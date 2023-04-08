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Зампред Совбеза РФ: Украина в скором времени исчезнет с карты мира

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Зампред Совбеза РФ: Украина в скором времени исчезнет с карты мира

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Украина исчезнет с карты мира, будучи уже брошенной на произвол судьбы. Об этом политик решил поделиться в «ВКонтакте».


Вот что он высказал по этому поводу:

Украина исчезнет по той причине, что она никому не нужна. Не нужна она Европе, поскольку мы и так видим к каким социально-экономическим последствиям в ЕС привела поддержка им нацистского режима под диктовку своего «заокеанского хозяина». Не нужна она ни США, чьи граждане даже и не знают, где вообще находится эта страна
.

По словам Медведева, Украина не нужна она ни Африке, ни Латинской Америке, так как миллиарды долларов, которые руководство Штатов «щедро» выделяет Киеву в виде военной помощи и поддержки этого бессмысленного конфликта, могли бы пойти на реализацию значимых социально-экономических проектов в этих странах. Азиатские страны и вовсе не проявляют никакой заинтересованности в сохранении Украины, пристально наблюдая за тем, как отрабатываются цветные революции, направленные на сдерживание крупных держав, в лице которых они видят для себя конкурентов.

В то же время экс-глава российского кабмина отметил, что и России она не нужна, назвав недоразумением претензии Киева по отношению к территориям нашей страны (которые, кстати говоря, относятся к новой Малороссии), вошедшим в состав Украины ещё в 1991 году лишь благодаря развалу СССР.

Также Медведев констатировал, что в своей стране не нуждаются даже её граждане, которые именно по вине преступного режима Зеленского, вынуждены скитаться по всему миру, пытаясь найти своё место под солнцем.

В заключении экс-премьер России дал понять, что Украина в таком виде не нужна никому в мире, а потому, резюмировал он, её в скором времени просто не станет.
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37 комментариев
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  1. Ропот 55
    Ропот 55 Сегодня, 13:30
    +5
    Скоро?! Это через сколько, год, два, пять? Украина 8 лет замерзает каждую зиму и экономике хана приходит каждый год. И наверное от усталости Е. С. и США запускают долгосрочные программы по поддержке Киева.
    1. Dart2027
      Dart2027 Сегодня, 13:36
      0
      Цитата: Ропот 55
      Украина 8 лет замерзает каждую зиму и экономике хана приходит каждый год.

      А у нее есть экономика?
      Цитата: Ропот 55
      Е. С. и США запускают долгосрочные программы

      Вот только сколько это еще продлится.
      1. Ропот 55
        Ропот 55 Сегодня, 13:39
        +1
        Dart2027 hi, а разве нет(экономики)? Продлиться долго и если наши не сломают ВСУ то продлиться очень долго.
      2. parusnik
        parusnik Сегодня, 13:56
        +7
        А у нее есть экономика?
         А у нас? У нас есть? СП,взорвали.."Дружбу" еще нет..Ах,да АЭС,за рубежом печем как пряники.А почему не у себя? Почему электричество,не сделать в России,самым дешевым в мире?Отвечу,не кому потреблять,из производств. А деньги выгодно драть с мелкого потребителя,который ничего не производит.
    2. кредо
      кредо Сегодня, 13:41
      +1
      Эмоциональный спич Дмитрия Анатольевича выдаёт желаемое за действительное и в первую очередь рассчитан на некую протестную массу на самой Украине, с целью её поднять на борьбу с киевским режимом, но там таковой похоже нет.

      Что касается самого названия, то да такое может случиться и на месте одного недоразумения появиться нечто другое уродливое и неказистое взамен Окраины, но пока это представляется чисто умозрительно и не более.
      1. народник
        народник Сегодня, 13:58
        +4
        Цитата: кредо
        Эмоциональный спич Дмитрия Анатольевича выдаёт желаемое за действительное

        Неужели ещё есть люди серьёзно его воспринимающие? no
        1. Гардамир
          Гардамир Сегодня, 15:09
          -1
          Неужели ещё есть люди серьёзно его воспринимающие?
          возьмите первый комментарий, минусы это сторонники Медведева. Как видите немало.
      2. ДымОк_в_дЫмке
        ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:05
        +3
        Цитата: Knell Wardenheart
        Эмоциональный спич Дмитрия Анатольевича

        "Есть домашние хозяйки, - значит есть и дикие". (С)
        И те и другие в «ВКонтакте» и пасутся.
        Похоже для них он там и пишет.
      3. dmi.pris1
        dmi.pris1 Сегодня, 14:15
        +6
        Бред он несет.Этот ДАМ..Расчитанный на довольно многочисленную публику,с отбитыми мозгами СМИ.
      4. Закиров Дамир
        Закиров Дамир Сегодня, 14:41
        -1
        Цитата: кредо
        Эмоциональный спич Дмитрия Анатольевича выдаёт желаемое за действительное и в первую очередь рассчитан на некую протестную массу на самой Украине, с целью её поднять на борьбу с киевским режимом, но там таковой похоже нет.

        Дмитрий Анатольевич даёт понять и пророссийской прослойке на Украине, и россиянам, что будет с территорией Украины. Иными словами даёт понять, что "завершат начатое до конца и заднюю никто включать не будет!".
        Не будут же, в конце-концов, раздел Украины озвучивать Путин и Лавров!
      5. Artunis
        Artunis Сегодня, 14:55
        +2
        Вот что же этот деятель когда был премьером не проявлял свой патриотизм для возрождения экономики?!? Фактически продолжал гнобить и уничтожать промышленность, а теперь вишь стал крутым патриотом сидя в тёплом месте на мягком кресле?! А то что в "Мираторг" принадлежащем родственникам его жены в приказном порядке запретили принимать на работу граждан РФ приехавших с Донбасса стыдливо якобы не знает? Лично у меня этот индивидуум вызывает мягко говоря неприятие.
    3. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:04
      +1
      запускают долгосрочные программы по поддержке Киева

      ветроэнергетика? зерно вывозят? ископаемые?
    4. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 15:04
      +1
      Цитата: Ропот 55
      Скоро?! Это через сколько, год, два, пять? Украина 8 лет замерзает каждую зиму и экономике хана приходит каждый год. И наверное от усталости Е. С. и США запускают долгосрочные программы по поддержке Киева.

      Украина уже списана всеми участниками, а результат СВО лишь определит, кому и какие территории перепадут.
      И зачем идти дальше, если соотношение потерь дико в нашу пользу?
      Зачем идти дальше и разрушать всю инфраструктуру Украины, если можно перемолоть людские ресурсы на четырех и так уже разрушенных областях?
      Не проще ли прибрать целыми остальные области Украины?

      Или Вы хотите потом лет десять всей Россией "пахать" на восстановлении Левобережной Украины, Киевской и Одесских областей?
  2. silberwolf88
    silberwolf88 Сегодня, 13:32
    +2
    Очень конечно хотелось бы чтоб химера порождённая как территория большевиками, а как нация исключительно националистами с очным сознанием исчезает с карты навсегда … остальное денацификация и люстрация сделают
    1. Ропот 55
      Ропот 55 Сегодня, 13:36
      +2
      silberwolf88 hi, для этого нужно решимость и твердость Кремля помножить на поддержку и патриотизм народа.
    2. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:08
      +2
      химера порождённая как территория большевиками

      маленькие республики быстрее бы отделились.. Противоречия в украинском обществе играют России на руку..
    3. Reptiloid
      Reptiloid Сегодня, 14:43
      0
      Цитата: silberwolf88
      ...... химера......

      Останется действительно химера --- огрызок, не имеющий выхода к морю, с нищей экономикой, например --- "Соединённые государства украинцев и гуцулов", находящееся под контролем России и Белоруссии! Искренне надеюсь, что именно так и будет!
      1. Комментарий был удален.
  3. blackGRAIL
    blackGRAIL Сегодня, 13:34
    +2
    При всем уважении, но сколько стран исчезло с карты мира??? Исчезнуть хАхляндия может только в одном случае: будучи разделенной между Россией и Польшей (и Компанией). Но для этого Украина должна действительно стать абсолютно бесполезным и отработанным материалом для США в их геополитической игре, а вот по поводу этого есть сомнения.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:10
      +2
      Украина должна действительно стать абсолютно бесполезным и отработанным материалом для США

      или в США должны возникнуть внутренние проблемы, что более вероятней
    2. Закиров Дамир
      Закиров Дамир Сегодня, 14:46
      0
      Цитата: blackGRAIL
      При всем уважении, но сколько стран исчезло с карты мира??? Исчезнуть хАхляндия может только в одном случае: будучи разделенной между Россией и Польшей (и Компанией).

      Помимо РФ и Польши, есть Румыния, Венгрия и Белоруссия. При таком разделе Украины точно недовольных не будет и не будут сохранены точки напряженности на будущее. Такой раздел устроит всех!
  4. Knell Wardenheart
    Knell Wardenheart Сегодня, 13:35
    +5
    Сказать можно все что угодно , пока факты демонстрируют обратное.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:12
      +4
      пока факты демонстрируют обратное

      США из Афганистана вышли ради украинской авантюры..
  5. Леха с Андроида.
    Леха с Андроида. Сегодня, 13:36
    +3
    Ошибается Медведев.
    Украина нужна американской партии войны...как таран для разрушения ею России.
    В любом случае существование этого нацисткого государства недопустимо...чтобы там не говорили в Китае.США,ЕС...это недогосударство прямая угроза для нашей безопасности.
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:13
      +5
      Ошибается Медведев

      он не ошибается, а пудрит бошки..
  6. Сибиряк70регион
    Сибиряк70регион Сегодня, 13:43
    +5
    Один из творцов вместе с сердюковым того дна, на котором оказалась наша армия. Про всякие там вхождения в вто можно даже не упоминать
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:14
      +2
      Про всякие там вхождения в вто можно даже не упоминать

      в ВТО просто втянули
  7. Алт22
    Алт22 Сегодня, 13:49
    +4
    Вот почему врёт - нагло, бессовестно, цинично - он, а стыдно мне? Испанский стыд...
    Авдеевку, Угледар - РФ год не может взять. Отдаёт города на раз, а за какой-то Бахмут воюет месяцами!
    Кто-то верит, что ТАКИМИ темпами РФ куда-то продвинется и что-то там уничтожит???
    1. Комментарий был удален.
  8. 16112014nk
    16112014nk Сегодня, 13:50
    +3
    Дмитрий Медведев заявил

    Медведев - современный Нострадамус 2.0
    Прогнозы на любые темы, на любой отрезок времени.
    Интересно, это у него работа такая или просто хобби ?
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:15
      +3
      это у него работа такая или просто хобби

      язык без костей
  9. parusnik
    parusnik Сегодня, 13:51
    +6
    Остапа ,опять понесло..Нашему руководству, вот никто не нужен,вот уже 30 лет и три года.А потом, маркером,проводят разноцветные линии.Тип,эта моя добыча,отдайте её мне. Только вот НАТО, становится ближе.И Китай,говорит о дружбе с Россией, как о риторическом приёме.
  10. Иезекиль 25-17
    Иезекиль 25-17 Сегодня, 13:56
    +1
    Когда это произойдёт мир вздохнёт полной грудью...
    1. ivan1979nkl
      ivan1979nkl Сегодня, 14:16
      +2
      Когда это произойдёт мир вздохнёт

      осталось недолго - по историческим меркам..
  11. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 13:57
    +3
    Кремлёвский мечтатель!
    Полгода не можем взять избушка лесника , ан нет стереть с лица земли
    мощнейшее государство Европы
  12. Мирагор В
    Мирагор В Сегодня, 14:01
    +2
    Цитата: Dart2027
    Цитата: Ропот 55
    Украина 8 лет замерзает каждую зиму и экономике хана приходит каждый год.

    А у нее есть экономика?
    Цитата: Ропот 55
    Е. С. и США запускают долгосрочные программы

    Вот только сколько это еще продлится.

    Есть экономика! Если работает без перебоев энергосистема, полки
    торговых центров ничем не отличаются от мирного времени, бегают поезда метро, бюджетники без задержек получают жалование, работают театры и
    кино, школы и детские садики
  13. ДымОк_в_дЫмке
    ДымОк_в_дЫмке Сегодня, 14:25
    +1
    Интересно, кто тащит на "ВО" эту пустоту и зачем.
    Для повышения рейтинга цитируемости Медведева?

    Материал в очередной раз без авторства, стало быть редакционный.
    Но место ему на правом поле, где платная реклама!

    В очередной раз:
    Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил ..

    экс-глава российского кабмина отметил ...

    экс-премьер России дал понять ...


    Но не упомянуто что он ещё и экс-президент и действующий глава партии Единая Россия.
    В случайность такой избирательности поверить трудно.
  14. Практик23354df
    Практик23354df Сегодня, 14:31
    0
    Это не комментарий--это вопрос к модераторам : как ставить плюсы или минусы?
  15. Fangaro
    Fangaro Сегодня, 14:40
    +1
    Запсобеза опять выступил...
    Если и нам Украина не нужна, чего ж год назад такое решение приняли?