Украина исчезнет по той причине, что она никому не нужна. Не нужна она Европе, поскольку мы и так видим к каким социально-экономическим последствиям в ЕС привела поддержка им нацистского режима под диктовку своего «заокеанского хозяина». Не нужна она ни США, чьи граждане даже и не знают, где вообще находится эта страна

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Украина исчезнет с карты мира, будучи уже брошенной на произвол судьбы. Об этом политик решил поделиться в «ВКонтакте».Вот что он высказал по этому поводу:По словам Медведева, Украина не нужна она ни Африке, ни Латинской Америке, так как миллиарды долларов, которые руководство Штатов «щедро» выделяет Киеву в виде военной помощи и поддержки этого бессмысленного конфликта, могли бы пойти на реализацию значимых социально-экономических проектов в этих странах. Азиатские страны и вовсе не проявляют никакой заинтересованности в сохранении Украины, пристально наблюдая за тем, как отрабатываются цветные революции, направленные на сдерживание крупных держав, в лице которых они видят для себя конкурентов.В то же время экс-глава российского кабмина отметил, что и России она не нужна, назвав недоразумением претензии Киева по отношению к территориям нашей страны (которые, кстати говоря, относятся к новой Малороссии), вошедшим в состав Украины ещё в 1991 году лишь благодаря развалу СССР.Также Медведев констатировал, что в своей стране не нуждаются даже её граждане, которые именно по вине преступного режима Зеленского, вынуждены скитаться по всему миру, пытаясь найти своё место под солнцем.В заключении экс-премьер России дал понять, что Украина в таком виде не нужна никому в мире, а потому, резюмировал он, её в скором времени просто не станет.