж о том, насколько машина проходимая и защищённая должен доложить военпред, а не этот рекламщик.

    Говорят, что была когда-то такая страна. Как бы взять оттуда лучшее?
  4. VicktorVR
    VicktorVR Сегодня, 13:45
    +6
    . оборонка набрала полную мощность

    Да ещё и половины не набрала.
    Пока сделаны самые простые(зачастую тупые) движения. Там наводить и наводить порядок.
    1. parabyd
      parabyd Сегодня, 13:59
      +3
      Разогнать её надо на всю катушку, чтобы в месяц мы на фронт поставляли больше, чем запад на Украину за год. И тогда через год мы не то, что СВО закончим, мы будем иметь армаду, которую можно будет остановить только ядерным ударом и то не факт. Вот тогда сразу решатся все вопросы: с безопасностью, санкциями и русофобией.
      Раз запад понимает только силу, нам не остаётся ничего кроме как становиться сильными.
      1. Orange-Bigg
        Orange-Bigg Сегодня, 14:06
        +4
        Раз запад понимает только силу, нам не остаётся ничего кроме как становиться сильными.


        Неужели кто то раньше этого не понимал?
        1. parabyd
          parabyd Сегодня, 15:24
          0
          У Горбачёва бы с Ельциным спросить, да они заранее перестраховались
  5. Orange-Bigg
    Orange-Bigg Сегодня, 13:57
    +3
    Хорошо если правда.
    В первую очередь наши инженеры создали дальнобойный боеприпас для младшей машины в семействе «Торнадо» — для наследника «Града». Снаряды для «Торнадо-Г» — самые дешевые. Чтобы наш модернизированный «Град» доставал до всего и бил точно в цель — его как раз сделали планирующим. Скорее всего, новая ракета летает на дальность 60-70 км. Хотя точные характеристики новой ракеты МО не раскрывает.

    "Торнадо-С" как дешевый аналог ОТРК "Искандер"
    Аналогичные ракеты созданы и для старшего товарища — «Смерча». Обычные ракеты «Торнадо-С» летают на дальность 120 км. А планирующие высокоточные снаряды полетят на все 200. И это гораздо дальше, чем летают разные ракеты «Химарс». Понятное дело, что такие точные ракеты с отклонением в пару метров стоят ого-го! Так что ими не будут бить по воробьям. Сейчас «Торнадо-С» с окрыленными ракетами используют, по сути, как оперативно-тактический ракетный комплекс — дешевый аналог «Искандера».

    https://dzen.ru/a/ZC8NYIYPyw6Wk86p
  6. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 14:19
    +1
    Цитата: Orange-Bigg
    Благодаря действиям летчиков Су-27 профильные специалисты МО РФ стали обладателями ценной информации о военных технологиях потенциального противника. В частности, уже внимательно изучается оптико-электронный комплекс AN/AAS-52 и комплекс радиолокационной разведки AN/APY-8. Тщательному изучению российскими электронщиками подвергаются также станции телеметрии и защищенной спутниковой связи, а также терминал обмена данными Link-16.

    Определение частотных параметров средств телеметрии и оценка уровня помехозащищенности «Жнеца» поможет в дальнейшем смоделировать эффективные режимы противодействия подобным БПЛА со стороны российских средств радиоэлектронной борьбы.

    Внимательно будут изучены возможности американских длиннофокусных приборов наблюдения, в том числе тип и разрешение матричных фотоприемников. Это позволит понять способности разведывательных беспилотников противника идентифицировать российскую технику на разных расстояниях.

    а что военная разведка до этого не могла добыть чертежи?
    Неужели вы, такой наивный, думаете, что обломки дадут исчерпывающюю
    информацию?
    Ну получат информацию и что ? На каком оборудовании делать?
    Из чего делать? Кто будет делать, если за 30 лет кадров нет?